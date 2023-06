Tukholma

Ruotsin identiteetti on niin vahva, että se kestää koviakin kolhuja.

Se näyttää kestävän pommi-iskuja ja jengiammuskeluita.

Se kestää rajut poliittiset suunnanmuutokset.

Se näyttää kestävän myös Turkin edessä nöyristelyn.

Se kestää senkin, kun Greta Thunberg sanoo, että eipä ruotsalaisuus hänelle juuri mitään merkitse.

Tänään tiistaina Ruotsi viettää kansallispäiväänsä. Kyseessä on erityinen juhlavuosi, sillä tiistaina on kulunut 500 vuotta siitä, kun Ruotsissa vietettiin kuningas Kustaa Vaasan kruunajaisia.

Vuonna 1523 Ruotsi jätti Norjan ja Tanskan kanssa muodostetun Kalmarin unionin ja alkoi kehittyä itsenäiseksi kansallisvaltioksi. Tuolloin myös Suomen alue oli vielä osa Ruotsia, kunnes vuonna 1809 Ruotsi menetti Suomen Venäjälle.

Mutta millainen on 500-vuotias Ruotsi?

Tukholman Vanhaakaupunkia halkova Västerlånggatan on turistien suosiossa.

Ainakin Ruotsi vaikuttaa turvalliselta.

Siitä kertoo se, että keskellä kaupunkia voi törmätä kansainväliseen kuuluisuuteen, jota voi lähestyä ilman sen kummempia toimenpiteitä tai ruumiintarkastuksia.

On perjantai, ja käynnissä on mielenosoitus, joka on jatkunut jo 250 viikkoa ja kasvanut kansainväliseksi ilmiöksi. Greta Thunberg aloitti mielenosoituksensa täällä Ruotsin valtiopäivätalon vieressä viisi vuotta sitten, 15-vuotiaana koululaisena.

Ja siinä Thunberg, 20, seisoo, vieressään muita nuoria, jotka vaativat Ruotsilta ja muilta maailman valtioilta kovempia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Greta Thunberg.

Greta Thunberg on yksi modernin Ruotsin keulakuvista. Polarisoiva henkilöbrändi, ilmastoaktivisti, joka tunnetaan ympäri maailman.

Thunbergille ja muille nuorille tulee pienenä yllätyksenä, että Ruotsi täyttää nyt 500 vuotta. Ei kansallispäivä heitä kiinnosta.

”Se ehkä kertoo jotain, että emme edes tienneet”, Thunberg sanoo.

Hän jatkaa, että ruotsalaisuus ja ruotsalainen identiteetti eivät merkitse hänelle kovinkaan paljon. Thunberg kuitenkin antaa oman määrittelynsä ruotsalaisuudesta.

Ruotsalaisuus on kohtuutta, nöyryyttä ja tavallista keskivertoa. Se kiteytyy sanassa lagom, Thunberg sanoo.

Ruotsalaisuutta määrittelee myös Janten laki, Thunberg sanoo: kenenkään ei tule kuvitella olevansa parempi kuin muut.

Sitäkö on ruotsalaisuus? Ettei luulla itsestään liikoja.

Toinen modernin ruotsalaisuuden keulakuva on jalkapalloilija Zlatan Ibrahimović. Maahanmuuttajalähiöstä maailmantähdeksi ponnistanut poikkeusyksilö.

Zlatan ei luule itsestään liikoja, koska hän tietää olevansa paras.

Zlatan, 41, kertoi sunnuntaina lopettavansa jalkapallouransa. Italialaista AC Milania edustanut Zlatan piti sunnuntaina puhetta joukkueensa stadionilla, kun vierasjoukkueen kannattajat alkoivat buuata hänelle.

Zlatan vastasi: ”Buuatkaa vaan. Se, että näette minut täällä, on vuotenne kohokohta.”

Sunnuntaina Milanossa satoi vettä, mihin Zlatan kommentoi: ”Tänään myös jumala on surullinen.”

