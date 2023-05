Albertan alueella palaa lähes sata maastopaloa, joista noin kolmasosaa ei ole saatu hallintaan.

Kanadan länsiosia piinaavat maastopalot eivät osoita laantumisen merkkejä, ja Albertan provinssi on pyytänyt hätäapua liittovaltiolta. Albertan pääministeri Danielle Smith esitti virallisen avunpyynnön Kanadan pääministerille Justin Trudeaulle puhelimitse.

Maastopalojen vuoksi noin 30 000 ihmistä on määrätty evakkoon kodeistaan. Väestö on paennut liekkien tieltä esimerkiksi tilapäisiin majoituskeskuksiin, ystävien nurkkiin tai matkailuautoilla parkkipaikoille. Pelastuslaitos on kertonut paikallisille, että evakko kestää vähintään viikon.

Liittovaltion pelastusviranomaisten ja Kanadan asevoimien on kerrottu olevan valmiina auttamaan, mutta Albertaan lähetettävän avun yksityiskohdista ei vielä kerrottu julkisuuteen.

Albertan alueella palaa lähes sata maastopaloa. Kuva on otettu 5. toukokuuta.

Albertan ohella maastopaloriski on suuri myös naapuriprovinsseissa Saskatchewanissa ja Brittiläisessä Kolumbiassa. Maastopalojen aiheuttamia evakuointeja on jo määrätty myös Brittiläisessä Kolumbiassa maan länsirannikolla.

Alueella työskentelevät öljy-yhtiöt ovat kertoneet keskeyttäneensä toimintojaan ja vähentäneen tuotantoaan tilapäisesti maastopalojen vuoksi.

Kanadan länsiosat ovat kärsineet viime vuosina entistä yleisemmistä sään ääri-ilmiöistä, joiden voimakkuutta ja esiintymistiheyttä pahentaa ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos.