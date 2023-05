Britanniassa kruunajaisten yksi tehtävä on yhteisten kansallisten muistojen luominen. Kruunajaisviikonlopusta jäävät mieleen kuninkaan väsynyt ilme ja miekkaa pitelevä ministeri, kirjoittaa HS:n kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä. Harry-kohua ei sen sijaan syntynytkään.

Lontoo

Vuoden uutiskuvaa ei voi suunnitella. Se syntyy hetkestä.

Etukäteen ei voi tietää myöskään sitä, mikä kuva painuu voimakkaimpana yhteiseen mieleen – tai herättää eniten keskustelua – kansallisissa ja kansainvälisissä suurtapahtumissa.

Vahvat uutiskuvat luovat yhteisiä muisti- ja mielikuvia. Yhteiset mielikuvat rakentavat puolestaan yhteistä tarinaa.

Siksi niillä on iso merkitys.

Britanniassa kuningas Charlesin kruunajaisseremoniasta jää mieleen kuninkaan väsynyt ja ajoittain jopa ahdistunut ilme. Valtakuntansa viimein saanut kuningas näytti lauantaina ajoittain kuin maansa myyneeltä. Vakavalta näytti myös kuningatar Camilla.

Vasta paluumatkalla palatsille ilmeet vapautuivat. Parvekkeella nähtiin yhä hieman pöllämystyneen, mutta jo vapautuneemman oloinen hallitsijapari.

Aiemmin on ajateltu, että kuningas Charles tulee olemaan monarkian vastustajille helpompi kohde kuin äitinsä kuningatar Elisabet elämänsä ehtoopuolella. Kruunajaiskuvavirta panee miettimään, että ehkä Charles, 74, on jo lähempänä iän luomaa ”suojaa” kuin on tähän asti tajuttukaan.

Hallitsijaparin suhteellinen vanhuus voikin olla monarkialle etu.

Moderni kansakunta ei tarvitse eikä halua isähahmoa. Isoisä- ja isoäitihahmoille sen sijaan tuntuu olevan kysyntää.

Kruunajaisten visuaalinen yllättäjä löytyy siniveristen sijaan Britannian konservatiivihallituksen ministerien joukosta.

Kruunajaiskirkossa lähes nelikiloista miekkaa kantaneen konservatiivipoliitikon Penny Mordauntin on jo sanottu varastaneen koko show’n eli tehneen niin sanotut ”Pipan peput”.

Pippa viittaa Walesin prinsessan Catherinen sisareen Pippa Middletoniin, jonka tyköistuva kaasoeleganssi herätti huomiota kuninkaallisissa häissä keväällä 2011.

Mordaunt oli kirkossa näkyvässä seremoniaalisessa tehtävässä, koska hän vastaa pääministeri Rishi Sunakin hallituksessa muun muassa hallitsijan kanssa yhteistyötä tekevän elimen johtamisesta. Viime kesänä Mordaunt jäi kolmanneksi konservatiivipuolueen johtajakisassa.

Mordauntin saama laaja mediahuomio johtuu hänen näyttävästä ja majesteettisesta esiintymisestään kruunajaiskirkossa (vaikka asuakin voi pitää sangen onnistuneena). Painavan miekan kannattelu lähes tunnin ajan ei ole mikään pikkuhomma.

Mediahuomiossa piilee myös vinha ironia: Vaaleilla parlamentin alahuoneeseen valittu poliitikko syrjäytti kruunajaispäivänä useimmat kuninkaalliset.

Ainakin prinssi Harry jäi varjoon.

Kohuprinssin osallistuminen isänsä kruunajaisiin ei aiheuttanutkaan mitään kohua. Harry häipyi taka-alalle, eikä kukaan huutanut perään.

Taka-alalle häipyy myös suurin osa kuninkaallisuutisoinnista heti pitkän kruunajaisviikonlopun jälkeen. Etusivuille palaavat päivänpolitiikka ja taloushuolet.

Kruunajaisten kuva-anti on kuitenkin jo luonut yhteisiä muistikuvia vuodelle 2023. Yksin Britanniassa kruunajaisia seurasi BBC:n mukaan yli 18 miljoonaa ihmistä.

Sen päälle tulee kansainvälinen yleisö. Jokainen lisäsilmäpari vahvistaa osaltaan Britannian maabrändiä, olipa katsoja näkemästään sitten mitä mieltä tahansa.