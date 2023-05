Tällaiset linnoitteet Venäjä on rakentanut Ukrainan vasta­hyökkäyksen varalle

Ukrainan panssarivaunut saavat vastaansa Venäjän ”oppikirjamaisesti” kaivamat puolustuslinjat.

Venäjä näyttää olevan kaaoksessa, kun Ukrainan väistämätön vastahyökkäys lähenee. Yksityisarmeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin uhkailee vetäytymisellä ja hyökkää puheissaan epäsuorasti jopa presidentti Vladimir Putinia vastaan.

Asevoimien mahtia esittelevään voitonpäivän paraatiin Venäjä oli löytänyt yhden ainoan panssarivaunun.

Jotain Venäjä on kuitenkin tehnyt Ukrainan kannalta pelottavan hyvin. Se on kaivanut miehittämillään alueilla jykeviä linnoitteita satojen kilometrien matkalle.

”Se kertoo siitä, että Venäjä ei aio luopua miehittämistään alueista”, sanoo faktantarkastaja ja avoimen datan asiantuntija John Helin HS:n Ukraina-studiossa.

Ukrainalla ei ole ylitettävänään vain yhtä tai kahta estettä. Puolustuslinjoja saattaa olla neljä tai viisi, ja niitä puolustetaan raskaalla tykkitulella. Läpimurron tekeminen voi olla vaikeaa.

”Se on kuin suoraan oppikirjoista”, Helin sanoo.

Avoimen datan tutkija Pasi Paroinen julkaisi tiistaina satelliittikuviin perustuvan yksityiskohtaisen kartan Tokmakin kaupungin puolustuslinjoista lähellä Zaporižžjaa.

Kartasta voi erottaa viisi puolustuslinjaa, jotka muodostavat 25–30 kilometrin syvyisen alueen.

Ensimmäinen raskaampi puolustuslinja on merkitty punaisella. Jos Ukraina pääsee sen läpi, sitä odottaa Venäjän tuhoamisalue, joka näkyy kartassa oranssilla. Se on tiheästi miinoitettu alue laaksossa, johon Venäjän on helppo ampua tykistötulta.

Tuhoamisalueen jälkeen odottaa uusi raskaasti linnoitettu puolustuslinja – ja senkin jälkeen vielä yksi, joka kiertää koko Tokmakin kaupungin.

Mitään linjoista ei ole tarkoitettu helposti luovutettaviksi, vaan niistä on tarkoitus pitää kiinni. Mitä tärkeämpi kohde, sitä useammalla puolustuslinjalla sitä ollaan valmiita puolustamaan.

Linnoitteissa on syviä ja leveitä ojia, joista panssarivaunuilla on mahdoton ajaa.

Venäjä käyttää myös ”lohikäärmeenhampaita”, jotka ovat olleet laajassa käytössä jo ensimmäisessä maailmansodassa. Lohikäärmeenhampaat ovat tiheästi maahan kaivettuja pyramidinmuotoisia esteitä.

Linnoitteiden ylittäminen on vaikeaa ja purkaminen hidasta. Ukrainan pitää yrittää löytää Venäjän tykistön heikot kohdat ja keskittää voimat niihin.

Satelliittikuvassa Krimin niemimaalta näkyy rivi ”lohikäärmeenhampaita”. Ne näkyvät aivan rannassa kahtena rivistönä.

Viime viikolla Moskovan Kremlin yllä nähtiin kaksi räjähdystä, joita Venäjä väitti Ukrainan lennokki-iskuiksi. Venäjän presidentinhallinto ilmoitti pitävänsä iskuja Putinin salamurhayrityksenä, jotka se kostaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Helin ei pidä tätä erityisenä uhkana Ukrainalle. Venäjän kaikki keinot ydinaseita lukuun ottamatta alkavat olla käytetty, ja Venäjän aloite hiipuu.

Viime viikolla räjähdykset vaikuttivat myös Helinin mukaan todennäköisemmin Venäjän lavastukselta. Kun viikko on kulunut, Ukrainan isku alkaa Helinin mukaan vaikuttaa uskottavammalta.

Venäjän olisi järjetöntä lavastaa näin dramaattinen isku vallan ytimeen hyödyntämättä sitä jollain merkittävällä tavalla. Mutta Venäjä ei ole esimerkiksi ilmoittanut uudesta liikekannallepanosta.

Uutistoimisto Reutersin välittämä kuvakaappaus videosta, jossa näkyy väitetty lennokki-isku.

Helinin mukaan Ukrainan lennokeille olisi vaikeaa mutta mahdollista päästä Kremliin asti.

Kuvamateriaalissa senaatin katolla näkyy kaksi hahmoa, minkä on tulkittu puoltavan iskun lavastamista.

Miehet kuitenkin näkyvät katolla nimenomaan jälkimmäisen räjähdyksen aikaan, Helin huomauttaa. OIisi aivan luontevaa, että katolle olisi lähetetty työntekijöitä tarkastamaan ensimmäisen räjähdyksen jälkiä.