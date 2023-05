Mies oli löytänyt asunnostaan lauantaina käärmeen.

Ruotsin poliisi epäilee miehen kuolleen käärmeenpuremaan Tanumissa Bohuslänin maakunnassa, kertovat muun muassa Aftonbladet, Bohusläningen ja Sveriges Radio.

Poliisi oli saanut sunnuntaiyönä hälytyksen asuntoon Tanumin kunnassa. Asunnosta löytyi kuolleena noin 50-vuotias mies.

”Tanumissa on tapahtunut kuolema, joka saattaa johtua käärmeenpuremasta. Asiaa tutkitaan, mutta ei rikoksena”, Bohuslänin poliisi kertoo Aftonbladetin mukaan.

Poliisin mukaan käärme oli purrut miestä, kun tämä oli yrittänyt heittää ulos asunnostaan lauantaina löytynyttä käärmettä.

”Kyse on todennäköisesti kyystä. Miehen on täytynyt tulla purruksi, kun hän on väitetysti yrittänyt heittää käärmettä ulos asunnosta”, poliisi sanoo.

Aftonbladetin mukaan miehen käsi oli turvonnut puremasta, mutta hän kieltäytyi lähtemästä sairaalaan.

Aftonbladetin haastatteleman Ruotsin WWF:n asiantuntijan Tom Arnbomin mukaan kyyn purema on mahdollinen syy. On kuitenkin harvinaista, että kyyn purema johtaa kuolemaan.

”Tämä on äärimmäisen harvinaista Ruotsissa, näin saattaa käydä kerran kymmenessä vuodessa tai harvemmin”, Arnbom sanoo.

Arnbomin mukaan kyyt yleensä heräilevät tähän aikaan vuodesta talvihorroksestaan. Esimerkiksi koirat saattavat usein joutua niiden pureman uhriksi.

Myös Suomessa kyyn puremasta johtuvat kuolemantapaukset ovat todella harvinaisia.

Tieteen Kuvalehti kertoi viime vuonna, että Suomessa sattuu vuosittain noin 50–150 kyyn puremaa. Kuolettavasti kyy on viimeksi purrut vuonna 1998 ja sitä ennen vuonna 1984.

Kyy on Euroopan yleisin myrkkykäärme, ja sitä tavataan Suomessakin lähes koko maassa.

Kyyn purema vaatii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ohjeiden mukaan aina lääkärin arvioinnin.

Puremakohta tulee pitää mahdollisimman liikkumattomana. Tätä voi helpottaa esimerkiksi lastoittamalla puremakohdan tai kantamalla pureman saanut henkilö pois tapahtumapaikalta. Liikkuminen nopeuttaa myrkyn leviämistä elimistöön.

Puremakohta on usein kipeä, turvonnut ja väriltään sinimusta. Lisäksi purema saattaa aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja tajunnantilan heikkenemistä. Allergiselle henkilölle purema voi aiheuttaa myös hengitysoireita.