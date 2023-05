Miljardööri Louis Bacon yritti saada Linda Lampeniuksen todistamaan Nygårdia vastaan kahden raharikkaan oikeustaistelussa, joka päättyi tällä viikolla Nygårdin tappioksi. Nygårdin hyökkäysten kohteeksi joutunutta Lampeniusta neuvottiin pysymään erossa miljonäärien riidoista.

”Minun ei tarvitse enää pelätä, että hän lähtisi perääni.”

Näin kommentoi viulisti Linda Lampenius uutista, jonka mukaan kanadalais-suomalainen entinen muotimiljonääri Peter Nygård on tuomittu 203 miljoonan dollarin vahingonkorvauksiin amerikkalaismiljardööri Louis Baconin mustamaalaukseen liittyvässä kunnianloukkausoikeudenkäynnissä.

Newyorkilaisen tuomarin aiemmin tällä viikolla määräämä korvaussumma on yksi historian suurimmista kunnianloukkauksista määrätyistä tuomioista. Tuomarin mukaan Nygård oli käyttänyt miljoonia dollareita tuhotakseen entisen Bahaman-naapurinsa Baconin maineen esimerkiksi väittämällä, että Bacon olisi sekaantunut työntekijänsä surmaamiseen ja kuulunut rasistiseen Ku Klux Klan -järjestöön.

”Paha saa palkkansa”, Tukholmassa asuva Lampenius, 53, kommentoi päätöstä.

Viulisti Linda Lampenius vuonna 2020.

Lampenius on erityisen huojentunut tuomiosta, koska ennen upporikas Nygård käytti Lampeniuksen mukaan takavuosina omaisuuttaan viulistin piinaamiseen ja nöyryyttämiseen oikeudenkäynnissä ja julkisuudessa.

Nygårdin toimet ajoivat Lampeniuksen itsemurhan partaalle ja rajun syömishäiriön syövereihin sekä velkavankeuteen. Hyökkäykset koettelivat myös hänen edesmenneen isänsä henkistä terveyttä ja ajoivat hänen äitinsä uuteen sekakäyttökierteeseen.

Lampenius eli kaksi vuosikymmentä pelossa, että Nygård palaisi jollain uudella tavalla hänen kimppuunsa.

”Tämän tuomion perustelut kertovat karmivalla tavalla, minkälaisesta ihmistyypistä on kyse”, Lampenius sanoo tällä viikolla ilmoitetusta tuomarin päätöksestä, josta Nygård voi valittaa.

Nygård, 81, on vangittu Kanadassa epäiltynä lukuisista seksuaalirikoksista. Häntä odottavat monet eri oikeudenkäynnit, sillä kaikkiaan ainakin 130 naista useasta maasta monen vuosikymmenen varrelta on syyttänyt Nygårdia raiskauksista.

Nygårdia ei ole kuitenkaan koskaan tuomittu yhdestäkään seksuaalirikoksesta, vaikka varhaisin tunnettu syytös on jo vuodelta 1968. Syyttömyyttään vakuuttanut Nygård on väittänyt muun muassa, että Bacon on masinoinut häntä vastaan tekaistun #MeToo-kampanjan, jossa naiset puhuvat hänestä pahaa saadakseen rahaa.

Suursijoittaja Louis Baconin yksityisetsivät Jack Palladino pyysi Linda Lampeniuksen apua Peter Nygårdin vastaisissa jutuissa 26. kesäkuuta 2015 San Franciscossa päivätyssä kirjeessä.

Lampenius kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että Bacon yritti kahdeksan vuotta sitten saada Lampeniusta todistajaksi Nygårdin vastaiseen oikeusjuttuun. Lampenius lähettää kopion kirjeestä, jonka hän sai kesäkuussa 2015 Baconin palkkaamalta yksityisetsivältä Jack Palladinolta.

Palladino kertoi kirjeessä Baconin kuulleen Nygårdin oikeudellisista hyökkäyksistä Lampeniusta vastaan ja pyysi Lampeniuksen apua jutuissa, joita oli käynnissä sekä Yhdysvalloissa että Bahamalla.

