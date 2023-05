Vaikka kyseessä on verrattain pieni kaivos, on sen avaaminen silti monien mielestä vastoin vaalilupauksia ilmastopäästöjen rajusta leikkaamisesta.

Kaivoksen avaaminen on kriitikoista vastoin pääministeri Anthony Albanesen vaalilupauksia ilmastopäästöjen rajusta leikkaamisesta. Kuva on otettu viime viikon perjantaina Albanesen Britannian-vierailulla.

Vuosi sitten valtaan noussut Australian keskustavasemmistolainen hallitus ilmoitti perjantaina sallivansa uuden hiilikaivoksen avaamisen. Kyseessä on uuden hallituksen ensimmäinen hiilikaivoslupa.

Queenslandissa sijaitsevasta kaivoksesta on määrä louhia hiiltä teräksen valmistamiseen. Vaikka kyseessä on verrattain pieni kaivos, on sen avaaminen silti monien mielestä vastoin pääministeri Anthony Albanesen vaalilupauksia ilmastopäästöjen rajusta leikkaamisesta.

Ympäristöministeri Tanya Plibersekin mukaan hallitus tarkastelee jokaista hanketta erikseen. Plibersek muistutti myös, että hallitus on jo nyt tuplannut uusiutuvan energian käytön.

Ympäristösäätiö Australian Conservation Foundation sanoi uuden hiilikaivoksen sallimisen olevan vastoin kaikkea sitä, mistä ilmastotutkijat ovat puhuneet.

”On päivänselvää, että meidän on lopetettava hiilen louhinta ja polttaminen, jos haluamme turvallisemman ilmaston”, muistutti säätiön ilmastoasiantuntija Gavan McFadzean.