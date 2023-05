Venäjän täysimittaisen Ukrainan-hyökkäyksen 438 päivää ovat nostaneet sodan tiedotuspäälliköiksi kaksi merkillistä hahmoa, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Hakala.

Venäjän täysimittaisen Ukrainan-hyökkäyksen 438 päivää ovat nostaneet sodan tiedotuspäälliköiksi kaksi merkillistä hahmoa: palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtajan Jevgeni Prigožinin, 61, ja Venäjään kuuluvan Tšetšenian päämiehen Ramzan Kadyrovin, 46.

Prigožin on äänessä päivittäin, yleensä holding-yhtiönsä Concordin lehdistöpalvelun Telegram-kanavan ääniviesteissä, joissa päällikkö huutaa lausuntonsa mikrofoniin.

Kadyrov oli innokas Instagramin käyttäjä kunnes Meta-yhtiö sulki viime vuonna myös hänen avustajiensa avaaman tilin Yhdysvaltain asettamien pakotteiden vuoksi. Molemmat ovat saaneet toimensa ja valtuutensa Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta.

Prigožin on haukkunut pitkin kevättä suoraan epäsuorasti puolustusministeri Sergei Šoigua ja asevoimien komentajaa Valeri Gerasimovia huonosta sodanjohdosta ja Wagnerin syrjimisestä. Viime keskiviikkona hän ilmoitti vetävänsä Wagnerin taistelijat Bahmutista, ellei lisää ammuksia tule.

Kadyrov riensi tukemaan ystäväänsä ja ilmoitti perjantaina, että hänen tšetšeenitaistelijansa voivat ottaa Wagner-taistelijoiden asemat Bahmutissa hoitaakseen.

”Kirjoitin jo aiheesta kirjeen henkilökohtaisesti ylipäällikölle [Putinille] ja kerroin valmiudestani ottaa kaupunki takaisin ja siivota se Naton ja Ukrainan satanisteista Ahmat-yksikön voimin”, Kadyrov sanoi venäläiskanava RTVI:n mukaan.

”Olen varma, että vapautamme kaupungin lähiaikoina aivan riippumatta kaikenlaisista puheista Ukrainan asevoimien jostain kumman vastahyökkäyksestä.”

Epäselvää on, mistä Kadyrov aikoo tšetšeenijoukot Bahmutiin tempaista. Omien puheidensa mukaan hän perustanut Ahmet-prikaatiinsa neljä uutta pataljoonaa ja kaikkiaan taistelijoita on 70 000 henkeä. Venäjän valtiontelevisio kuvasi hyökkäyssodan alussa Kadyrovia katsastamassa Ukrainaan lähteviä joukkoja, joita sanottiin olevan yhteensä 12 000 sotilaan verran.

Hyökkäyksen alussa tšetšeenitaistelijoita todella oli ainakin Hostomelissä ja Butšassa. Kyseessä oli Venäjän 141. moottoroitu Sever-rykmentti, jota johti Magomed Tušajev. Kadyrovin isän mukaan nimetty Ahmat-rykmentti taas on osa sisäministeriön Omon-erikoisjoukkoja. Myöhemmin nämä taistelijat kuvasivat touhujaan Mariupolissa, jonka jälkeen heitä alettiin kutsua Tiktok-joukoiksi.

Vallanpitäjistä riippumaton uutissivusto Kavkaz uzel arvioi huhtikuun alussa, että näissä yksiköissä olisi yhteensä 1 200 taistelijaa. Venäläisten tiedotusvälineiden mukaan tšetšeenijoukot olivat tammikuussa Marinkassa Donetskin länsipuolella. Yrityksistään huolimatta Venäjä ei ole tällä rintamalohkolla edennyt mihinkään. Jos joukkoja vedettäisiin Bahmutiin, voisi käydä huonosti: ukrainalaiset olisivatkin Donetskin torilla.

Wagner-johtaja Prigožin ilmoitti yllättäen sunnuntaina, että Venäjän pääesikunta on luvannut Wagner-joukoille niin paljon ammuksia kuin ne tarvitsevat. Sunnuntain vastaisena yönä tullut kirjallinen määräys on hänen mukaansa ensimmäinen virallinen esikunnan ukaasi, joka palkkasotilaille on annettu.

Samassa päätöksessä määrätään Prigožinin mukaan, että Venäjän Ukrainan-joukkojen varakomentaja Sergei Surovikin vastaa jatkossa Wagnerin huollosta ja vastaa palkkasotilasyhtiön pyyntöihin. Kaikki siis on kunnossa ja Wagner jatkaa hidasta mutta varmaa Bahmutin-valloitusta!

Lauantaina, vuorokausi ennen riemu-uutistaan, Prigožin kertoi joukkojensa ahdingosta Bahmutissa vielä synkin sävyin. Hänen mukaansa Wagnerin joukoilla on hallussaan 95 700 neliömetriä Bahmutin kaupungista, Ukrainan joukoilla taas 2,42 neliökilometriä.

Mitäs tämä nyt on? Että ukrainalaisilla olisikin hallussaan 242 hehtaaria Bahmutia ja Wagnerilla alle kymmenen hehtaaria? Kaiken kukkuraksi kaupungin virallinen pinta-ala on yli neljäkymmentä neliökilometriä eli yli kaksikymmentä kertaa Wagner-pomon mainitsemia lukuja suurempi. Kenen hallussa ne loput ovat?

Vastaus on luultavasti, että loput ovat Ukrainan ja Venäjän asevoimien hallussa.

Yhdysvaltalaisarvion mukaan Wagnerilla olisi Ukrainan rintamilla yhteensä 50 000 sotilasta. Riippumattomien arvioiden mukaan niitä oli koko yhtiöllä vuosi sitten kuitenkin vain 8 000. Selitykseksi Wagnerin kasvulle on tarjottu sen rekrytointikampanjaa, jossa uusia taistelijoita on värvätty suoraan Venäjän vankiloista.

Montako sotilasta Wagner oikeasti on värvännyt vuoden aikana ja moniko heistä on kuollut, sitä ei taida moni tietää. Mutta Prigožinin livauttama tieto alle kymmenen hehtaarin hallinnasta Bahmutissa voi hyvinkin olla totta. Ainakin se kertoo enemmän Wagnerin tai Ahmat-erikoisjoukkojen merkityksestä kuin kaikki Prigožinin ja Kadyrovin julkiset puheet yhteensä.