Israelin iskut tappaneet kolmessa päivässä viisi äärijärjestön päällikköä ja lukuisia siviilejä.

Israelin raketti-iskuissa Gazaan kuoli torstaina kaksi äärijärjestö Islamilaisen jihadin johtajaa, rakettijoukkojen komentaja ja varakomentaja, uutisoi Reuters.

Israelin iskut ovat tappaneet viisi Islamilaisen jihadin päällikköä tiistaina kiihtyneiden iskujen jälkeen.

Israelin asevoimat on jatkanut iskujaan Gazaan samaan aikaan, kun Gazasta on ammuttu raketteja Israelin puolelle. Kolmen päivän aikana 28 palestiinalaista on kuollut Israelin iskuissa. Osa uhreista oli siviilejä ja lapsia.

Israelin armeijan mukaan palestiinalaiset ovat ampuneet Gazan kaistaleelta yli 500 rakettia. Yksi raketti tappoi ihmisen Tel Avivin lähellä torstaina.

Aiemmin Israel oli tiedottanut, etteivät Gazasta ammutut raketit olleet tappaneet ketään, ja valtaosa niistä on armeijan mukaan onnistuttu torjumaan.

Egypti on yrittänyt saada aikaan tulitaukoa Islamilaisen jihadin ja Israelin välillä. Myös Saksa, Ranska ja Jordania vetosivat konfliktin osapuoliin tulituksen lopettamiseksi.

”Verenvuodatuksen on loputtava”, sanoi Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock Berliinissä.

Tämän viikon väkivaltaisuudet Gazassa ovat olleet kiivaimpia moneen kuukauteen. Konflikti Israelin ja palestiinalaisten välillä on kiihtynyt entisestään sen jälkeen, kun pääministeri Benjamin Netanjahun johtama oikeistokoalitio tuli valtaan joulukuussa.