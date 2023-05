Tonttiriidat johtivat oikeussotiin, lokakampanjoihin ja lopulta Nygårdin vastaiseen valtavaan seksuaalirikosten jupakkaan.

Newyorkilainen tuomari on määrännyt suomalais-kanadalaisen entisen muotimiljonäärin Peter Nygårdin maksamaan 203 miljoonan dollarin korvaukset amerikkalaismiljardööri Louis Baconin mustamaalaukseen liittyvässä kunnian­loukkaus­oikeudenkäynnissä, kertovat Financial Times -lehti ja uutistoimisto Bloomberg.

Financial Timesin (FT) mukaan vahingonkorvauksista ja oikeuskuluista koostuva, noin 184 miljoonaa euroa vastaava, summa on kaikkien aikojen suurin kunnianloukkausjutussa määrätty tuomio New Yorkin osavaltiossa.

Korvaussumma vastaa noin neljäsosaa siitä, mikä Nygårdin omaisuus oli suurimmillaan ennen hänen taannoista vangitsemistaan seksuaalirikosepäilyistä ja bisnestensä romahdusta. Nygårdilla on oikeus valittaa päätöksestä, jonka antoi osavaltion korkeimman oikeuden nimittämä välimies, entinen liittovaltion tuomari Layn Phillips.

Tuomion mukaan Nygård, 81, oli johtanut miljoonien dollarien arvoista ja vuosia kestänyttä mustamaalauskampanjaa entistä Bahaman-naapuriaan Baconia vastaan ja levittänyt muun muassa valheita, joiden mukaan Bacon kuuluisi valkoisten ylivaltaa vaativaan Ku Klux Klan -järjestöön (KKK) ja olisi syyllistynyt moniin rikoksiin.

Nygård on vangittu Kanadassa epäiltynä lukuisista seksuaalirikoksista. Nykyisellään noin 130 naista syyttää Nygårdia raiskauksista erillisessä joukkokanteessa, kertoi naisia edustava asianajaja Lisa Haba HS:lle äskettäin.

Peter Nygård rakennutti itselleen unelmien kodin Bahamalle.

Nygård ja Bacon ovat nostaneet toisiaan vastaan ainakin 25 oikeusjuttua viime vuosikymmenien aikana. Miehet ovat syyttäneet toisiaan kunnianloukkauksista ja riidelleet esimerkiksi siitä, miten heidän Bahamalla vierekkäin sijaitsevien luksuskartanoidensa ranta-alueita tulisi käyttää.

Nyt tuomioon asti päätyneessä jutussa Bacon kertoi Nygårdin mustamaalanneen häntä pitkäkestoisella kampanjalla, jossa Baconia syytettiin esimerkiksi KKK-järjestöön kuulumisesta, sisäpiirikaupoista sekä työntekijänsä surmaamiseen ja tuhopolttoon sekaantumisesta.

Oikeuden päätöksen mukaan Nygård oli palkannut yli 20 ihmistä keksimään valheita Baconista ja käyttänyt mustamaalaukseen noin 15 miljoonaa dollaria. Kampanjassa käytettiin muun muassa Youtube-videoita, perinteistä mediaa ja masinoituja mielenosoituksia Baconia vastaan – ”kaikkia kuviteltavissa olevia viestimiä”, kuten Baconin tiedottaja oli kertonut FT:lle.

Bahamalaisen ZNS-kanavan entinen toimittaja myönsi viisi vuotta sitten pidetyssä toisessa oikeudenkäynnissä, että hän oli saanut Nygårdilta palkkioita vuosina 2010–2015 Baconia mustamaalaavien juttujen laatimisesta, The Tribune -lehti kertoi.

Toimittaja tunnusti esimerkiksi perustaneensa Baconin mollaamista varten nimettömiä verkkosivuja ja laatineensa ainakin 98 artikkelia tai videota Baconin mustamaalaukseen. Jutuissa väitettiin esimerkiksi, että Bacon olisi tilannut kahden ihmisen murhat sekä salakuljettanut aseita ja huumeita.

Baconin mukaan Nygårdin hyökkäykset olivat aiheuttaneet hänelle ja hänen perheelleen suurta henkistä kärsimystä.

