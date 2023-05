Ankara

Turkin äänestyspaikoilla on sellainen sääntö, että minkään puolueen tai ehdokkaan tunnuksia ei saa pitää esillä vaalipäivänä. Muiden äänestäjien ajatuksiin ei saa yrittää vaikuttaa.

Mutta 85-vuotias Nevin Demirhan oli sunnuntaina sääntöjä ovelampi. Hän saapui pääkaupungissa Ankarassa sijaitsevalle äänestyspaikalle ja kääri hihansa ylös.

Kärsivarsissa näkyi kookkaita tatuointeja Turkin tasavallan isästä Mustafa Kemal Atatürkista (1881–1938), joka perusti myös Turkin nykyisen pääoppositiopuolueen CHP:n sata vuotta sitten.

Nevin Demirhan on tatuoinut käteensä Mustafa Kemal Atatürkin kuvia.

Ikänaisen viesti oli selvääkin selvempi: hänen äänensä meni CHP:n presidenttiehdokkaalle Kemal Kılıçdaroğlulle, joka yrittää kammeta vallasta Turkkia 20 vuotta itsevaltaisin ottein hallinneen, AK-valtapuoluetta johtavan presidentti Recep Tayyip Erdoğanin.

”Hän on hirveä. Minä olen Atatürkin lapsi”, nainen sanoi.

Hänen mukaansa Erdoğan on pilannut ja muuttanut monta asiaa Turkissa, mutta hänen tatuoinneilleen ei presidentti mahda mitään.

”Erdoğan ei voi viedä näitä minulta. Minä otan nämä hautaan ja tuonpuoleiseen mukaani”, nainen sanoi ilkikurisesti.

”Me vihaamme Erdoğania”, säesti vieressä istunut kaveri Beyhan Kılıçbay, 90-vuotias eläkkeellä oleva entinen opettaja.

Naiset lepuuttelivat jalkojaan sunnuntaiaamuna penkillä ankaralaisessa peruskoulussa sijaitsevan äänestyspaikan edustalla. Ympärillä kävi kova vilske, joidenkin mielestä ennennäkemättömän kova.

Turkissa on lähes 200 000 äänestyspaikkaa. Monista suunnista tulvi tietoa siitä, että 85-miljoonaisen maan kansa oli lähtenyt sankoin joukoin äänestämään, ja Erdoğanin valta on huterammalla pohjalla kuin koskaan aiemmin. Kansa on suivaantunut hänen tapaansa kahmia valtaa, mutta myös maan talouden surkeaan tilaan ja kymmenien prosenttien inflaatioon.

”Poikani on ekonomisti. Hän sanoi, että maamme on romahduspisteessä, hajalla. Sen on nyt muututtava”, totesi Kılıçbay.

Äänestyspäivää suosi aurinkoinen sää. Äänestäjiä Selçuklun koulun ulkopuolella.

Kuhinaa ankaralaisen Özyurtin koulun äänestyspaikan sisätiloissa.

Mielipidekyselyt ovat näyttäneet, että 74-vuotias Kılıçdaroğlu johtaa hieman tai selvästi 69-vuotiasta Erdoğania ja voisi saada voittoon tarvittavat yli 50 prosenttia äänistä jopa vaalin ensimmäisellä kierroksella. Kilvassa mukana olevan kolmannen ehdokkaan Sinan Oğanin on povattu saavan vain noin kolme prosenttia äänistä.

Vaalituloksista odotettiin jonkinlaista vihiä sunnuntai-illan mittaan, mutta tulosten valmistuminen saattaa kestää maanantaihin asti. Tiedossa oli mahdollisesti paljon ristiriitaisia tuloksia ja väittämiä, sillä hallituksen otteessa oleva media, oppositiopuolueet ja kansalaisjärjestöt tekevät kaikki omia laskelmiaan vaalipaikoilta kerättyjen sirpaletietojen pohjalta.

Kemal Kılıçdaroğlua aikoi äänestää myös 59-vuotias koneinsinööri Altuğ Erbil 59, joka tyytyi sanomaan perustelunsa kahdella sanalla.

”Demokratian vuoksi.”

Onko jotain muuta syytä?

”Ei. Se on näin yksinkertaista.”

Hän sanoi käyneensä Suomessa ja ymmärtävänsä, miksi ihmiset siellä voivat suhtautua elämäänsä niin rennosti. Suomessa on esimerkiksi toimiva oikeusjärjestelmä, koulutukseen suhtaudutaan vakavasti ja ”standardit” ovat kohdillaan kaiken suhteen, hän luetteli.

