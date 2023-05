Hävittäjän lentäjä käytti heittoistuinta ja selvisi lievillä vammoilla.

Maanantaina kolme ihmistä kuoli Länsi-Intian Rajasthanissa, kun MiG-21-sotilaslentokone syöksyi maahan ja törmäsi asuinrakennukseen. Lisäksi onnettomuudessa loukkaantui kaksi muuta maassa ollutta. Hävittäjän lentäjä käytti heittoistuinta ja selvisi lievillä vammoilla.

Intian ilmavoimat ilmoitti, että Suratgarhin lähe

l

lä tapahtunut onnettomuus sattui harjoituslennolla.

Onnettomuuden syy ei ollut selvillä maanantaina aamupäivällä Suomen aikaa.

Viime vuosina Intiassa on pudonnut useita MiG-21-koneita. Tammikuun 2021 jälkeen viisi lentäjää on menettänyt maahansyöksyissä henkensä. Hyvin vanhaa mallia olevia MiG-21-koneita on kutsuttu Intiassa lentäviksi ruumisarkuiksi huonon turvallisuustason vuoksi.

Intia sijoittaa miljardeja dollareita armeijansa modernisointiin. Taustalla on vuosikymmeniä jatkunut kilpailu Pakistanin kanssa, minkä lisäksi jännitteet Kiinan-vastaisella rajalla ovat lisääntyneet.