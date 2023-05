Valkoista fosforia sisältävien tytärpommien keskitystä nimitetään ”kuoleman sateeksi”, koska se on hyvin myrkyllistä ja aiheuttaa iholla vaikeita palovammoja.

Ukrainan puolustusministeriö julkaisi lauantaina Twitterissä ilmasta kuvatun tallenteen, jossa Venäjä ampuu väitetysti valkoista fosforia sisältäviä palopommeja Bahmutissa ltä-Ukrainassa.

Valkoista fosforia sisältävien tytärpommien keskitystä nimitetään ”kuoleman sateeksi”, koska se on hyvin myrkyllistä ja aiheuttaa iholla vaikeita palovammoja.

”Ammukset ovat lopussa mutta fosforia on enemmän kuin riittävästi”, ministeriö twiittasi.

”Rušistit ampuvat Bahmutin valloittamattomia alueita palopommeilla.”

Fosforiammusten käyttöä ei ole kielletty kemiallisten aseiden vastaisessa sopimuksessa, mutta niiden käyttöä asutulla alueella on pyritty rajoittamaan kansainvälisin sopimuksin.

Fosforin käytöstä Ukrainan taisteluissa ei ole näyttöä. Sen sijaan Venäjä on käyttänyt ahkerasti palopommeina 122 millimetrin 9M22S-raketteja, joita on ammuttu meneillään olevan hyökkäyssodan alusta lähtien myös Kiovan ja Harkovan alueilla.

Nämä raketit ovat olleet käytössä Itä-Ukrainan sodassa vuodesta 2014 lähtien ja niitä on ammuttu sodan yleisimmällä tykistöaseella eli Grad-raketinheittimellä.

40-putkinen Grad-heitin on sijoitettu tavallisesti Ural-kuorma-auton alustalle. Jokaisessa putkessa on palopommeja ammuttaessa 9M22S-raketti ja jokainen niistä sisältää 180 kappaletta 9N510-tytärpommeja. Tytärpommi on neljän sentin mittainen ja 2,5 sentin levyinen, kuusikulmainen ja magnesiumseoksesta tehty putkenpätkä, joka sisältää termiittiseosta.

Yhdellä Grad-kasetilla voi siten ampua kerralla 7 200 pientä mutta tuhoisaa palopommia rajatulle alueelle.

Kemiallisen reaktion synnyttämä lämpötila nousee tytärpommin räjähdyksessä yli 2 000 asteen ja magnesiumkuori tuhoutuu.

”Palopommit kuuluvat nykyisten sotilaallisten konfliktien julmimpiin aseisiin”, ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch määrittelee.

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin väitti perjantaina, että palkkasotilaat vetäytyvät Bahmutista elleivät saa lisää ammuksia. Ukraina epäili tuoreeltaan Prigožinin puheita hämäykseksi.