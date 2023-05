Venäjän aloittamassa laajassa hyökkäyssodassa on kuollut tähän mennessä ainakin 8 791 siviiliä, arvioi YK. Todelliset uhrimäärät ovat todennäköisesti suuremmat, koska osalta alueista on vaikea saada tietoa.

Ohjusisku on tuhonnut avustusjärjestö Punaisen Ristin varaston Ukrainan Odessassa. Järjestö kertoo Twitterissä, että tuhannen neliömetrin kokoinen varasto syttyi maanantaina tuleen ohjusiskun takia.

Varastossa oli säilytetty muun muassa humanitaarisessa avussa käytettävää materiaalia, mutta se tuhoutui ohjuksen aiheuttamassa tulipalossa. Avustustyöntekijöitä ei kuollut tai loukkaantunut iskussa.

Punainen Risti kertoi myös, että sunnuntaina ohjus vaurioitti pahasti niin kutsuttua liikkuvaa sairaalaa Mykolajivissa. Osa liikkuvan sairaalan välineistä ja huonekaluista vaurioitui iskussa käyttökelvottomiksi.

Punainen risti ei julkaisussaan nimeä iskun tekijää, mutta koko hyökkäyssotansa ajan Venäjä on surutta iskenyt Ukrainassa siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin ja asuintaloihin. Jo sodan alussa oli tiedossa useita siviilikohteita ympäri maata, joita Venäjä oli tahallaan tulittanut.

YK arvioi, että hyökkäyssodassa on kuollut tähän mennessä ainakin 8 791 siviiliä. Venäjä aloitti hyökkäyksensä 24. helmikuuta 2022, ja YK:n maanantaille päivätty raportti kattaa siviilikuolemat 7. toukokuuta 2023 asti.

Lisäksi ainakin 14 815 siviiliä on haavoittunut sodan aikana.

YK toteaa raportissaan ilmiselvän asian: uhrimäärät voivat ja todennäköisesti ovatkin merkittävästi suuremmat. Monelta alueelta tiedon saaminen ja varmistaminen on vaikeaa. YK mainitsee esimerkiksi Mariupolin, jonka Venäjä on tuhonnut lähes olemattomiin ja josta on liikkunut osin varmentamattomia tietoja laajoista siviiliuhrimääristä.

Maaliskuussa 2022, kun Venäjä piiritti Mariupolia, Punainen Risti kuvaili kaupungin oloja ”painajaismaisiksi”. Piiritys alkoi jo 25. helmikuuta 2022 ja kesti toukokuun puoleenväliin asti. YK on saanut varmennettua reilun tuhannen siviilin kuoleman, mutta samalla se on todennut, että todellinen uhrimäärä on oletettavasti ”tuhansia enemmän”.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on saanut varmennettua, että kaikista sodan aikana kuolleista siviileistä 6 820 kuoli alueella, joka oli uhrin kuolinhetkellä Ukrainan joukkojen hallussa. Loput kuolleista eli hieman alle kaksituhatta ihmistä kuoli Venäjän hallitsemilla alueilla.

Pelkästään 1.–7. toukokuuta on kuollut YK:n mukaan 58 siviiliä. Heistä 57 oli aikuisia, yksi kuolleista poika. Suurin osa kuoli Ukrainan hallitsemilla alueilla erityyppisten räjähdysten tai räjähteiden seurauksena.