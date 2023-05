Ukraina kertoi lauantaina ampuneensa alas venäläisvalmisteisen hypersoonisen ohjuksen, jota Vladimir Putin on mainostanut lyömättömänä.

”Haluan onnitella ukrainalaisia tästä historiallisesta tapahtumasta", Ukrainan ilmavoimien komentaja Mykola Oleštšuk viestitti Telegram-viestipalvelussa lauantaina.

”Kyllä, olemme ampuneet alas ylivertaisen Kinžalin”, hän jatkoi.

Kinžal on venäläisvalmisteinen hypersooninen ohjus, jonka Ukraina väittää ampuneensa alas Patriot-ilmapuolustusjärjestelmällään.

Jos väite pitää paikkansa, se todella on ilouutinen lännelle.

Kinžalit ovat olleet Venäjän presidentin Vladimir Putinin ylpeyden aihe.

”Se [Kinžal-ohjus] on lyömätön kaikkia olemassa olevia ja tulevia ohjustorjunta- ja ilmapuolustusjärjestelmiä vastaan”, Putinin sanoi vuonna 2018, kun hypersoonista ohjusta esiteltiin.

KINŽAL eli ”Tikari” on ilmasta maahan laukaistava ohjus.

Se on suunniteltu laukaistavaksi Mig-hävittäjästä, ja se voi kantaa myös ydinkärkiä.

Hypersooninen Kinžal-ohjus kulkee Venäjän armeijan mukaan yli kymmenen kertaa ääntä nopeammin. Sen kantama on lähes 2 000 kilometriä.

Hypersooninen tarkoittaa ohjuksissa yli viisinkertaista äänen nopeutta.

Myös monet ballistiset ohjukset saavuttavat hypersoonisen vauhdin lentoratansa aikana. Ballistisia ohjuksia ei kuitenkaan tyypillisesti voi ohjata lentoradan aikana, toisin kuin hypersoonisia ohjuksia.

Venäjän lisäksi Kiinalla ja Yhdysvalloilla on hypersooninen aseohjelma. Venäjä on ensimmäinen maa, joka on käyttänyt uudenlaisia hypersoonisia ohjuksia taisteluissa.

Lännessä Venäjän johdon mahtipontiseen puheet ohjuksistaan on otettu epäilevästi vastaan. Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet Kinžalin ohjailtavuuden. Lisäksi asiantuntijat epäilevät, kykeneekö ohjus pitämään huippunopeutensa lähestyessään kohdettaan.

Ohjuksen ohjailtavuus ja nopeus vaikuttavat siihen, miten hyvin ilmapuolustus pystyy niihin reagoimaan.

Patriot taas on yksi kehittyneimmistä ilmapuolustusjärjestelmistä maailmassa. Ukraina sai sen käyttöönsä huhtikuussa.

Ukraina pyysi Patriot-järjestelmää heti sodan alussa. Erityisen kova tarve sille tuli viime syksynä, kun Venäjä aloitti ohjusiskukampanjat siviilikohteisiin.

The New York Times -lehden mukaan Patriot-järjestelmä on yksi kalleimmista Yhdysvaltojen Ukrainalle toimittamista asejärjestelmistä. Järjestelmän kokonaishinnaksi on arvioitu noin miljardia euroa.

Ohjuspuolustukseen erikoistunut asiantuntija arvio The New York Timesille, että Patriot-ohjuksella venäläiseen Kinžaliin osuminen olisi vaativaa, mutta ei mahdotonta.

Ukrainalaisten viranomaiset mukaan Kinžalin torjuminen aiheutti voimakkaan räjähdyksen Kiovan taivaalla torstain vastaisena yönä viime viikolla.

Sirpaleita putosi lähelle Kiovan hallintokortteleita, ja niitä kerättiin jatkotutkimuksia varten.

The New York Times -lehti kertoi viikonloppuna, että Yhdysvaltoja oli tiedotettu asiasta, ja kolme yhdysvaltalaista virkamiestä olisi vahvistanut Kinžalin torjumisen.

Tämä olisi ensimmäisen todiste siitä, että nykyaikaiset länsimaiset puolustusjärjestelmät kykenevät torjumaan venäläisten hypersoonisia ohjuksia, lehti kirjoitti.

Riippumattomat asiantuntijat eivät olleet halukkaita vahvistamaan tapahtunutta ennen kuin saavat tarkempia tietoja.

Venäjä on käyttänyt useaan otteeseen hypersoonia ohjuksia hyökkäyssodassaan Ukrainassa.

Maaliskuussa Ukraina kertoi Venäjän käyttäneen ennätykselliset kuusi Kinžal-ohjusta yhden vuorokauden aikana.

Kokonaisuudessaan Venäjä on käyttänyt noin 50 Kinžal-ohjusta sodan aikana, Ukrainan ilmavoimat arvioivat The New York Timesin mukaan.

Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan Venäjällä on varastoissaan joitain kymmeniä Kinžal-ohjuksia, CNN kertoo.

Venäjä on kiihdyttänyt ilmaiskujaan ympäri maata viime viikkojana aikana. Taivaalta satavat ohjukset, raketit ja lennokit koettelevat Ukrainan ilmapuolustusta lähes päivittäin.