”Siksi te olette niin rentoja. Se on avain kaikkeen”, hän sanoi.

Hänen mukaansa Erdoğanin valtakaudella ”Turkki on mennyt 20 vuodessa 50 vuotta takapakkia”.

Altuğ Erbil äänestää opposition Kemal Kılıçdaroğlua.

Toisella vaalipaikalla, Mamakin naapurustossa kuuli toisenlaisia ja paikoin päinvastaisia näkemyksiä. AK-puoluetta kannattavan tekstiiliyrittäjän Yaşar Akalınin, 53, mukaan Turkissa on todistettu uuden vuosituhannen alun jälkeen suurta modernisaation loikkaa.

”Atatürk vei meitä 20 vuodessa sata vuotta eteenpäin. Erdoğan on vienyt meitä 20 vuodessa 50 vuotta eteenpäin”, Akalın sanoi, aivan kuin hän olisi ollut kuuntelemassa edellisellä vaalipaikalla käytyä keskustelua.

Hänen mukaansa Erdoğanille kuuluu kiitos siitä, että Turkin teollisuus on voimistunut merkittävästi ja maan energiaomavaraisuus on kasvanut. Erdoğan on myös toiminut välittäjänä Venäjän ja Ukrainan sodassa ja taannut sen, että maiden viljaa pääsee esimerkiksi Afrikan hauraisiin maihin.

”YK on sanonut, että Afrikassa nähdään nälkää ilman sitä viljaa. Kukaan muu kuin Erdoğan ei pysty toimimaan välittäjänä kahden sotivan maan välillä. Turkki on myös energian ja ruuan silta Eurooppaan ja siksi en ymmärrä, miksi Eurooppa on yhä niin paljon Turkkia vastaan”, hän sanoo

AK-puoluetta kannattavat tekstiiliyrittäjä Yaşar Akalın (vas.) ja hallituksen virkamies Mustafa Benlier. Akalın näyttää Erdoğanin kannattajien suosimaa käsimerkkiä.

AK-puoluetta äänestävä hallituksen virkamies Mustafa Benlier, 37, sanoi, että Turkki ja muut maat ovat joutuneet amerikkalaisten salajuonien kohteeksi.

Hänen mielestään Yhdysvalloilla oli sormensa pelissä, kun Turkissa tapahtui vuonna 2016 vallankaappausyritys Erdoğania vastaan. Hänen mukaansa Venäjän ja Ukrainan välinen sotakin on amerikkalaisten juonima tapahtuma.

”Tänään me pidämme Euroopalle demokratian oppitunnin ja näytämme, että amerikkalainen imperialismi ei tule voittamaan Turkissa.”

Oppitunti on hänen mukaansa se, että Turkin kansa päättää, että Erdoğan saa jatkaa vallassa myös viisi seuraavaa vuotta. Vuoden 2018 vaaleissa Erdoğan voitti opposition pääehdokkaan ensimmäisellä kierroksella noin 53 prosentin ääniosuudella.

AK-puoluetta äänestävää naista oli hieman hankalampaa saada haastatteluun. Ensin eräs huiviin sonnustautunut iäkkäämpi nainen konsultoi hetken miehensä kanssa, että voisiko hän sanoa jotakin toimittajille.

Mies antoi luvan, mutta kun paikalle tuli poliisi häsläämään, nainen luopui hankkeesta ja kieltäytyi puhumasta.

Erdoğanin aikana islamin merkitys politiikassa ja yhteiskunnassa on kasvanut ja hänen äänestäjäkuntansa on kauttaaltaan vanhoillisempaa ja – monen opposition kannattajan mielestä – takapajuisempaa.

Huivipäinen 20-vuotias kotirouva Nurten Gönültaş, 20, hymyili leveästi ja vaikutti helposti lähestyttävältä. Hän kääntyi miehensä Osmanin, 30, puoleen ja kysyi, voisiko hän osallistua haastatteluun.

Mies nyökkäsi hyväksyvästi.

“Rakastan Erdoğania ja sitä, miten hän käyttäytyy, kohtelee ihmisiä ja puhuu”, Nurten Gönültaş sanoi.

Hän kehui Erdoğania esimerkiksi siitä, että hänen valtakaudellaan teitä on kunnostettu ja niillä on nyt turvallisempaa ajaa.

”Äänestän häntä lasteni tulevaisuuden vuoksi. Että asiat pysyisivät sellaisina kuin ne nyt ovat”, hän sanoi.