Ruotsin identiteetti on niin joustava, että sen keulakuviksi sopivat sekä Zlatan että Greta.

Zlatan Ibrahimović kertoi sunnuntaina lopettavansa jalkapallouransa.

Viime vuodet ovat olleet Ruotsin identiteetille kuitenkin muutoksen aikaa.

Pohjoismainen malli on ollut maailmalla ihastelun kohde. Pohjoismaiden ihastelluin maa on pitkään ollut Ruotsi, mutta viime vuosina Ruotsi on esiintynyt maailmalla yhä useammin kielteisessä valossa.

On kauhisteltu Ruotsin pandemiahoitoa.

On kauhisteltu jengiammuskeluita.

On kauhisteltu lasten sieppauksia.

Hetkinen, sieppauksia?

Suurin Ruotsiin kohdistuva kielteinen uutiskierre on yhä käynnissä, vaikka siitä ei länsimaissa olekaan paljon kirjoitettu. Arabiankielisessä maailmassa leviää tietoja siitä, että Ruotsin sosiaaliviranomaiset kidnappaisivat muslimilapsia vanhemmiltaan ja antaisivat heitä eteenpäin ruotsalaisiin perheisiin.

Todellisuudessa kyse on huostaanotoista, mutta Ruotsi ei ole onnistunut pysäyttämään väärän tiedon leviämistä. Ruotsin viranomaiset uskovat, että taustalla on suunnitelmallinen, Ruotsia vastaan suunnattu disinformaatiokampanja. Se on jo nostanut Ruotsiin kohdistuvaa terrorismin uhkaa.

Monet Ruotsissa asuvista arabiankielisistä ihmisistä myös seuraavat Ruotsin uutisvälineiden sijaan arabiankielisiä medioita. Ruotsissa asuu noin 400 000 ihmistä, jotka puhuvat äidinkielenään arabiaa.

Ruotsin Kuninkaanlinna on remontista huolimatta avoin turisteille. Kuluva vuosi on kuningas Kaarle XVI Kustaan 50. vuosi kuninkaana. Kansallispäivää vietetään myös Ruotsin perustuslain ja hallitusmuodon kunniaksi. Kuninkaan valtaa riisunut ja demokratiaa lisännyt muutos nuijittiin läpi 6. kesäkuuta 1809.

Maahanmuutto ja maahanmuuttajien segregaatio on yksi Ruotsia vahvasti jakavista ilmiöistä. Se on ruotsalaisen identiteetin määrittelyn keskiössä esimerkiksi ruotsidemokraateilla, jotka ovat kasvaneet suureksi puolueeksi.

Noin 20 prosenttia Ruotsissa asuvista on syntynyt jossain muualla kuin Ruotsissa.

Ruotsin kansainvälisyys näkyy monella tapaa. Viime päivinä Ruotsissa on keskusteltu ylioppilasjuhlista, joiden perinteisiin kuuluvat kuorma-autoajelut halki kaupunkien. Autojen lavoilta on heiluteltu myös muiden maiden kuin Ruotsin lippuja, mikä on herättänyt keskustelun kansallisesta identiteetistä.

Eritrean lippua heilutellut nuori kertoi Ruotsin SVT:lle halunneensa juhlistaa eleellä vanhempiaan, eikä hänellä ole mitään Ruotsia vastaan.

”Sitä haluaa ylistää vanhempiaan, jotka ovat taistelleet tiensä tänne toisesta maasta, koska ovat halunneet, että meillä olisi mahdollisimman hyvä olla. Arvostamme vanhempiamme, sitä, mistä he ovat tulleet, mistä me tulemme”, hän sanoi.

Ruotsin oikeistohallitus on nyt kiristämässä maahanmuuttopolitiikkaa, mikä tulee muokkaamaan merkittävästi maan identiteettiä ja kansainvälistä kuvaa.

Oikeistohallitus ravisteli maan imagoa myös luopumalla näyttävästi ”feministisestä ulkopolitiikasta”, mikä oli ollut Ruotsin ylpeydenaiheita.

