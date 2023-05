Videolla Wanger-johtaja Prigožin puhuu ”iloisesta vaarista”, joka ”luulee olevansa hyvä”.

Venäläisen yksityisarmeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin otti uuden askeleen Venäjän johdon kritisoinnissaan, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW eli Institute for the Study of War tuoreessa katsauksessaan.

Venäjän asevoimia toistuvasti huonosta johtamisesta ja Wagnerin syrjimisestä syyttänyt Prigožin vaikutti nimittäin halveeraavan tiistaina julkaisemallaan videolla itse presidentti Vladimir Putinia.

Vaikka Prigožin ei Putinia nimeltä maininnut, pitää ISW varmana, että juuri hänestä Wagner-pomo ulostulossaan puhuu. Saman tulkinnan teki venäjänkielinen riippumaton verkkomedia Meduza.

Videolla Prigožin puhuu ”iloisesta vaarista”, joka ”luulee olevansa hyvä”. Hän kysyy retorisesti, mitä Venäjän tulevien sukupolvien pitäisi tehdä ja miten Venäjä pystyy voittamaan Ukrainassa, jos kyseinen vaari ”paljastuukin täydeksi mulkuksi”.

Prigožin käyttämä venäjänkielinen sana kääntyy vaariksi, isoisäksi tai papaksi. Esimerkiksi Venäjän kuuluisin oppositiohahmo, parhaillaan vankilassa viruva Aleksei Navalnyi on kutsunut 70-vuotiasta Putinia usein ”bunkkeripapaksi”.

Tiistaina Venäjällä vietettiin vuosittaista voitonpäivää, Putinin tärkeintä propagandajuhlaa, johon kuului jälleen hulppeita sotilasparaateja Moskovassa. Prigožin sanoi videollaan myös, kuinka joidenkin nimeämättömien henkilöiden tulisi lopettaa ”Punaisella torilla pröystäily”.

Prigožinin hyökkäykset Putinia kohtaan saattavat murtaa nyky-Venäjällä vakiintunutta tapaa, jonka mukaan valtiojohdossa vaikuttaviin asemiin pyrkivät henkilöt eivät voi suoraan kritisoida presidenttiään, ISW arvioi – ainakin, mikäli Kremlistä ei reagoida Prigožinin voitonpäiväpuheisiin.