Tutkimuslaitos ISW sanoo, että kyse oli Kremlin lavastuksesta.

ISW: Venäjä luultavasti lavasti iskun

Venäjä todennäköisesti lavasti lennokki-iskun Moskovan Kremliin keskiviikon vastaisena yönä, yhdysvaltalainen tutkimuslaitos ISW kirjoittaa analyysissään torstaina.

Keskiviikkona levinneissä videoissa Kremlin senaatin kupolin yllä näkyy kaksi erillistä räjähdystä. Ensimmäinen tapahtuu noin 2.30 ja jälkimmäinen noin 15 minuuttia myöhemmin. Jälkimmäisessä videossa voi erottaa senaattia lähestyvän lennokin.

Toisessa videossa näkyy myös tunnistamattomia hahmoja, jotka kiipeävät senaatin rakennuksen katolla.

ISW:n mukaan on hyvin epätodennäköistä, että kaksi lennokkia olisi voinut ohittaa Moskovan moninkertaiset ilmapuolustuslinjat, joita Venäjä on hyökkäyksensä aloittamisen jälkeen entisestään parantanut.

Toinen lavastukseen viittaava seikka on ISW:n mukaan se, että Venäjän vastaus iskuun on ollut nopea ja hyvin johdonmukainen. Venäjän viranomaisilla ja poliitikoilla on ollut usein vaikeuksia toistaa yhtenäistä viestiä sotilaallisten tappioiden jälkeen.

Nyt myös presidentinhallinto julkaisi tiedotteen, mikä on harvinaista. Tiedotteessa se väitti iskun olevan salamurhayritys presidentti Vladimir Putinia vastaan. Presidentinhallinto ilmoitti ”varaavansa oikeuden vastatoimiin keinoilla ja ajankohtana, jotka se näkee sopiviksi”.

Lavastuksesta voisi kertoa sekin, että räjähdykset näkyvät videoissa varsin näyttävästi.

Venäjän motiivina olisi ISW:n mukaan oikeutuksen antaminen sodan kiihdyttämiseen. Se saattaa ennakoida esimerkiksi iskuja Ukrainan hallitusrakennuksiin tai poliittisia johtajia vastaan. Tuomalla sodan vallan ytimeen Venäjä voisi myös esiintyä uhattuna ja oikeuttaa sillä esimerkiksi toisen liikekannallepanon aloittamisen.

Ukraina kiistää iskun myös epävirallisesti

Ukraina kiisti keskiviikkona olevansa iskun takana. Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä, että Ukraina ei tee iskuja Moskovaan vaan taistelee omasta alueestaan.

Uutiskanava CNN:n mukaan Ukraina on kiistänyt osallisuutensa Yhdysvaltain viranomaisille myös kulissien takana.

Tätä ei vielä tiedetä

Iskun tarkemmasta toteutuksesta ei ole tietoa. Videoilla lennokki näyttää melko pieneltä eikä ehkä ole voinut lentää Kremliin kovin kaukaa.

Videolta ei voi erottaa, mikä aiheuttaa lennokkien räjähdyksen. Näkyvää ilmatorjuntatulta ei videoilla ole.

Ukrainan osallisuuden ja Venäjän lavastamisen lisäksi on vielä se vaihtoehto, että iskun olisi toteuttanut jokin venäläinen ryhmittymä.

Putinin vastustajana tunnettu, maanpaossa elävä entinen kansanedustaja Ilja Ponomarjov sanoi keskiviikkona uutiskanava CNN:lle, että iskun tekijänä olisi ”venäläinen partisaaniryhmä”.

"Kyse on yhdestä Venäjän partisaaniryhmistä", Ponomarjov väitti CNN:lle. "En voi kertoa enempää, koska he eivät ole vielä julkisesti ottaneet vastuuta."

Ponomarjov sanoi tietävänsä partisaaniryhmistä 40 Venäjän kaupungissa. Ponomarjovin mukaan partisaaniryhmien jäsenet ovat "nuoria, opiskelijoita, suurkaupunkien asukkaita".