Tutkija Jyri Lavikaisen mukaan mikään yksittäinen ase ei muuta sodan kulkua, mutta pitkän kantaman ohjukset ovat tärkeitä heikentämään Venäjän sotilaallista kykyä.

Britannia on toimittanut Ukrainalle lukuisia ilmasta lähetettäviä pitkän kantaman Storm Shadow -risteilyohjuksia. Asiasta kertoi uutismedia CNN torstaina virkamieslähteisiin vedoten, ja myöhemmin Britannian puolustusministeri vahvisti sen, että pitkän kantaman ohjuksia on lahjoitettu Ukrainalle.

Storm Shadow -risteilyohjus voi kantaa yli 250 kilometrin päähän.

Ukrainalla on aiemmin ollut käytössään 80 kilometrin päähän yltäviä Himars-raketteja. Yhdysvallat lupasi helmikuussa toimittaa Ukrainalle niin sanottuja GLSDB-ohjuksia (ground-launched small-diameter bombs), joiden kantama on noin 150 kilometriä. Washington Post -lehden tietojen mukaan niiden toimitus on kuitenkin venynyt loppuvuoteen.

Ukraina on pitkään pyytänyt länsimailta pidemmän kantaman ohjuksia siinä toivossa, että ne muuttaisivat sodan kulkua.

Storm Shadow -risteilyohjus näytillä Britannian ilmavoimien museossa.

”Mikään yksittäinen ase ei muuta sodan kulkua”, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen.

Lavikaisen mukaan pidemmän kantaman ohjukset ovat yksi palanen siinä kokonaisuudessa, jolla Ukraina kykenee heikentämään Venäjän kykyä toteuttaa sotilasoperaatiotaan.

Storm Shadow -ohjus on tarkoitettu tuhoamaan arvokkaita staattisia maaleja kuten komentopaikkoja ja ammusvarastoja, Lavikainen kertoo.

Eli sillä pyritään tuhoamaan kriittistä sotilaallista infrastruktuuria, mikä hankaloittaa vastustajan kykyä toteuttaa sotilasoperaatioita.

Brittilehti The Guardian arvioi Storm Shadow -ohjuksen kappalehinnaksi yli kaksi miljoonaa euroa.

Lavikainen kuvaa Storm Shadow -risteilyohjuksia moderneiksi aseiksi, joita on vaikea havaita ja sitä kautta myös vaikea torjua.

Ukrainalla on käytössään neuvostovalmisteisia Mig-29-hävittäjiä, joista Storm Shadow -ohjuksia pystytään laukaisemaan.

Kyseisten ohjusten etu on siinä, että Ukraina kykenee laukaisemaan niitä turvallisen matkan päästä rintamalinjoista, ja niillä yltää syvälle vihollislinjojen sisälle, Lavikainen sanoo.

Lavikainen kuvaa Ukrainan sotaa leimallisesti maasodaksi, mutta näkee, että ilmavoimilla voi olla oma roolinsa tukemassa maaoperaatioita.

Ukrainalla ei ollut ennen sotaa kovin merkittäviä ilmavoimia, ja maa on sodan aikana menettänyt useita hävittäjiään. Puola ja Slovakia ovat lähettäneet Ukrainalle omia Mig-29-hävittäjiään.

Pitkän kantamaan ohjuksiin liittyvät aseapupäätökset ovat olleet varsinkin Yhdysvalloille vaikeita. Yhdysvallat ei ole halunnut sodan eskalaation pelossa antaa Ukrainalle aseita, joilla maan asevoimat voisi yltää syvälle Venäjän maaperälle.

CNN:n mukaan Ukrainan hallitus on vakuuttanut käyttävänsä ohjuksia vain Ukrainan valtion alueella.

Storm Shadow -ohjuksella Ukraina kuitenkin kykenee iskemään Krimille asti.

Lavikaisen mukaan tämä voi heikentää Venäjän kykyä pitää kiinni niemimaasta.

Torstaina uutisoitiin myös, että Ukraina tarvitsee vielä lisää aikaa ennen kuin se pystyy aloittamaan vastahyökkäyksen.

Uutisia vastahyökkäyksestä on odotettu jo viikkoja.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan kannatta vielä odottaa lännen lupaamaa aseapua, jotta joukot kykenevät olemaan ”menestyviä”, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi.

Britannia on ollut tiennäyttäjä Ukrainalle annetussa aseavussa. Maa päätti tammikuussa lähettää Ukrainalle Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja, jonka jälkeen muut maat seurasivat perässä omilla vaunuillaan.