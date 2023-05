Venäläislähteiden mukaan viranomaiset ovat peruneet voitonpäivän juhlallisuuksia 21 kaupungissa.

Venäjä luultavasti käyttää väittämäänsä Kremliin kohdistunutta lennokki-iskua perusteena peruakseen yhä enemmän juhlallisuuksia voitonpäivänä 9. toukokuuta, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) torstain katsauksessaan.

Venäläislähteiden mukaan viranomaiset ovat peruneet voitonpäivän juhlallisuuksia 21 kaupungissa ympäri Venäjää ja miehitetyllä Krimin niemimaalla ilman varsinaisia perusteluja tai mainitsematta turvallisuushuolia.

ISW arvioi, että Venäjä haluaa rajoittaa juhlallisuuksia, koska niissä on tyypillisesti esitelty Venäjän kehittyneintä sotakalustoa. Nyt suuri osa tästä kalustosta on tuhoutunut tai sitä tarvitaan Ukrainassa.

Venäjän viranomaiset ovat peruneet myös voitonpäivään kuuluvia Kuolematon rykmentti -kulkueita, joissa venäläiset ovat perinteisesti kantaneet toiseen maailmansotaan osallistuneiden sukulaistensa kuvia.

Viime vuonna kansalaisia kehotettiin ottamaan mukaan myös Ukrainassa kuolleiden sotilaiden kuvia. ISW arvioi, että kaatuneiden suuren määrän takia Venäjän hallinto pelkää, että kulkueet voisivat lietsoa protestimielialaa.