Baconin ja Nygårdin tontin rajoista ja tienpätkästä alkanut riitely johti epäsuorasti siihen, että Nygård on nyt telkien takana odottamassa eri oikeudenkäyntejä seksuaalirikossyytteiden vuoksi Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

The New York Times kertoi vuonna 2020, kuinka miljardööri Bacon oli rahoittanut tutkimuksia, joiden perusteella ensin kymmenen naista nosti joukkokanteen Nygårdia vastaan helmikuussa 2020. Bacon on kertonut motiivikseen uhrien auttamisen.

Samaan amerikkalaisten asianajajien hoitamaan joukkokanteeseen on ilmaantunut sittemmin 120 naista lisää. He ovat syyttäneet Nygårdia raiskauksista 1970-luvulta lähtien.

Nygård on toistuvasti kiistänyt tehneensä mitään rikollista. Hän kertoi vuonna 2020 HS:lle tiedottajansa välityksellä, että häntä vastaan esitetyissä raiskaussyytöksissä on kyse ”opportunististen naisten” yrityksistä hyötyä seksuaalirikoksiin keskittyvästä #MeToo-liikkeestä Baconin rahoittaman salaliiton turvin.

Nygårdin vastaiset syytökset eivät kuitenkaan päättyneet Baconin avulla osittain käynnistyneeseen ja aluksi Bahamalle keskittyneeseen joukkokanteeseen, vaan niitä alkoi tulla esiin joka puolelta ja erityisen paljon Kanadasta. Samanaikaisesti Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat yhä tiheämmällä kammalla Nygårdin tekemisiä, ja vuoden 2020 lopulla häntä vastaan nostettiin rikosoikeudelliset syytteet seksirikoksista ja ihmiskaupasta.

Kanadan viranomaiset pidättivät ja vangitsivat Nygårdin ja alkoivat valmistella hänen luovuttamistaan Yhdysvaltoihin. Prosessia viivästytti kuitenkin se, että Kanadassa on käynnistetty kaksi oikeudenkäyntiä Nygårdia vastaan, myöskin epäillyistä seksuaalirikoksista. Niistä yksi alkaa ensi syyskuussa ja toinen ensi vuoden heinäkuussa.

Kuvakaappaus Twitterissä huhtikuussa julkaistusta kuvasta, jossa kaivinkone purkaa Peter Nygårdin huvila-aluetta Bahamalla.

Tulvan lailla paisuneet syytökset Nygårdia vastaan keväällä 2020 ajoivat konkurssiin hänen muotibisneksensä, jonka arvioitiin suurimmillaan olleen 700–800 miljoonan dollarin arvoinen. Bahaman korkein oikeus asetti Nygårdin kartanon takavarikkoon viisi vuotta sitten. Nyt on epäselvää, minkä verran Nygårdilla on rahaa jäljellä.

HS kertoi huhtikuussa, että Nygårdin entinen luksuskartano on ilmeisesti myyty hiljattain ja sen rakennuksia puretaan. Monet väitetyistä raiskauksista tapahtuivat nimenomaan Bahaman kartanossa Nygard Cayssä. Nuorimpien uhrien on väitetty olleen 14–15-vuotiaita bahamalaistyttöjä, joita houkuteltiin Nygårdin ”hemmottelujuhliin”.

Pari vuotta sitten kartanoa ja sen maita Bahamalla kaupattiin 59 miljoonalla dollarilla. Tämä tieto tuli ilmi oikeudenkäynnistä, jossa kolme bahamalaista asianajajaa peräsivät yli 14 miljoonan dollarin maksamattomia palkkioitaan Nygårdilta, kanadalainen CBC-kanava kertoi.

”Se oli kaunis paikka, mutta sitä on käytetty pahan tekemiseen. Uhrit varmasti haluavat, että se revitään alas”, Nygårdin poika Kai kertoi huhtikuussa tiedoista, joiden mukaan kaivinkoneet repivät Nygårdin entisiä rakennuksia alas.

Nygårdin entisellä naapurilla, sijoitustoiminnalla rikastuneella 66-vuotiaalla Louis Baconilla on noin 1,6 miljardin dollarin arvoinen omaisuus, Forbes-lehti arvioi.

Nygård ei ole vastannut HS:n moniin haastattelupyyntöihin, mutta hän on edustajiensa välityksellä kiistänyt kaikki hänestä esitetyt syytökset. Yritykset saada julkisuutta välttelevän Baconin haastattelua eivät myöskään ole tuottaneet tulosta.

Nygård syntyi Helsingissä 1941 ja muutti noin kymmenvuotiaana Kanadaan vanhempiensa kanssa.