Vanhankaupungin matkamuistomyymälässä on tarjolla muun muassa ruotsalaisia fika-sukkia, joiden teema on ”Viikinki ja lihapullat”.

Ehkä suurin Ruotsin identiteettiä ravisuttava muutos liittyy kuitenkin Suomeen.

Suomen herättelemänä Ruotsi päätti luopua yli 200 vuotta kestäneestä liittoutumattomuudestaan. Ruotsin ”puolueettomuus” ja liittoutumattomuus oli keskeinen osa Ruotsin identiteettiä ja mahdollistanut maan pysymisen sotien ulkopuolella.

Liittoutumattomuudessakin Ruotsin identiteetti näytti kuitenkin joustavuutensa: paperilla oltiin liittoutumattomia, mutta salassa haettiin turvatakuita Yhdysvalloilta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti turvallisuuspoliittisen tilanteen, ja nyt Ruotsi odottaa pääsyä Naton jäseneksi. Nato-prosessi on vaatinut Turkin mielistelyä, mikä ei kenties olisi tullut kuulonkaan vielä joitakin vuosia sitten.

Mutta kyllä Ruotsi senkin kestää.

Mitä ruotsalaisuus merkitsee sinulle?

Åke Larsson

”Ruotsalaisuus on Ruotsin kesä, silli ja uudet perunat, hyttyset. Ruotsissa on nyt epävarmat ajat. Kaikki ampumiset ja rikollisuus, mitä meillä on täällä Ruotsissa. Toivotaan, että asioihin löytyy ratkaisu, mutta aika synkältä näyttää.”

Joel Skarin Allgurén

”Ruotsalaisuus on iso juttu. Ruotsi on vanha maa, jolla on rikas historia. Olen lukenut sukututkimusta, ja minun sukuni on asunut täällä ties miten pitkään. Joten se tuntuu tärkeältä. Ruotsalaisuus on identiteetti, joka liittyy historiaan, kieleen, kansaan ja uskontoon. Globalisaatio on tietyllä tapaa hyvä asia, tietyllä tapaa huono. koska se voi heikentää ruotsalaista identiteettiä.”

Tim ja Naemi Bentz ja poika Levi

”Olemme ajaneet autolla Saksasta. Ruotsi on kaunis pohjoinen maa. Me Saksassa näemme Ruotsin myönteisessä valossa. Hyvä koulutus. Ruotsalaiset ottavat iisisti, ainakin rennommin kuin ihmiset Keski-Euroopassa”, sanoo Tim Bentz.

”Ruotsi on rauhallinen ja kaunis maa. Ruuhkat eivät ole niin pahoja kuin Saksassa. Me ihailemme ruotsalaisia ihmisiä, suuria nimiä”, sanoo Naemi Bentz.

Isabella Axelsson

”On paljon erilaisia tunteita, eivätkä ihmiset välttämättä ole paljostakaan samaa mieltä. Sanoisin, että maa ei ole kovin yhtenäinen. On heitä, jotka haluavat olla Natossa ja on heitä, jotka eivät todellakaan halua olla Natossa. Se luo hajaannusta.”

Husayn Al-Amin

”Ruotsi merkitsee turvallisuutta. Hyvä maa asua, todella turvallinen. Olen ylpeä, että saan asua täällä. Olen asunut täällä 40 vuotta. Olimme tervetulleita tähän maahan. Maailma on muuttunut, ei vain Ruotsi. Kun kaikki muuttuu, on muututtava. Oli hyvä asia hakea Natoon.”

Birgitta Zetterblom

”Ruotsalaisuus ei ainakaan merkitse mielenosoituksia, koska olen nyt mielenosoituksessa ensi kertaa. Osoitamme mieltä ikäsyrjintää vastaan. Ruotsilla on nyt ongelmia rikollisuuden kanssa. Olemme ottaneet liikaa maahanmuuttajia, emmekä ole huolehtineet heistä parhaalla mahdollisella tavalla. Rikolliselle polulle joutuneet ovat eksyksissä.”