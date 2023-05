Miehityksen alla elävät ihmiset ovat epätietoisia, tulisiko heidän noudattaa evakuointikäskyä vai ei. Huolta aiheuttaa erityisesti Zaporižžjan alueella sijaitseva Euroopan suurin ydinvoimala.

Venäjä sanoi perjantaina evakuoivansa 70 000 ihmisiä Zaporižžjan alueen kylistä, jotka sijaitsevat lähellä etulinjaa.

Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin haastattelemien paikallisten mukaan tunnelma Venäjän miehittämillä alueilla on sekasortoinen.

Ruoka on loppumassa, samoin polttoaine ja käteinen. Ihmiset eivät tiedä, pitääkö heidän noudattaa miehittäjän käskyä vai jäädä, The New York Times kuvaa tunnelmia maanantaina julkaistussa artikkelissaan.

Venäjän miehittämille alueilla on käytännössä mahdotonta päästä, ja sieltä tulevaa tietoa on vaikea vahvistaa.

Uutisia Ukrainan vastahyökkäyksestä on odotettu jo viikkoja. Vastahyökkäyksen todennäköisenä suuntana on pidetty juuri etelää ja Zaporižžjan aluetta.

Ukrainan asevoimat tiedotti maanantai-iltana, että Venäjä olisi iskenyt 20 kaupunkiin ja kylään Zaporižžjan alueella.

Venäjällä on hallussaan noin 80 prosenttia Zaporižžjan alueesta, uutistoimisto Reuters arvioi. Tilanteesta tekee erityisen herkän, että alueella sijaitsee Euroopan suurin ydinvoimala.

Ydinvoimala on tällä hetkellä venäläisten hallussa, vaikka siellä työskenteleekin yhä ukrainalaisia työntekijöitä.

Britannian puolustusministeriö kertoi huhtikuun lopulla, että Venäjä olisi vastahyökkäyksen pelossa rakentanut taisteluasemia ydinvoimalan rakennusten katoille.

YK:n alaisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) johtaja Rafael Grossi varoitti lauantaina, että tilanne ydinvoimalan läheisyydessä on kehittymässä yhä ennalta-arvaamattomammaksi ja mahdollisesti vaaralliseksi.

Ydinvoimalan kyljessä sijaitsevassa Enerhodarin kaupungissa asuu paljon ydinvoimalan työntekijöitä.

Paossa elävän kaupunginjohtajan Dmytro Orlovin mukaan evakuointiohje on aiheuttanut Enerhodarissa paniikkia.

Orlov kirjoitti Telegram-viestintäkanavalla, että polttoaine on loppunut huoltoasemilta, sairaaloista on varastettu tarvikkeita ja lääkkeiden hinnat ovat nousseet huomattavasti.

Venäjä sanoi perjantaina uutistoimisto Tassin mukaan, että evakuoinnin lähtökohtana olisi vapaaehtoisuus.

The New York Timesin tietojen mukaan vain hyvin harva on kuitenkaan ollut halukas noudattamaan evakuointiohjetta.

Paossa elävän Vasylivkan alueen johtajan Bohdan Starokonin mukaan alueen noin 5 000 asukkaasta vain 80 olisi suostunut evakuoitumaan. Vasylivkan alueella asui ennen sotaa noin 22 000 ihmistä.

Ukrainan asevoimien pääesikunta kertoi tilannekatsauksessaan sunnuntaiaamuna, että ihmisiä olisi evakuoitu Berdianskin ja Prymorskin kaupunkeihin. Kaupungit sijaitsevat kauempana etulinjasta Asovanmeren rannalla.

Ensimmäisenä evakuoitiin ne, jotka hyväksyivät Venäjän kansalaisuuden miehityksen ensimmäisten kuukausien aikana, pääesikunta kirjoitti.

Venäjä on perustellut evakuointeja turvallisuussyihin vedoten.

Ukrainan asevoimien tiedottaja Natalia Humeniuk sanoi, ettei tähän tulisi uskoa.

Humeniukin mukaan Venäjä pyrkii käyttämään siviilejä ihmiskilpinään evakuoimalla heitä paikkoihin, joissa sijaitsee armeijan yksiköitä ja kalustoa.

Humeniukin kommenteista kertoi Ukrainan valtion omistama uutis- ja tietotoimisto Ukrinform.