”Päämieheni [Bacon] on valmis viemään tämän tapauksen päättäväisesti loppuun, ja häntä ei lannista se, minkä verran rahaa, työtä tai aikaa tämä vaatii”, kirjeessä todettiin.

Amerikkalainen Bacon on sijoitustoiminnalla rikastunut mies, jolla on nykyään noin 1,6 miljardin dollarin omaisuus. Hän on kertonut Nygårdin lokakampanjan koetelleen vakavasti hänen ja hänen lastensa mielenterveyttä.

Lampenius kertoo, että hänellä oli suuri halu auttaa Baconia. Hänen asianajajansa Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä hänen ruotsalainen asianajajamiehensä Martin Cullberg neuvoivat Lampeniusta pysymään kaukana kahden raharikkaan miehen kiistoista ja suojelemaan itseään.

”Kaikki sanoivat, että ei. Suu suppuun, et sano mitään”, Lampenius kertoo.

Entiset naapurukset Bahamalla, Peter Nygård ja Louis Bacon, ovat riidelleen toisiaan vastaan kymmenissä oikeudenkäynneissä vuosikymmenien ajan.

Asianajajilla oli perustellut syynsä neuvoa Lampeniusta vaikenemaan. Nygårdin ja Lampeniuksen kahdenkeskiset kiistat olivat päättyneet Lampeniuksen allekirjoittamaan vaitiolosopimukseen ja ”anteeksipyyntöön”. Se oli katkera sopimus, jonka Lampenius allekirjoitti vastentahtoisesti ajauduttuaan vararikon partaalle Nygårdin vastaisissa oikeustaisteluissa.

Lampeniuksen mukaan hänen ja Nygårdin oikeusriidat juontuivat siitä, että Lampenius oli tehnyt 1990-luvun loppupuolella sopimuksen Nygårdin omistaman managerointitoimiston Chaos Groupin kanssa. Lampeniuksen mukaan Kaliforniassa toiminut yritys jätti Lampeniuksen palkkioita maksamatta, minkä Lampenius riitautti. Hän voitti osan rahoistaan takaisin sovitteluun päättyneessä oikeusjutussa syksyllä 1999.

Oikeusjutusta suivaantunut Nygård nosti Lampeniusta vastaan kunnianloukkausjutun heti sovittelun päätyttyä. Lampeniuksen mukaan Nygård käytti tekosyynään esimerkiksi tuolloin jo yli vuoden vanhaa 7 Päivää -lehden juttua, jossa Lampenius oli puhunut Nygårdista kielteiseen sävyyn vierailtuaan miehen Kalifornian-kodissa.

Lampeniuksen mukaan Nygård ei koskaan häirinnyt häntä fyysisesti, mutta hän kertoi Nygårdin näyttäneen hänelle kuvia alastomista ihmisistä Nygårdin Bahaman-kartanon juhlista. 7 Päivää -lehdessä Lampenius totesi, ettei kenenkään pitäisi enää lähettää “suomalaistyttöjä” Nygårdin Bahaman-kotiin.

Nygård vaati Lampeniukselta ensin 10 miljoonan dollarin ja myöhemmin 40 miljoonan dollarin korvauksia kunniansa loukkaamisesta. Lampenius joutui palkkaamaan asianajajia, joiden palkkioihin hän käytti lainarahaa ja lopulta noin 500 000 nykyeuron arvosta rahaa.

Juttu sovittiin poikkeuksellisella ratkaisulla. Lampenius lupasi vaieta Nygårdista, minkä lisäksi hänen piti esittää julkinen anteeksipyyntö Nygårdille Ilta-Sanomien koko sivun ilmoituksessa, jonka Lampenius maksoi.

