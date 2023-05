Ukraina kiisti osallisuutensa, ja Yhdysvallat sanoi Venäjän valehtelevan.

Venäjän mukaan Yhdysvallat on keskiviikkona Kremliin tehdyn lennokkihyökkäyksen takana. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan Ukraina toteutti hyökkäyksen Yhdysvaltojen aloitteesta.

”Ukraina ei tee päätöksiä tällaisista hyökkäyksistä, vaan Yhdysvallat. Ukraina tekee vain mitä käsketään. Yhdysvaltojen tulisi käsittää selvästi, että me tiedämme tämän”, Peskov lasketteli.

Ukraina on kiistänyt osallisuutensa iskuun ja sanonut, että Venäjä lavasti iskun. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on niin ikään arvioinut, että Venäjä todennäköisesti lavasti iskun.

Venäjän televisiossa näytettiin torstaina, kuinka Venäjän presidentti Vladimir Putin oli Kremlissä ensimmäistä kertaa väitetyn lennokki-iskun jälkeen. Peskovin mukaan Putin jatkoi työskentelyä Kremlissä torstaina muun muassa keskustelemalla talouskehityksestä vastaavan ministerin kanssa.

Venäjän valtiollinen kuvatoimisto välitti torstaina kuvan Vladimir Putinista Kremlissä yhdessä talouskehityksestä vastaavan ministerin Maksim Rešetnikovin kanssa.

Peskov kuitenkin huomautti, että turvatoimia Moskovassa vahvistetaan.

”Totta kaikki kaikkea vahvistetaan. Kaikkea on jo vahvistettu voitonpäivän paraatia varten”, Peskov sanoi.

Valkoinen talo vastasi Peskovin väitteisiin torstaina toteamalla, että Kreml valehtelee.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston edustaja John Kirby sanoi uutiskanava MSNBC:n haastattelussa, ettei edelleenkään ole tarkkaa tietoa siitä, mitä tapahtui. Tästä huolimatta hän alleviivasi, ettei Yhdysvalloilla ollut mitään osuutta asiaan, mistä tapahtumissa ikinä olikaan kyse.

”Meillä ei ollut mitään tekemistä tämän kanssa. Peskov vain valehtelee tässä eikä mitään muuta”, Kirby sanoi.

Hän myös painotti, ettei Yhdysvallat sanele ehtoja sille, miten Ukraina puolustaa itseään tai millaisia operaatioita maa tekee.

”Olemme kuitenkin tehneet heille selväksi niin yksityisesti kuin julkisestikin, ettemme rohkaise tai mahdollista heitä hyökkäämään Ukrainan ulkopuolelle”, hän lisäsi.

Euroopan unionin ulkosuhteita johtava Josep Borrell varoitti torstaina Venäjää, ettei se käyttäisi väitettyä lennokki-iskua kärjistääkseen hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

”Tällä voidaan oikeuttaa lisää asevelvollisuutta, lisää sotilaita ja lisää hyökkäyksiä Ukrainaa vastaan”, Borrell listasi EU:n huolia.

Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev kritisoi torstaina Borrellia ja kutsui tätä röyhkeäksi vanhaksi typerykseksi. Medvedev sanoi tviitissään, että lennokki-isku johtaa juurikin konfliktin kärjistymiseen. Samalla hän väitti lennokkihyökkäyksen olleen Ukrainan terrori-isku, jota ohjasi Yhdysvallat ja jolla oli EU:n johdon hyväksyntä.

”Tämä on juuri sitä, mitä Washington ja lukuisat tyhmäpäät Brysselissä haluavat”, Medvedev kirjoitti.