Venäläislähteiden mukaan suurin osa torjuttiin eikä vahinkoja aiheutunut.

UkrainaN kerrotaan iskeneen varhain sunnuntaiaamuna useilla lennokeilla eri puolille Krimin niemimaata. Sevastopolin kuvernöörin Mihail Razvožajevin mukaan Venäjän ilmatorjunta tuhosi yli kymmenen lennokkia eikä henkilövahinkoja tullut. Asiasta kertoi ensin venäläinen sotaa seuraava Telegram-kanava Baza.

Krimin kuvernööri Sergei Aksjonov kertoi Telegram-kanavallaan lauantai-iltana, että Venäjän ilmatorjunta olisi pudottanut kaksi Ukrainan ampumaa Hrim-2-ohjusta.

Krimiläinen, venäläismielinen poliitikko Vladimir Rogov väitti, että ohjukset olisi ammuttu Zaporižžjan kaupungista Ukrainasta, kertoo venäläislehti Moskovski Komsomolets. Rogov ei kertonut, mihin ohjukset osuivat tai missä ilmatorjunta olisi ne tuhonnut.

Hrim on ballistinen ohjus kutsumanimeltään Sapsan. Ukraina aloitti sen suunnittelun jo vuonna 2007, mutta tuotantoa on lykätty useaan kertaan talousvaikeuksien vuoksi.

Hrim-2 on vientimalli, jonka kantama on rajoitettu 280 kilometriin. Jos kyseessä on tämä ohjusversio, olisi se voinut yltää Zaporižžjasta Krimin niemimaan keskiosaan.

Ukraina ampui Hrim-ohjuksen syyskuussa Sakyn lentokentälle Novofedorivkan kaupungin pohjoispuolelle Krimin länsirannikolle.

Sunnuntaiaamun lennokki-iskuista raportoitiin Sevastopolin ympäristöstä ja Sakysta. Venäläisten ilmatorjunta ampui paikallisten lähteiden mukaan aamukolmesta lähtien, ja ammunta jatkui vielä viiden aikaan aamulla.

Kuvernööri Razvožajevin mukaan lennokkeja ei olisi tullut Sevastopolin kaupungin alueelle, mutta paikallisten asukkaiden viestit Lenta Novostei Kryma -sivustolla kertoivat toista. Havainnoista kerrottiin ainakin lentokentän eteläpuolelta ja Kazatška Buhta -kaupunginosasta.

Razvožajevin mukaan osa lennokeista putosi mereen.

Ukraina tuhosi viikko sitten lennokki-iskuilla neljä öljysäiliötä Kazatška Buhtassa sijaitsevalla teollisuusalueella. Venäjä väitti Ukrainan käyttäneen kaupallisia kiinalaislennokkeja räjähteiden kuljettamiseen.