Maanpaossa elävä Mihail seuraa Jevgeni Prigožinin Telegram-viestintää ja keskustelee moskovalaisen ystävänsä kanssa Wagner-sotilaan sanoista. Niissä on jotakin ennen­­kuulumatonta.

Moni kiinnitti viime viikolla huomiota Jevgeni Prigožinin uhkavaatimukseen vetää Wagner-sotilaat pois Bahmutista, jos nämä eivät saa lisää ammuksia. Lausunto olikin voimakas.

Mutta minä kiinnitin enemmän huomioita hänen sanomansa loppuun, joka kuului näin: ”Siirrymme takaleirille ja odotamme siellä, kunnes venäläiset tarvitsevat meitä uudelleen. Luulen, että se tapahtuu todella pian. Koska te ette pysty hallitsemaan [tehtäviä], joihin teidät on nimitetty”.

Keitä ovat nuo te?

He ovat pääesikunnan päällikön ja puolustusministerin tehtävään nimitetyt ihmiset. Siis Valeri Gerasimov ja Sergei Šoigu. Kun Prigožin syytti heitä kykenemättömyydestä hallitsemaan tehtäviään, hän mollasi samalla heidän nimittäjäänsä eli puolustus­voimien pääkomentajaa – presidentti Vladimir Putinia.

Aikamoista.

Sergei Šoigu (vas.), Vladimir Putin ja Valeri Gerasimov (toinen oik.) seurasivat Zapad 2021 -sotaharjoitusta Mulinon harjoitusalueella.

Ei niin kauan sitten luulin, että Venäjän nykyvallan kaataminen on ainoa tapa lopettaa tämä sota. Unelmissani tapahtui vallankumous, jonka seurauksena maata johtaisi Aleksei Navalnyi tai Ilja Jašin.

Vangittu oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi videoruudulla oikeuden kuulemisessa toukokuussa 2022.

Nyt olen ymmärtänyt, että vallankumous voikin olla täysin erilainen. Pelkään, että tällainen kapina on paljon lähempänä kuin kuvittelemmekaan.

Prigožinin puheen – ja sen voitonpäivänä julkaistun jatkon – lisäksi minut havahdutti keskustelu Venäjällä pysyneen ystäväni kanssa.

Ystäväni Moskovasta kertoi pari viikkoa sitten, että hän oli istunut Wagner-sotilaan kanssa samassa pöydässä syömässä lounasta.

Tuo sotilas oli juuri tullut rintamalta. Hän oli saapunut Moskovaan samana aamuna, käynyt kotonaan ja tullut sitten keskustaan yllättämään veljensä tämän työpaikalle.

Veli sattuu olemaan ystäväni työtoveri. Kävi siis niin, että tavallinen lounastauko toimistossa muuttui hätkähdyttäväksi keskusteluksi sodasta.

” Wagner-sotilas oli huomannut jumalan suojelevan häntä.

Se, mitä Wagner-sotilas kertoi, järkytti ystävääni syvästi.

Hän toisti minulle sotilaan lauseita:

”Meillä on rautainen kuri – täydellinen tottelevaisuus ja ehdoton luottamus komentajia kohtaan. Meillä ei ole oikeutta kieltäytyä tehtävistä”, sotilas oli kertonut.

Minua tämä ei niinkään yllättänyt. Tiesin jo, että wagnerilaiset ovat hyvin varustettuja ja hyvin koulutettuja sotatieteissä. Tiesin, että tavallisiin Venäjän armeijan sotilaisiin verrattuna he ovat sotimisen ammattilaisia: kurinalaisia käskyjen toteuttajia.

Sotilas oli kertonut myös monista rintaman verisen arjen yksityiskohdista.

Ne vaikuttivat ystävääni niin kovasti, että hän voi pahoin vielä seuraavanakin päivänä. Kaksi seikkaa häiritsi häntä eniten. Ensimmäinen on puhtaasti tunneperäinen ja toinen poliittinen asia.

Ensimmäinen: Wagner-sotilas oli kertonut tulleensa rintamalla uskoon. Hän oli huomannut jumalan suojelevan häntä. ”Olin useita kertoja sellaisessa tilanteessa, että selviytymis­mahdollisuudet olivat minimissä. Mutta tästä huolimatta en edes loukkaantunut. Kuka muu kuin jumala olisi voinut pelastaa minut?”

Samaan hengenvetoon hän kertoi itse tappaneensa ihmisiä. Ystäväni ihmetteli, mitä mieltä sotilaan jumala siitä oli. Sotilas ei ollut sitä miettinyt.

” Mellakoiden yllyttäjät olisivat hänen taistelutovereitaan.

Toinen esiin tullut asia oli minunkin mielestäni pelottava. Wagnerilainen oli sanonut suoraan, että hän odottaa levottomuuksia Moskovaan lähitulevaisuudessa. Ja että mellakoiden yllyttäjät tulevat olemaan hänen taistelutovereitaan.

Wagner-sotilas oli todennut, ettei pidä tällaista tapahtumien kehitystä tervetulleena, mutta hän on itsekin ”tarvittaessa toiminnassa. Jos kutsu käy.”

