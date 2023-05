Kiihtyvä väkivalta saarivaltiossa on lisännyt kroonisesta aliravitsemuksesta kärsivien lasten määrää nopeasti. Vitsauksena on myös lokakuussa puhjennut kolera.

Nälkäkuolema uhkaa yli 115 000 alaikäistä Haitilla, varoitti YK:n lastenjärjestö Unicef torstaina.

Kiihtyvä väkivalta saarivaltiossa on lisännyt kroonisesta aliravitsemuksesta kärsivien lasten määrää nopeasti. Vitsauksena on myös lokakuussa puhjennut kolera. Taudin epäillään tarttuneen yli 41 000 ihmiseen, joista liki puolet on alle 14-vuotiaita.

Aseistautuneet jengit kylvävät Karibianmeren saarivaltiossa kauhua niin, etteivät vanhemmat uskalla viedä lapsiaan terveyskeskuksiin. Huhtikuussa väkivaltaisuuksissa kuoli YK:n mukaan yli 600 ihmistä.

Kilpailevat jengit vallitsevat suurta osaa pääkaupungista Port-au-Princesta. Haiti on ollut poliittisessa ja taloudellisessa kriisissä kesästä 2021 alkaen.

YK on vedonnut jäsenvaltioihin nopean taloudellisen tuen puolesta ja pyytänyt lähettämään erikoisjoukkoja Haitin poliisin ja armeijan tueksi.