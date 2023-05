Dneprissä kulkeva rintamalinja halkaisee Hersonin alueen kahtia. Kahtia se jakaa myös hersonilaisen Irynan perheen.

Hersonilainen Iryna katsoo lähitulevaisuuteen luottavaisesti.

”Edessä on peremoha, Ukrainan voitto, muu ei ole mahdollistakaan”, hän sanoo HS:n haastattelussa kotikaupungissaan, Etelä-Ukrainan Hersonissa.

Luottavaista asennetta tarvitaan, sillä sekä Hersonin että Irynan perheen tilanne on tukala.

Ukraina vapautti Hersonin vastahyökkäyksessään marraskuussa. Siitä lähtien rintamalinja on kulkenut suoraan kaupungin ohi virtaavassa Dneprjoessa. Venäläiset ovat moukaroineet kaupunkia päivittäin tykistöllä, raketeilla ja drooneilla. Pelkästään yhden päivän aikana toukokuun alussa kaupungissa kuoli 23 ihmistä.

Dneprissä kulkeva rintamalinja jakaa Hersonin alueen kahtia. Pohjoispuolella eletään vapaan Ukrainan alla, eteläpuolella taas valtaa pitää Venäjä, joka on kaivautunut puolustusasemiin ja hallitsee siviiliväestöä pelolla.

Rintamalinja on jakanut dramaattisesti kahtia myös monia hersonilaisia perheitä. Yksi tällainen on Irynan perhe.

Iryna on saapunut haastattelun poikansa 12-vuotiaan Ivan-poikansa kanssa. Toinen, 20-vuotias poika on kotona. Tässä on kuitenkin vasta puoli perhettä.

Toinen puolikas on ”vasemmalla rannalla”, kuten Dneprjoen Venäjän hallussa olemaa itä- tai oikeastaan eteläpuolta täällä kutsutaan. Perheen isä ja esikoinen ovat miehitysalueella, eivätkä perheenjäsenet ole tavanneet sitten lokakuun.

Iryna asuu Hersonin pohjoisosassa, lähellä Tšornobajivkan lentokenttää.

Sodan alusta kertominen alkaa itkettää Irynaa.

Maaliskuun ensimmäisenä venäläiset miehittäjät ajelivat pitkin Hersonia.

”Pellolla kerrostalojen edessä seisoi panssarivaunu ja ampui. Riensimme lasten kanssa kiireen vilkkaa työpaikkani kellariin. Siellä oli 700 ihmistä, koiria, kissoja ja lintuja. Vasta seuraavana päivänä palasimme kotiin.”

Venäläisten aikaa Hersonissa Iryna luonnehtii sanalla mielivalta.

”He tekivät, mitä lystäsivät. Teki kipeää katsella, kuinka he katsoivat oikeudekseen pitää valtaa kaupungissamme. Kun menimme torille ostamaan vihanneksia, venäläiset tulivat sinne rynnäkkökivääreineen. Ivanille se oli hyvin pelottavaa”, Iryna sanoo ja katsoo poikaansa.

Ivan jatkoi koulunkäyntiä ukrainalaisen opetussuunnitelman mukaan. Opettaja piti tunteja verkon välityksellä Odessasta, ja Iryna kävi pojan kanssa läpi ukrainalaisia oppikirjoja. Kansallishymniäkin hän lauloi pojan kanssa: ”Viel’ ei kuolleet Ukrainan kunnia ja vapaus”. Ihan hiljaa, ettei kukaan sivullinen kuulisi.

Aluksi kukaan paikallinen ei Irynan mukaan ollut Venäjän puolella, mutta ajan myötä yhteistoimintahalukkaita alkoi löytyä.

Irynan työpaikka on lastentarhassa.

Heinäkuussa venäläiset ottivat lastentarhan haltuunsa. Kellariin majoittui sotilaita.

