Washington

Viime vuodet Yhdysvaltojen etelärajalla ovat olleet ennätysvilkkaita. Siitä huolimatta Meksikosta Yhdysvaltoihin saapuvien maahanpyrkijöiden määrä kasvanee entisestään loppuviikosta alkaen.

Syynä on Yhdysvaltain rajapolitiikan muuttuminen.

Myöhään torstai-iltana rajaosavaltioiden aikaa (perjantaina aamulla Suomen aikaa) Yhdysvallat lakkaa soveltamasta pykälä 42 -nimellä tunnettua lainkohtaa, joka on mahdollistanut useiden maahanpyrkijöiden pikakäännytykset koronaviruspandemian hillitsemisen varjolla.

Mitkä asiat rajavalvonnassa siis muuttuvat? HS etsi vastauksia tärkeimpiin kysymyksiin.

Mikä on pykälä 42?

Pykälä 42 löytyy Yhdysvaltain kansanterveyslaista, ja siihen pohjautuva menettely rajalla on ollut voimassa yli kolme vuotta. Se otettiin käyttöön presidentti Donald Trumpin kaudella maaliskuussa 2020 pandemialta suojautumisen perusteella. Lain nojalla on käännytetty noin kolme miljoonaa ihmistä. Sanomalehti The New York Timesin mukaan tämä vastaa noin kolmasosaa maahanpyrkijöistä.

Menettely vapautti rajaviranomaiset tavanomaisesta velvollisuudesta vastaanottaa ja käsitellä turvapaikkahakemuksia Meksikosta ja Keski-Amerikasta lähtöisin olevilta ihmisiltä. Arvostelijoiden mielestä kyse oli alkujaankin enemmän kyynisestä rajan tukkimisesta ja ylikuormitettujen maahantuloviranomaisten työtaakan vähentämisestä kuin suojautumiselta koronavirukselta, joka joka tapauksessa levisi Yhdysvalloissa.

Oikeus esti nykyisen presidentin, demokraatti Joe Bidenin hallintoa luopumasta menettelystä viime vuonna. Toisaalta Bidenin hallinto – yhtä lailla ilmeisen kyynisesti kuin Trumpinkin – laajensi menettelyä koskemaan uusia ihmisryhmiä kuten venezuelalaisia, joiden määrä rajalla moninkertaistui viime vuonna.

Miksi menettelystä luovutaan?

Menettelyn luonne oli alusta lähtien tilapäinen. Siitä luopuminen on ollut selvää siitä lähtien, kun Bidenin hallinto huhtikuussa julisti pandemian aiheuttaman kansallisen poikkeustilan päättyneeksi.

Tämä vie Yhdysvallat kohti suurta tuntematonta: Tulijoiden määrä etelärajalla on huomattavasti suurempi kuin ennen pandemian alkua, mutta nyt viranomaiset palaavat pääosin vanhoihin keinoihin väkimäärän hallitsemiseksi.

Mikä rajalla muuttuu?

Torstai-illasta lähtien rajaviranomaisten täytyy ottaa vastaan rajanylittäjien turvapaikkahakemukset. Niiden käsittelyssä kestää, ja se uhkaa ruuhkauttaa vastaanottokeskukset ja ylikuormittaa turvapaikkaviranomaiset. Tämä näkyy luultavasti tulijoiden purkautumisena rajakaupunkien kaduille nykyistäkin suuremmassa määrin. Kun tulijoita ei voida pitää vastaanottokeskuksissa, heidän valvontansakin vaikeutuu.

Niitä, joiden hakemukset hylätään, kielletään yrittämästä uudestaan moneen vuoteen. Väliaikaisen erityismenettelyn aikaan ihmiset saattoivat yrittää uudestaan ja uudestaan ilman että se muutti heidän asemaansa viranomaisten silmissä.

Meksikosta Yhdysvaltoihin saapuneita ihmisiä kirkolla El Pason keskustassa maanantaina.

Mitä rajaseudulla nyt tapahtuu?

Lähteet Yhdysvaltain hallinnosta arvioivat uutiskanava CNN:lle, että rajan liepeillä Meksikossa on 150 000 ihmistä odottamassa käännytyskäytäntöjen muuttumista.

Esimerkiksi meksikolaisen Tijuanan rajakaupunkiin oli kerääntynyt ihmisiä jo alkuviikosta varmistaakseen paikkansa eturivissä.

”Mitään tällaista ei ole ennen nähty”, Tijuanan siirtolaisasiainjohtaja Enrique Lucero sanoi uutistoimisto Reutersille.

Pelkästään yhdysvaltalainen El Pason rajakaupunki odottaa 12 000–15 000:ta uutta tulijaa perustuen kaupungin edustajien äskettäiseen katselmukseen Meksikon puolella Ciudad Juárezissa, kertoi pormestari Oscar Leeser uutistoimisto AFP:lle.

El Paso ja niin ikään rajalla sijaitsevat Texasin kaupungit Brownsville ja Laredo ovat jo julistaneet poikkeustilan, koska tulijoita on ollut niin paljon, ettei kaikille riitä majapaikkoja vaan suuri osa yöpyy kaduilla.

Perhe suojautui auringonpaahteelta kahden raja-aidan välissä rajakaupunki San Diegon liepeillä maanantaina.

Mitä tämä tarkoittaa Bidenille?

Tulevat viikot ja kuukaudet rajalla luultavasti lisäävät jännitteitä Yhdysvaltain politiikassa.

Republikaanit ovat jo ennestään kuvanneet demokraatti Bidenin rajapolitiikan kaoottisen lepsuksi, ja tulijoiden kasvava määrä pelaa helposti republikaanien pussiin tiellä kohti ensi vuoden presidentinvaaleja.

Republikaanit ovat esittäneet ennustuksia jopa miljoonasta maahanpyrkijästä kolmessa kuukaudessa. Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbott väitti, että Biden ”toivottaa ihmiset kaikkialta maailmasta tervetulleiksi”.

Biden on tietysti pyrkinyt varautumaan tulevaan. Hän on määrännyt rajalle 1 500 sotilasta lisää. Lisäksi luvattomien rajanylittäjien mahdollisuuksia turvapaikan saamiseen on vaikeutettu.

Turvapaikanhakijoita kehotetaan saapumaan virallisten rajanylityspaikkojen kautta ja varaamaan aika turvapaikkahaastatteluun mobiilisovelluksella – jota käyttäjät ovat moittineet tuskastuttavan vialliseksi.

”Raja ei ole auki, se ei ole ollut auki eikä se tule olemaan auki myöskään 11. toukokuuta alkaen”, kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Alejandro Mayorkas vetosi maahanpyrkijöihin viime viikolla CNN:n mukaan.

”Teitä johdetaan harhaan. Riskeeraatte elämänne ja säästönne ilman toivomianne seurauksia etelärajallamme.”