Mies oli teroittanut, että ”Wagner on ammattisotilaiden veljeskunta”.

”Luotamme ehdottomasti toisiimme ja olemme valmiita kuolemaan epäröimättä komentajamme puolesta.”

Ja miksipä he eivät siis toimisi Moskovassa, kun he ovat valmiita toimimaan Bahmutissakin, jota Venäjällä kutsutaan lihamyllyksi. Kaikki ”toimet” Moskovassa ovat siihen verrattuna pelkkää kävelyä komentajien iloksi.

Yhdessä Prigožinille kuuluvista Telegram-kanavista julkaistiin kiintoisa postaus hänen 5. toukokuuta esittämänsä vaatimuksen jälkeen. Se oli pelkkä ääniviesti. Laulu, jota en ollut koskaan kuullut aiemmin, vaikka sävel on vanha.

Laulun alkuperäinen nimi on Wir sind des Geyers schwarzer Haufen. Se juontaa juurensa sadan vuoden taakse Saksaan. Teksti kertoo 1500-luvun talonpoikaissodista ja eräästä pahamaineisesta ”mustasta joukkueesta”, joka tunnettiin katedraalien ja linnojen tuhoamisesta ja myös aatelisten teloituksista.

Sadan viime vuoden aikana tätä laulua ovat laulaneet sekä natsit että kommunistit.

Ruutukaappaus laulaja Pavel Plamenevin nettisivusta.

Venäjäksi laulun nimi on nyt sitten Veteraanien joukot. Sen on vapaasti kääntänyt uuteen muotoon Pavel Plamenev, toistaiseksi melko tuntematon laulaja, jonka tulkinnassa on esimerkiksi tällaisia säkeitä:

”Kun taistelimme Donbasin puolesta, johto petti meidät jahdeillaan ja palatseissaan.”

”Voittakaamme rikkaat! Sytyttäkäämme paskiaisten kartanot tuleen!”

Videolla on jo melkein 1,5 miljoonaa katselukertaa Youtubessa. Siinä kappaleen tausta­kuvaksi muodostuu piirros kiiluva­silmäisestä venäläisestä sotilaasta taustallaan lieskoja, joissa kärventyvät eliitin jäsenet. Nämä on heitetty tuleen köysiin sidottuina puku päällään ja kravatit kaulassaan.

Ruutukaappaus Youtubessa julkaistun Veteraanien joukot -kappaleen taustavideosta.

Telegramissa tuo laulu on saanut tämän kaltaisia kommentteja:

”On korkea aika! Milloin aloitamme, vihdoin?”

Tyytymättömyys hallintoon on todella läsnä Venäjällä, jossa rikkaita ei ole ennenkään rakastettu. Suurin osa venäläisistä on köyhiä.

Sanotaan, että Venäjällä on mahdotonta ansaita paljon rahaa rehellisesti. Jos on vauras, on varas. Harvat ovat valmiita myöntämään, että joku toinen voi olla fiksumpi, vahvempi tai vain onnekkaampi.

Siksi onkin erikoista, että monille Prigožin näyttäytyy nyt järjestyksen ja oikeudenmukaisuuden perikuvana. Jopa hänen vankila­menneisyytensä tuntuu olevan plussaa. Hänhän sai hyvin pitkän tuomion rikos­ryppäästä, johon kuului ryöstöä ja petosta, mutta myöhemmin hänet armahdettiin.

Venäjällä ei toki voi tietää, kuka on vankilassa mistäkin syystä. Miljoonat viattomat ihmiset ovat kulkeneet vankiloiden läpi jo neuvostoaikana. Elämää telkien takana verhoaa marttyyrius ja romantiikka.

Prigožin tuntuu luottavan joukkoihinsa tai mahtiinsa hallita somevoimia.

Hän on yhä julkeampi.

Tiistaina, siis voitonpäivänä, Prigožin julkaisi venäläisille vielä skandaalimaisemman videolausunnon.

”Kuinka voisimme voittaa sodan, jos jotenkin, vaikkapa sattumalta, kävisi ilmi, että ’pappa’ olisikin todellisuudessa täydellinen kusipää?”

Hän ei selittänyt, kehen viittaa ”papalla”. Mutta Šoigua tai Gerasimovia ei sellaiseksi ole kutsuttu.

Putinia on.

Kuvakaappaus Telegram-kanavalla tiistaina voitonpäivänä julkaistusta Jevgeni Prigožinin videopostauksesta.

Menneisyys vaikuttaa venäläisten käsitykseen rikoksista ja rangaistuksista.

Yritänkin nyt miettiä mahdollista hirvittävää vallankumousta menneisyyden kautta.

Vuonna 1917 tapahtui julma vallankumous vaikean sodan jälkeen.

Mutta siitä tuli siunauksellinen ainakin Suomelle.

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittavat nyt Pietarista paennut Mihail, moskovalainen Jan ja Venäjän Karjalassa töitä tekevä Ivan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille uhka, joka voi johtaa Venäjällä pidätykseen tai vankeuteen. Jutut kootaan ja tiedonhankintaa tehdään myös HS:n toimituksessa. Tuotanto ja editointi: Tuija Pallaste / HS