Yläkerrassa taas alkoi toimia venäläishallinnon alainen päiväkoti. Osa vanhemmista antoi lastensa jatkaa siellä. Samoin kaksi työntekijää jatkoi työtään. Iryna puhuu heistä kollaborantteina, yhteistoimintahenkilöinä.

”En olisi uskonut sitä heistä. Minullekin tarjottiin työtä, mutta kieltäydyin. Keräsin sieltä talteen kaiken ukrainalaisen symboliikan ja vein kotiini.”

Irynan miehitysaika sai sisuuntumaan.

Kotona istuessa piti keksiä tekemistä. Hän alkoi lähettää Telegram-ryhmiin terveisiä ukrainalaisesta Hersonista ja kirjoilla liinoihin erilaisia toivoa herättäviä värssyjä. Hän näyttää yhtä:

”Ukrainalaisia ei voi nujertaa. Kun menee huonosti, he itkevät, kun vielä huonommin, laulavat. Kun kaikki menee päin mäntyä, he nauravat”, sanotaan kirjailija Lina Kostenkon tekstissä.

Iryna kirjoili miehitysaikana ukrainalaismielisiä käsitöitä.

Kerran perheen vanhin poika näki kaupungilla pienen tarran, jossa luki ukrainaksi ”Me voitamme”. Hän innostui ja ehdotti, että perhe alkaisi tehdä samanlaisia.

Niinpä iltaisin ulkonaliikkumiskiellon aikana kodista tuli paja, jossa värkättiin sinikeltaisia tarroja. Niissä luki: ”Herson on Ukrainaa”, ”Armeijamme on jo lähellä” ja ”Voitto on meidän”.

Irynan ja hänen perheensä valmistamia tarroja.

Päiväsaikaan Iryna kävi liimailemassa tarroja kaupungille.

”Laitoimme niitä pylväisiin ja pysäkeille, kaikkialle missä ihmiset saattoivat ne nähdä.

Tarrat revittiin pois, ja sitten Iryna taas liimasi niitä uudestaan.

Liimaaminen oli äärimmäisen riskialtista puuhaa, sillä jos hänet olisi tavattu itse teosta, hänet olisi saatettu heittää kellariin. Tällä nimellä Hersonissa kutsuttiin venäläisten pidätyskeskuksia, joihin saattoi päätyä kuka tahansa epäilyttävänä pidetty.

Kerran Iryna oli liimaamassa tarraa pylvääseen, kun tuntematon mies otti häntä olkapäästä kiinni.

”Teet oikein, mutta ole tarkkaavaisempi”, mies sanoi.

Iryna liimasi tarroja miehitettyyn kaupunkiin, kun kukaan ei nähnyt.

Toisen kerran Iryna pelästyi pahanpäiväisesti ollessaan jokisatamassa, kun venäläiset alkoivat tarkastaa ihmisten laukkuja. Irynan laukun pohjalla oli tarroja ja puhelimessa ukrainalaismielisiä Telegram-päivityksiä.

Koira haisteli laukkua ja hän pääsi jatkamaan.

Kesällä perheen miehet lähtivät joen eteläpuolelle miehen äidin luo auttamaan maatöissä. Hersonin alueen eteläosa tunnetaan puutarhaviljelystään.

14. lokakuuta, venäläisten vielä hallitessa Hersonia, mies tuli kaupunkiin tuomaan vihanneksia. Hän kuitenkin lähti vanhimman pojan kanssa takaisin äitinsä luo auttamaan perunannostossa ja aikoi palata kaupunkiin sen jälkeen.

Toisin kävi.

Venäläiset vetäytyivät joen yli ja ukrainalaiset etenivät Hersoniin. Dneprin ylittämisestä tuli mahdotonta.

”Veneellä ei enää voinut mennä, venäläiset olisivat ampuneet.”

Iryna iloitsi Hersonin vapautuksesta. 12. marraskuuta hän lähti muiden kaupunkilaisten mukana juhlimaan Vapaudenaukiolle.

