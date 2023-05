Operaatio Tunnista minut on Interpolin avunpyyntö 22 naisen tunnistamiseksi.

Interpol on aloittanut uuden kampanjan nimeltä Operation Indentify Me, eli Operaatio Tunnista minut. Se on järjestön julkinen avunpyyntö 22 naisen tunnistamiseksi. Naisten epäillään tulleen tapetuiksi Belgiassa, Saksassa ja Hollannissa.

Naisia ei ole koskaan poliisitutkinnoista huolimatta tunnistettu, ja heidän tapauksensa ovat jäänet ratkaisematta. Interpol ei tiedä ketä he olivat, mistä he tulivat ja miksi he olivat maissa, joista löytyivät.

Tapaukset ovat vanhoja, noin 10–40 vuoden takaisia.

Interpol jakaa sivuillaan tietoa kustakin uhrista ja pyytää heistä tietäviä olemaan yhteydessä paikalliseen poliisilaitokseensa. Niin kutsuttuja ”mustia huomautuksia” (black notice) jaetaan yleensä vain poliisien kesken, mutta nyt ne on jaettu julkisesti.

Naisten ruumiita löytyi useista eri paikoista: muun muassa kaivoista, tien varsista, parkkipaikoilta, puistoista ja joista.

Kampanjasta uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Sen mukaan operaation pani käyntiin ratkaisematon naisen murha Amsterdamissa. Naisen ruumis löydettiin roskakorista joesta ja häntä oli ammuttu kasvoihin ja rintakehään.

Rikostutkija Carina van Leeuwen on yrittänyt ratkaista tapausta siitä saakka, kun hän liittyi Amsterdamin ratkaisemattomien tapausten tutkintaryhmään vuonna 2005.

Jutun pysyttyä ratkaisemattomana van Leeuwen ja hänen kollegansa olivat yhteydessä Saksan ja Belgian poliiseihin ja saivat tietää muista tapauksista, joissa oli tunnistamattomia naisuhreja.

Van Leeuwen toivoo, että naisten henkilöllisyys selviäisi yleisön avulla.

”Jos sinulla ei ole nimeä, sinulla ei ole tarinaa. Olet vain numero, eikä kukaan ole numero”, hän sanoo.

Poliisin mukaan Hollannissa lähes kaikki tunnistamattomat naiset ovat henkirikoksen uhreja, kun taas tunnistamattomat miehet ovat kuolleet monissa erilaisissa olosuhteissa.

Nykyään yhä useampi ihminen katoaa oman maansa rajojen ulkopuolella lisääntyneen liikkuvuuden ja ihmiskaupan vuoksi. Se voi vaikeuttaa uhrien tunnistamista, sanoo Interpolin DNA-yksikön koordinaattori Susan Hitchin.