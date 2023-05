Syytös raiskauksesta kaatui. Trump kiisti syytökset ja väitti, ettei ole koskaan edes tavannut naista. Kyse oli siviilioikeudellisesta kanteesta, ei rikossyytteestä.

Elizabeth Jean Carroll (vas.) saapui oikeuteen tiistaina New Yorkissa. Carroll syytti Donald Trumpia raiskauksesta, mutta valamiehistö katsoi Trumpin syyllistyneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja kunnianloukkaukseen.

Yhdysvaltalaisen tuomioistuimen valamiehistö vapautti maan entisen presidentin Donald Trumpin syytöksistä, joiden mukaan hän olisi raiskannut naisen 1990-luvun puolivälissä, kertovat uutistoimistot. Sen sijaan Trumpin katsottiin syyllistyneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja kunnianloukkaukseen.

Kyse oli siviilioikeudellisesta kanteesta, ei rikossyytteestä.

Valamiehistön päätöksen myötä Trump määrättiin maksamaan naiselle korvauksia yhteensä viisi miljoonaa dollaria eli runsaat 4,5 miljoonaa euroa.

Trumpin kertoi tuoreeltaan valittavansa päätöksestä. Trumpin ei tarvitse maksaa korvausta vielä, koska tapaus on valituksen vuoksi kesken.

Toimittaja-kirjailija Elizabeth Jean Carroll on syyttänyt entistä presidenttiä myös pahoinpitelystä ja kunnianloukkauksesta.

Carrollin mukaan Trump olisi raiskannut hänet 1990-luvun puolivälissä tavarataloketjun liikkeen sovituskopissa. Carrollin mukaan Trump olisi myös loukannut hänen kunniaansa sen jälkeen, kun hän syytti tätä raiskauksesta julkisesti. Carroll, 79, todisti oikeudessa Trumpin raiskanneen hänet.

Trump on kiistänyt raiskaussyytöksen ja väittänyt, ettei ole koskaan edes tavannut Carrollia ja että Carroll valehtelee, ”eikä ole minun makuuni”.

Carroll nosti Trumpia vastaan oikeusjutun kunnianloukkauksesta. The New York Magazine julkaisi kuvan, jossa Carroll on samassa seurassa Trumpin ja tämän silloisen vaimon Ivana Trumpin kanssa.

Trumpin asianajajat yrittivät aiemmin pysäyttää oikeusjutun etenemisen, mutta tuomari päätti Carrollin hyväksi, että oikeusjutussa voidaan edetä. Carroll on vaatinut oikeuden kautta presidentiltä dna-näytettä, jota voitaisiin verrata näytteisiin, jotka otettiin hänen hameestaan väitetyn raiskauksen jälkeen.

Lue lisää: Kolumnisti syyttää Trumpia raiskauksesta tavaratalon sovituskopissa 1990-luvulla, Trump kiistää väitteen

Lue lisää: Trump valjasti oikeusministeriön asianajajat avukseen toimittajan raiskaussyytösjutussa