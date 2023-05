Vajaat 20 osavaltiota on kiristänyt abortin saantia, mutta lähes yhtä suuri joukko etenee päinvastaiseen suuntaan

Abortista on tulossa tärkeä teema ensi vuoden vaaleissa, mikä voi muodostua ongelmaksi republikaaneille. Korkein oikeus kumosi aborttioikeuden liittovaltion tasolla vajaa vuosi sitten.

Abortti on nousemassa tärkeäksi teemaksi Yhdysvaltain ensi vuoden vaaleissa. Kuva mielenosoituksesta Los Angelesista 15. toukokuuta.

Viime kesänä Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi aborttioikeuden liittovaltion tasolla lähes 50 vuotta taanneen niin kutsutun Roe vs. Wade -ennakkopäätöksen.

Sen jälkeen ainakin 19 osavaltiota on ottanut käyttöön abortin kieltäviä tai sitä voimakkaasti rajoittavia lakeja. Pyrkimystä samaan suuntaan arvioidaan olevan noin puolessa Yhdysvaltain kaikkiaan 50 osavaltiosta.

Täyskäännös asiassa oli seurausta ex-presidentti Donald Trumpin konservatiivisista tuomarinimityksistä korkeimpaan oikeuteen, ja sitä pidettiin suurena voittona republikaaneille.

Tilanne on kaksijakoinen: siinä missä jotkut osavaltiot, kuten Alabama tai Missouri, ovat kieltäneet abortin käytännössä täysin myös insestin tai raiskauksen uhreilta, saattaa raskaudenkeskeytys olla rajan takana naapuriosavaltiossa täysin laillista.

Vajaassa parissakymmenessä osavaltiossa, kuten esimerkiksi Kaliforniassa ja Illinoisissa, on itse asiassa edetty rajoitusten kannalta päinvastaiseen suuntaan. Näissä osavaltioissa on säädetty uusia lakeja, jotka parantavat sekä aborttia hakevan naisen asemaa että hänelle raskaudenkeskeytyksen tekevän klinikan suojelua.

Tilanteen sekavuutta lisää se, että monessa osavaltiossa päätökset aborttioikeuden kiristyksistä ovat vielä erilaisten valitusten takia vailla lainvoimaa ja toistaiseksi jäissä.

Toisaalta kyse on myös määritelmistä: jos abortti on sallittu esimerkiksi vain kuuden ensimmäisen raskausviikon aikana, jolloin suurin osa naisista ei edes tiedä olevansa raskaana, on ehkä totuudenmukaisempaa sanoa abortin olevan täysin kielletty.

Donald Trumpin tuomarinimitykset korkeimpaan oikeuteen ovat vaikuttaneet Yhdysvaltain aborttiliansäädäntöön.

Aborttioikeuden vastustaminen on ollut Yhdysvaltain kristillisen oikeiston ja konservatiivisten republikaanien lempilapsi. Puolueelle tilanne on kuitenkin muodostumassa poliittisesti hyvin vaikeaksi, koska mielipidekyselyiden perusteella yli puolet yhdysvaltalaisista kannattaa oikeutta aborttiin.

Uhkaa aborttioikeuden tiukemmista rajoituksista pidettiin merkittävänä syynä sille, että republikaanit menestyivät odotettua huonommin viime syksyn kongressin välivaaleissa. Vuoden 2024 presidentin- ja kongressivaaleissa kansankuntaa jakavan aborttikysymyksen odotetaan nousevan vieläkin ratkaisevammaksi vaaliteemaksi.

Vaikka abortinvastaisuus puhuttelee republikaanien konservatiivista ydinkannattajakuntaa, ei sillä voiteta liittovaltiotason vaaleja. Niissä kannatusta pitää saada myös oman puoleen ulkopuolelta.

Ristiriitaiset odotukset sai tuntea hiljattain nahoissaan republikaanien tällä hetkellä vahvin kandidaatti puolueen presidenttiehdokkaaksi. Donald Trump yritti tasapainoilla kannanotollaan, jonka mukaan aborttiasia olisi parasta jättää osavaltioiden päätettäväksi.

Abortteja vastustavan Susan B. Anthony Pro-Life America -yhdistyksen vastareaktio oli nopea. Yhdistyksen puheenjohtajan Marjorie Dannenfelserin mukaan abortin vastustajat eivät aio tukea ketään sellaista presidenttiehdokasta, joka ei aja aborttien kieltämistä koko liittovaltion tasolla 15. raskausviikon jälkeen tai joka sallii osavaltioiden säätää lakeja abortinhakijoiden ja -tekijöiden suojelemiseksi.

Republikaanien rivien rakoilusta aborttiasiassa saatiin huhtikuun lopulla konkreettista näyttöä. Etelä-Carolinassa senaatti ja Nebraskassa edustajainhuone tyrmäsivät ehdotukset aborttioikeuden huomattavasta kiristämisestä. Näin siitä huolimatta, että molemmissa lainsäädäntöelimissä republikaaneilla on kahden kolmasosan enemmistö.

Raskauden keskeyttäminen edellä mainituissa kahdessa vanhoillisessa osavaltiossa on siten edelleen sallittua vähintään 22. raskausviikolle saakka.

Aborttioikeutta kannattavat demokraatit ovat ottaneet republikaanien tukalasta tilanteesta kaiken irti. Demokraatit ovat painostaneet aborttikantaansa panttaavia republikaaneja julkisiin kannanottoihin, mihin moni ei hevillä haluaisi suostua.

Demokraatit ovat myös varoitelleet kansalaisia siitä, että republikaanit haluavat aborttikiellon lopulta voimaan koko Yhdysvaltain alueella ja pyrkivät muutenkin äärimmäisiin ratkaisuihin.

Edustajainhuoneen demokraattijäsen Suzan DelBene on nostanut esimerkiksi Idahon osavaltion, jonka lain mukaan myös sellaisia henkilöitä on rangaistava, jotka auttavat alaikäistä raskaana olevaa tyttöä hakemaan apua muiden osavaltioiden alueelta.

”Tämä on vaarallista ja ihmiset ovat vihaisia. Tulemme näkemään sen vuoden 2024 vaaleissa koko maassa”, DelBene sanoi New York Timesin mukaan.