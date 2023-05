Sääennusteiden mukaan lämpötila voi nousta osissa Albertaa lähes 30 asteeseen tai jopa sen yli.

Kanadan länsiosassa viikonlopun sääennuste lupaa huonoa laajoista maastopaloista viime viikkoina kärsineelle Albertan provinssille.

Albertassa on riehunut kymmeniä paloja, joissa on palanut yhteensä jo 4 000 neliökilometriä maastoa. Palanut alue vastaa kooltaan noin puolta Satakuntaa. Lisäksi ainakin 30 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa palojen vuoksi.

Hieman viileämmän ja osin myös sateisen alkuviikon jälkeen Albertaan odotetaan kuumaa viikonvaihdetta, jonka pelätään lietsovan lisää paloja, kertoo muun muassa Kanadan yleisradioyhtiö CBC. Sääennusteiden mukaan lämpötila voi nousta osissa Albertaa lähes 30 asteeseen tai jopa sen yli.

”Kuuma sää ja kuivuus tekevät paluun, eikä se valitettavasti tiedä hyvää viikonlopun osalta”, meteorologi Terri Lang sanoi CBC:lle.

”Preerioilla on kevät, joten siellä tuntuu tuulevan aina. Lisäksi palot luovat oman säänsä ja omat tuulensa”, hän jatkoi.

Vielä torstaina ja perjantaina eri puolilla Albertaa liekehti noin 70 maastopaloa. Niistä noin 20 ei ollut sammutushenkilöstön hallinnassa, mediat kertovat.

Kevään maastopalokausi on alkanut tänä vuonna jälleen voimalla. Tilannetta pahentaa ilmastonmuutos, joka tekee palokausista sekä rajumpia että useammin toistuvia.

Albertassa on ollut voimakkaita ja varhain alkaneita maastopalokausia vuosina 2011, 2016, 2019 ja taas tänä vuonna, kertoo maastopaloihin perehtynyt tutkimusjohtaja Mike Flannigan Thompson Rivers -yliopistosta CBC:lle.

”Näyttää siltä, että kolmesta viiteen vuoden välein saamme toukokuussa tuta Albertassa”, hän sanoo.

Alberta on yksi maailman suurimmista öljyntuotantoalueista. Se on myös Kanadan suurin karjantuotantoalue, jossa märehtii hallinnon tilastojen mukaan lähes viisi miljoonaa nautaa.

BJ Fuchsin karjatilalla Shining Bankissa aitaukset ovat tyhjinä, sillä hän on onnistunut siirtämään tuhatkunta nautaansa pois uhkaavan palon tieltä.

”On todella pelottavaa, kun palo on niin lähellä omaa kotia”, Fuchs sanoi uutistoimisto AFP:lle pihamaallaan, jossa näkyvyys oli savun takia kutistunut vajaaseen viiteen metriin.

BJ Fuchs on menettänyt maastopaloissa maataan.

Karjatilallinen uskoo, että taistelu paloja vastaan jatkuu, kunnes kunnon sateet tulevat. Siihen asti rakennuksia kastellaan vedellä, pystytetään tuliesteitä ja raivataan pois rutikuivaa kasvillisuutta.

”Tuntui toivottomalta, ja mietin, koska tämä loppuu”, sanoo puolestaan pientä lihakarjatilaa luotsaava Jessee Crowther AFP:lle.

”Aina on jotakin – kuivuutta, rakeita tai rankkasateita. Sitä sopeutuu ja jatkaa eteenpäin”, hän tiivistää.