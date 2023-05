Haavisto Ruotsin Nato-jäsenyydestä: Vilnan kokoukseen on ladattu maksimipaine

Väistyvä ulkoministeri Pekka Haavisto vierailee Ruotsissa, jossa uskotaan maan Nato-jäsenyyden toteutuvan heinäkuussa.

Tukholma

Ruotsin Nato-jäsenyyden ratkaisevat hetket ovat käsillä.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto tapasi torstaina Tukholmassa Ruotsin ulkoministeri Tobias Billströmin, ja keskustelunaiheena oli luonnollisesti Ruotsin Nato-jäsenyys.

Haaviston mukaan Ruotsi luottaa yhä vahvasti siihen, että maasta tulee Naton jäsen Naton Vilnan-huippukokoukseen mennessä. Huippukokous järjestetään 11.–12. heinäkuuta.

Jos Ruotsista ei tule Naton jäsentä tuolloin, on vaikea ennustaa, milloin jäsenyys voisi toteutua.

”Jos jäsenyys ei toteudu, siinä menetetään tietty momentum, jota on rakennettu Vilnan huippukokoukseen. Siihen hetkeen on ladattu maksimipaine, jotta Ruotsi pääsisi jäseneksi. Kaikki Nato-maat tekevät töitä sen eteen. Suomi on valmis tekemään kaikkensa”, Haavisto sanoi suomalaismedialle Tukholmassa.

Haaviston mukaan Turkin viikonloppuna järjestettävät vaalit ovat tärkeät Ruotsin jäsenyyden kannalta. Haaviston mukaan suunnitteilla on Turkin, Suomen ja Ruotsin välinen tapaaminen Turkin vaalien jälkeen.

”Tietysti jos tulee jotain Turkin vaaleihin liittyvää levottomuutta, se voisi lykätä Turkin päätöksentekokykyä.”

Turkin lisäksi Unkari ei ole ratifioinut Ruotsin jäsenyyttä. Haavisto uskoo Unkarin ratifioinnin toteutuvan heti Turkin päätöksen jälkeen.

Haaviston mukaan Turkin ja Ruotsin välejä on hiertänyt kaksi asiaa: kysymys terrorismista ja koraaninpolttotapaus.

Haaviston mukaan Ruotsi on nyt tehnyt kaiken, mistä Turkki, Ruotsi ja Suomi yhteisesti sopivat yhteisymmärrysasiakirjassaan. Viimeisin askel olivat Ruotsin uudet terrorismilait, jotka maan valtiopäivät hyväksyi ja jotka tulevat voimaan kesäkuussa.

Koraaninpolttotapaus oli puolestaan yllättävä tapahtuma, josta tuli merkittävä myös Turkin lähestyvien vaalien takia.

”Turkki on tiukkana islamin suojelussa, ja Turkin hallituksella oli mahdollisuus käyttää tätä suuren yleisön vaalikysymyksenä”, Haavisto sanoo.

Haavisto on väistyvä ulkoministeri, jonka kaudelle osuneet pandemia, sota ja Nato-prosessi ovat johtaneet Suomen ja Ruotsin suhteiden tiivistymiseen.

”Minulla on ollut erinomainen yhteistyö sekä ulkoministeri Ann Linden että Tobias Billströmin kanssa. Pandemia hitsasi oikeastaan kaikki Pohjoismaat yhteen, ja meillä oli viikoittaisia palavereita. Ja tämä Nato-harjoitus on tietysti tuonut Suomen ja Ruotsin äärimmäisen lähelle toisiaan”, Haavisto sanoo.

Haaviston Tukholman-vierailu kestää torstaista sunnuntaihin. Ulkoministeri osallistuu muun muassa EU-maiden ulkoministerien epäviralliseen Gymnich-kokoukseen, johon osallistuu myös Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba.

Viralliseen ohjelmaan on merkitty lauantai-illalle myös mahdollisuus seurata hotellilla Euroviisuja.