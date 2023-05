Jäsenmaat voivat hyväksyä Istanbulin sopimuksen määräenemmistöllä. Vastustajamaita on useita.

Bryssel

EU-parlamentti vahvisti äänestyksessään keskiviikkona, että parlamentin puolesta EU voi ratifioida Istanbulin sopimuksen. Kyseisen Euroopan neuvoston sopimuksen tavoite on ehkäistä ja torjua naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa.

EU allekirjoitti vuonna 2011 neuvotellun sopimuksen 2017, mutta ei ole vielä ratifioinut sitä, sillä osa jäsenmaista on vastustanut ratifiointia. Suomi ratifioi Istanbulin sopimuksen 2015.

Sopimus sisältää erilaisia velvoitteita naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Maiden on laitettava niitä toimeen hallinnossaan. Sopimus muun muassa velvoittaa valtioita järjestämään riittävän määrän turvakoteja, maksuttomia tukipuhelimia sekä tukikeskuksia seksuaalisen väkivallan uhreille.

Suomellakin on ollut vaikeuksia täyttää sopimuksen vaatimuksia. Esimerkiksi turvakotipaikkoja ei ole tarpeeksi.

Parlamentin äänestys ei ole asian päätepiste, vaan jäsenmaiden täytyy seuraavaksi päättää ratifioinnista.

Tätä ei kuitenkaan tarvitse Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen perusteella tehdä yksimielisesti, joten näyttää siltä, että ratifioinnin vastustajat jäävät vähemmistöön.

Sopimuksen ratifioinnin vastustajiin kuuluvat Bulgaria, Tsekki, Unkari, Latvia, Liettua ja Slovakia. Puola on sen ratifioinut, mutta maan nykyinen hallitus on tyytymätön ja on suunnitellut vetäytyvänsä sopimuksesta.

Turkki, joka isännöi sopimuksen neuvotteluita ja ratifioi sen ensimmäisenä maana, vetäytyi sopimuksesta toissa vuonna. On hyvin poikkeuksellista, että maa lähtee Euroopan neuvoston sopimuksesta, johon on jo ehtinyt liittyä.

Sopimuksen teksti ei ole muuttunut, mutta Turkissa ja muissakin vastustajamaissa sisäinen poliittinen tilanne on kääntynyt konservatiivisempaan suuntaan.

Vastustajamaat ovat valitelleet sopimuksen murentavan ”perhearvoja” ja karsastaneet siinä olevaa määrittelyä sukupuolesta, joka niiden mielestä normalisoi homoseksuaalisuutta.

Sopimus määrittelee sukupuolen niin, että se tarkoittaa yhteiskunnallisesti rakentuneita rooleja, käyttäytymismuotoja, toimintoja ja ominaisuuksia, joita tietty yhteiskunta pitää naisille ja vastaavasti miehille sopivina.