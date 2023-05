Iran on teloittanut Iranin ja Ruotsin kaksoiskansalaisen Habib Chaabin. Hänelle annettiin kuolemantuomio joulukuussa 2022 ”maallisesta korruptiosta”.

Ruotsalais-iranilainen Habib Chaab teloitettiin Iranissa lauantaina hirttämällä, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP iranilaisen tuomioista uutisoivan Mizan Onlinen raportointiin perustuen.

Iranin korkein oikeus vahvisti Chaabin joulukuussa saaman kuolemantuomion maaliskuussa. Hänet tuomittiin Iranin islamilaisen lain mukaan ”maallisesta korruptiosta”.

Korkeimman oikeuden mukaan Chaab olisi johtanut Khūzestānin itsenäisyyttä tavoittelevaa separatistijärjestöä ja toteuttanut maakunnassa useita pommi-iskuja. Ryhmää syytetään uutistoimisto Reutersin mukaan muun muassa sotilasparaatiin vuonna 2018 kohdistuneesta iskusta, jossa kuoli 25 ihmistä.

Chaab katosi Turkissa lokakuussa 2020. Iran on myöntänyt ottaneensa Chaabin kiinni ja vieneensä tämän Iranin pääkaupunkiin Teheraniin.

Ruotsi on aiemmin esittänyt huolensa Chaabin tapauksesta. Ruotsin ja Iranin välejä on hiertänyt myös Ruotsin antama elinkautinen vankeusrangaistus entiselle iranilais­viranomaiselle, jota syytettiin Iranissa vuonna 1988 tehdyistä poliittisten vankien joukkoteloituksista.

Teloitusten määrä on noussut Iranissa. Viime vuonna maassa teloitettiin 582 ihmistä, kun edeltävänä vuonna teloituksia tehtiin 333. Tänä vuonna teloituksia oli huhtikuun puoleenväliin mennessä tehty ihmis­oikeus­järjestöjen mukaan ainakin 151.

Norjasta käsin toimiva ihmis­oikeus­järjestö Iran Human Rights on arvioinut, että yksi syy lisääntyneisiin teloituksiin on todennäköisesti Iranin valtaapitävien tavoite herättää ja säilyttää pelon tunne iranilaisten mielissä. Iranissa on osoitettu laajasti mieltä viime syksystä saakka erityisesti naisten oikeuksien puolesta ja hijab-pakkoa vastaan.