Norjalaisen Mjøsa-järven pohjassa on paljon enemmän ammuksia kuin on aiemmin uskottu, kertoo Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) -instituutin vedenalainen selvitys.

FFI on Norjan puolustusministeriön alainen tutkimuslaitos. Mjøsa on Norjan suurin järvi. Sen syvin kohta on lähes 450 metrissä.

Norjan puolustusvoimat ja paikallinen ammustehdas hävittivät ammuksia upottamalla niitä järveen 1940-luvulta 1970-luvulle.

Aiemmin uskottiin, että järveen on upotettu 100–200 tonnia ammuksia, mutta tuoreen selvityksen mukaan määrä voi olla kymmenkertainen. Suurin osa ammuksista on käsiaseiden ammuksia.

Yhdellä alueella järven pohjassa on noin tuhat ohjusta, koska Raufossin ammustehdas koeampui Sidewinder-ohjuksia alueella. Kolmemetriset ohjukset ovat FFI:n mukaan 300–400 metrin syvyydessä. Vedenalaisen droonin kuvien perusteella ohjukset ovat varsin tiiviillä alueella.

Sidewinder on yhdysvaltalainen lyhyen kantaman ilmataisteluohjus.

FFI:n mukaan ohjukset eivät todennäköisesti ole suuri ympäristöriski, sillä niissä ei luultavasti ole räjähteitä. Ohjusten runko on tehty alumiinista.

FFI selvittää Mjøsa-järveen upotettujen ammusten määrää ympäristöviranomaisten pyynnöstä. Usea kunta saa juomavetensä järvestä, ja ammukset voivat sisältää muun muassa lyijyä, elohopeaa ja kuparia.

Toistaiseksi FFI ei ole löytänyt asiakirjoja siitä, miten paljon ja millaisia ammuksia järveen on upotettu. Kaikki upotuspaikatkaan eivät ole selvillä.

FFI tekee vielä lisäselvityksiä järvellä. Lopullisen selvityksen pitäisi valmistua ensi syksynä.