”Aukiolla ihmettelimme, kuinka paljon meitä oli jäänyt kaupunkiin. Miehitysaikana ei nähnyt ketään.”

Iloa varjostaa kuitenkin huoli miehitysalueelle jääneestä miehestä ja vanhimmasta pojasta. Perhe jatkaa elämäänsä nyt Dneprin kahta puolen.

Vaikka joki erottaa, perhe on pystynyt jatkamaan yhteydenpitoa pikaviestipalveluiden avulla.

”Poistamme viestit nopeasti. Jos venäläiset tarkistaisivat heidän puhelimensa, heille voisi koitua ongelmia.”

Iryna ja Ivan ovat huolissaan Dneprin itäpuolelle jääneistä isästä ja veljestä.

Miehensä ja poikansa kautta Iryna on varsin hyvin selvillä siitä, mitä miehitysalueella tapahtuu.

Ukraina on kertonut venäläisten evakuoivan asukkaita pakolla, mutta Irynan mieheltään ja vanhimmalta pojaltaan saamien tietojen mukaan evakuoinnit ovat vapaaehtoisia.

”Tilanne siellä on kuitenkin hyvin huono. Hiljattain naapureiden lapsi vietiin Krimille.”

Sotilaita on Irynan saamien tietojen mukaan tuotu alueelle hyvin paljon. Uudet joukot koostuvat hädin tuskin täysi-ikäisistä nuorukaisista, joille opetetaan aseen käyttöä.

”Mieheni sanoo, että sinne on tuotu nuoria jauhelihaksi.”

Viereisestä metsästä venäläiset ampuvat öisin ja aamuisin tykeillä ja raketeilla ukrainalaisten puolelle.

Monet talot ovat tyhjillään, ja venäläisjoukot ryöstelevät niitä. Miehitysjoukkojen suhtautuminen on välinpitämätöntä.

”Jos sähköt ovat poikki, he sanovat että teikäläiset korjaa tullessaan.”

Jäljelle jääneestä siviiliväestöstä puolet kannattaa Irynan mukaan Venäjää. Hänen anoppinsa naapurit ovat hankkineet Venäjän passit.

”Ne, jotka vaikenevat, ovat Ukrainan puolella.”

Elintarvikkeista on Irynan mukaan tullut hyvin kalliita.

Venäläiset jakavat väestölle 10 000 ruplan eli 120 euron kuukausiavustuksen. Mies ja poika eivät ole avustusta saaneet, koska he eivät ole ottaneet Venäjän passia. Sen sijaan he tekevät hanttihommia 60 sentin tuntipalkalla.

”Naapurin 95-vuotias mummo piti viedä keskustaan, jotta hänelle saatiin hankittua Venäjän passi eläkettä varten.”

Irynan suurin huoli liittyy esikoiseen. Hänen mukaansa Venäjä on alkanut lähettää sotaan Hersonin alueen ukrainalaisia, jotka ovat ottaneet Venäjän passin. Vanhin poika voisi päätyä tappamaan toisia ukrainalaisia.

”Olen pyytänyt, ettei hän poistu kotoa.”

Samasta syystä mies ja poika eivät yritä poistua alueelta Venäjän kautta.

”Jotkut ovat sieltä päässeet pois matkustamalla Krimin kautta Venäjän läpi. Tiedän perheen, joka teki näin tammikuussa. Mutta matkalla heidät kuulusteltiin, puhelimet tutkittiin ja kysyttiin, ketkä kylässä tekevät yhteistyötä Ukrainan kanssa.”

Irynan mukaan ainoa, mikä voi muuttaa perheen tilanteen on Ukrainan voitto.

”He odottavat siellä meikäläisiä. He haluavat kotiin, vapaaseen Ukrainaan. Soitamme heille ja sanomme, että hyvää iltaa, olemme Ukrainasta [suosittu sodanaikainen tervehdys]. Ja he vastaavat samoin.”