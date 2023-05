Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Venäjän hyökkäys

Mitä Bahmutissa tapahtuu? Tämä joukkojen liikkeistä tiedetään

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Venäjän kyky puolustautua Ukrainan vastahyökkäyksiltä Bahmutin alueella on vähentynyt.

Ukrainalainen panssarivaunu asemissa lähellä Bahmutin kaupunkia sunnuntaina.