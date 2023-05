The Guardian: BBC sallii kuningas­perheen sensuroida kruunajaisia koskevia uutisia

Brittilehden lähteiden mukaan BBC on viime päivinä luovuttanut brittihoviin liittyvää materiaaliaan hovin hyväksyttäväksi.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on antanut kuningasperheelle mahdollisuuden päättää, mitä kuvamateriaalia se saa käyttää kruunajaisia koskevassa uutisoinnissaan, kertoo brittilehti The Guardian.

The Guardianin haastattelemien lähteiden mukaan BBC on viime päivinä luovuttanut brittihoviin liittyvää materiaaliaan hovin hyväksyttäväksi. Hovi on määrännyt, ettei joitain materiaalin osia tule käyttää uutisoinnissa, kertovat lähteet.

”Voimatasapaino on tällä hetkellä enemmän kuningasperheen kuin BBC:n puolella”, sanoo eräs nimetön lähde BBC:n sisältä The Guardianille.

Kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan kruunajaisia vietetään Lontoossa lauantaina. Valtavan mediatapahtuman suurin uutisoija on BBC, ja sen materiaalia jaetaan lukuisille uutiskanaville ympäri maailmaa.

Se on herättänyt jo huolta eri medioissa, jotka näin joutuvat luottamaan BBC:n journalistisiin valintoihin vihkimisseremoniasta jaetussa kuvamateriaalissa.

BBC:n kruunajaisuutisointia johtava Claire Popplewell sai aiemmin tänä vuonna kuningas Charlesilta kunniaritarikunta Royal Victorian Orderin kunniamerkin, äitinsä Elisabetin viimevuotisten platinajuhlien uutisoinnin ansiosta.

BBC:n edustaja kommentoi The Guardianille, että yhtiö on keskittynyt tarjoamaan erinomaista uutisointia, eikä se ”tunnista itseään luonnehdinnasta, jonka mukaan se tekisi ikinä kompromisseja journalistisen tinkimättömyytensä suhteen”.

Charlesin ja Camillan kruunajaiset eivät ole ensimmäinen tapahtuma, jossa BBC on antanut brittihoville päätösvaltaa sen kuvamateriaalin käytöstä.

The Guardian paljasti jo viime syyskuussa, kuinka kuningasperhe antoi yleisradioyhtiölle rajoituksia siitä, mitä materiaalia se sai käyttää kuningatar Elisabetin hautajaisseremoniasta.