”Olen erittäin pahoillani kaikesta kärsimyksestä ja vahingosta, minkä olen aiheuttanut Peter Nygårdille epäasiallisilla kommenteillani – ymmärrän nyt, miten väärässä olen ollut”, Lampeniuksen nimissä todettiin marraskuussa 2001 julkaistussa ilmoituksessa.

Samassa ilmoituksessa kerrottiin Nygårdin hyväksyvän Lampeniuksen anteeksipyynnön.

Vuonna 2001 tehdyn sopimuksen perusteella Linda Lampeniuksen piti pyytää Peter Nygårdilta anteeksi koko sivun ilmoituksella Ilta-Sanomissa. Sopimuksen jälkeen Nygård perääntyi kunnianloukkausjutustaan.

Nygård on palkannut lukemattomia asianajajia ja muita ihmisiä käydäkseen oikeudellisia sotiaan ja vaientaakseen ihmisiä ja tiedotusvälineitä. Louis Baconin mustamaalaamiseen osallistui perjantaina uutisoidun päätöksen mukaan yli 20 ihmistä, jotka olivat saaneet rahaa esimerkiksi Baconin mainetta lokaavien Youtube-videoiden tehtailusta.

Lampeniuksen tapaus poikkeaa merkittävästi niistä naisista, jotka Nygård on väitetysti raiskannut. Siitä huolimatta hän on kokenut hyvin konkreettisesti, millaista tuhoa ja piinaa rahalla ja oikeusjärjestelmän väärinkäytöksillä voi saada aikaan.

Lampenius kertoo, että hänen miehensä maksoi viimeisen erän – noin 60 000 euroa –Nygårdin vastaisista oikeudenkäyntikuluista vuonna 2008.

Lampeniusta harmittaa, ettei hänen vuonna 2016 kuollut isänsä, teatteriohjaaja Börje Lampenius, saanut koskaan mielenrauhaa Nygårdilta.

”Sääli, ettei hän saanut nähdä tätä”, Lampenius kertoo viitaten Nygårdille tällä viikolla annettuun korvaustuomioon.

Lampenius kertoo, että hänen äitinsä Ulla Eklund oli ollut yhdeksän vuotta raittiina ennen Nygårdin käynnistämää juridista hyökkäystä. Eklund ei kestänyt katsella tyttärensä koettelemuksia ja alkoi jälleen käyttää alkoholia ja lääkkeitä sekaisin.

Eklund, 85, on entinen näyttelijä, jonka tunnetuin rooli oli esittää Elina Koskelaa Edvin Laineen vuoden 1970 elokuvassa Akseli ja Elina.

Pari vuotta sitten kotona sattunut tulipalo havahdutti Eklundin yrittämään uudelleen raitistumista.

”Hän on nyt ollut kaksi vuotta täysin selvänä. Aivan ihanaa, että äiti on taas terve”, Lampenius sanoo.

Ruotsissa pitkään asunut Lampenius on ahkerasti konsertoiva kahden lapsen äiti. Toukokuun aikana hän keikkailee esimerkiksi Espoossa ja Tampereella.

Vuoden 2020 lopulla Kanadassa vangittu Nygård odottaa ainakin neljää eri seksuaalirikoksiin liittyvää oikeudenkäyntiä Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Hänen muotiyrityksensä ovat konkurssissa ja oikeustoimin takavarikoitu entinen Bahaman-kartano purkutoimien kohteena.

Kuvakaappaus Twitterissä huhtikuussa julkaistusta kuvasta, jossa kaivinkone purkaa Peter Nygårdin huvila-aluetta Bahamalla.

Nygård ei ole vastannut HS:n lähettämiin moniin haastattelupyyntöihin, joissa on myös pyydetty ottamaan kantaa Lampeniuksen kertomiin asioihin.

Lauantaina Nygårdin aiemmin palkkaaman PR-yrityksen edustaja ei vastannut viestiin, jossa pyydettiin Nygårdin haastattelua tai kommentteja liittyen Baconin ja Lampeniuksen tapauksiin. PR-yritys ei listaa Nygårdia nykyisten tai entisten asiakkaidensa listalla.