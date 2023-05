Narvalaiset ovat parin viikon ajan seuranneet, minkälaista juhlaa Venäjä heille vastarannalla järjestää.

Vasemmalla Iivananlinnan edessä kasvava vesakko on tänä keväänä raivattu. Venäjä järjestää linnan muurin kupeessa 9. toukokuuta konsertin, josta paras näkyvyys on Viron puolelle.

Ensin kaatui vesakko. Sitten paikalle nousivat rakennustelineet ja suuri valkokangas. Juhlakenttä keskiaikaisen Iivananlinnan kupeeseen Narva-joen itäpuolelle valmistuu Moskovan voitonpäiväksi.

Narvalaiset ovat parin viikon ajan seuranneet, minkälaista juhlaa Venäjä heille vastarannalla järjestää. Valkokangas on suunnattu niin, että parhaat katsojan paikat ovat Narvan puolella Hermannin linnan pihalla ja rantapromenadilla.

”Suuri valkokangas, lava, teltta, Venäjän lippu, Pyhän Yrjön nauha, punatähti. Kaikki näkyy hyvin”, Narvan kaupunginjohtaja Katri Raik luettelee Helsingin Sanomille uutta näkymää vastarannalla.

Virossa oranssi-musta-raidallinen Pyhän Yrjön nauha on kielletty sotaan yllyttävänä symbolina.

Juhlapaikka joen rannalla on luonnonkaunis.

”Neuvostoaikana kun diskoja ei vielä ollut, samalla paikalla oli tanssilava”, sanoo Raik.

Viro on kieltänyt julkiset kokoontumiset Venäjän voitonpäivänä venäjänkielisten asuttamilla alueilla Itä- ja Länsi-Virumaalla sekä Tallinnaa ympäröivällä Harjumaalla. Kieltoa on perusteltu sillä, että Moskova käyttää historiaa provosoinnin välineenä.

Mitään vastaavaa kuin nyt rakennettu juhlakenttä ei aiemmin ole ollut, sanoo kaupunginjohtaja Raik.

Vastarannan järjestämä juhla valkokankaineen ei kuitenkaan aiheuta uusia rajoituksia Narvassa.

”Ihmiset voivat kävellä vapaasti vapaassa maassa ja taluttaa koiriaan. Rantapromenadi on auki”, sanoo Raik.

Hermannin linnoitus sen sijaan on tiistaisin suljettu kuten tavallisesti.

Venäjän järjestämälle juhlalle pienessä rajakaupungissa Raikilla on yksinkertainen selitys:

”Silkka provokaatio.”

Monissa venäläiskaupungeissa perinteiset juhlatilaisuudet jäävät pois levottomuuksien pelossa.

Alle kymmenentuhannen asukkaan Ivangorod eli Iivananlinna on poikkeus. Se on hyvissä ajoin ilmoittanut järjestävänsä konsertin 9.toukokuuta. Ohjelmassa on ainakin kazakhstanilaisen kuoron esitys.

Kaupunki on ilmoittanut myös Moskovan suuriruhtinas Iivana kolmannen eli Iivana Suuren patsaan paljastamisaikeista, mutta siitä ei näkynyt maanantaina merkkejä vastarannalta otetuissa kuvissa.

Iivana kolmatta Venäjä kiittää linnoituksen rakennuttamisesta 1400-luvun lopulla, jolloin Moskovan suuriruhtinaskunta laajeni voimalla. Narva-joen länsirannalla kohosi tuolloin jo Hermannin linnoitus, joka kuului Liivinmaan ritarikunnalle.

Kaksi keskiaikaista linnoitusta, toisen tornissa Venäjän, toisen Viron lippu, kuvastavat nyt taas vastakkaisasetelmaa lännen ja idän välillä.

Viro ja Latvia ovat poistaneet kymmeniä Neuvostoliiton pystyttämiä toisen maailmansodan muistomerkkejä paraatipaikoilta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaa vastaan viime vuoden helmikuussa.

Narvalaisilla oli tapana kukittaa neuvostoaikainen panssarivaunu T-34, jonka Viro siirsi Narva-joen varrelta sotamuseoon viime kesänä. Tyhjä paikka on ollut siitä asti kukitettuna. Iivananlinnaan pystytettiin kopio samanlaisesta hyökkäysvaunusta.

Latvia on myös kieltänyt Moskovan voitonpäivän juhlallisuudet. Se kehottaa muistamaan Venäjän hyökkäyssodan uhreja Ukrainassa.

Virossa venäjänkielisiä on noin neljännes, Latviassa noin kolmannes väestöstä. Monilla on tapana muistaa toisessa maailmansodassa kuolleita esivanhempiaan 9. toukokuuta. Se on edelleen sallittua yksityisesti.

Latviassa tuhansien kokoontumispaikka oli perinteisesti jättimäinen sotilasmonumentti, jonka Riian kaupunki kaatoi viime kesänä. Alue on yhä eristetty ja liikennettä rajoitettu tiistaina.

Tallinnassa tuhannet ovat perinteisesti kukittaneet Pronssisotilaan sisäkaupungin hautausmaalla, jonne valtio siirsi sen kuusitoista vuotta sitten mellakoiden saattelemana. Patsaalle pääsee tiistaina poikkeuksellisesti vain jalan tai bussilla.

Sen sijaan Viron ulkoministeriö kutsuu ihmisiä Vapauden aukiolle viettämään Eurooppa-päivää, jossa EU-maiden lähetystöt esittäytyvät. Illan pääesiintyjä on viime vuoden euroviisuvoittaja, ukrainalainen Kalush Orchestra.

