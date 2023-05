Arvioiden mukaan Ukraina on tällä viikolla edennyt Bahmutissa ja Venäjä taasen vetäytynyt.

Ukrainalaiskomentaja sanoo yhdysvaltalaisen CNN-kanavan haastattelussa, että Bahmutista ovat paenneet ensimmäisinä nimenomaan Wagnerin sotilaat, eivät Venäjän asevoimien omat sotilaat.

Komentaja, joka käyttää Itä-Ukrainassa kuvatussa haastattelussa nimeä Rollo, viittaa Wagner-johtajan perjantaisiin kommentteihin. Venäläisen palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin väitti tuolloin venäläisten sotilaiden pakenevan Bahmutista.

”Puolustavat joukot vain yksinkertaisesti pakenivat Bahmutin laidoilta”, Prigožin sanoi ja lisäsi, että ”sivulinjat ovat pettämässä ja eturintama on romahtamassa”.

Rollon mukaan väite ei pidä paikkaansa.

”Prigožin valehtelee. Bahmutista pakenivat ensimmäisinä Wagnerin sotilaat, ja ne Venäjän sotilaat, joita hän haukkuu, ovat taistelleet loppuun asti”, hän sanoo CNN:lle.

Venäjä ja Ukraina ovat taistelleet Bahmutin kaupungin hallinnasta kuukausia. Ukraina on väittänyt edenneensä tällä viikolla kaksi kilometriä Bahmutin alueella.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW (Institute for the Study of War) arvioi katsauksessaan, että Ukraina todella on edennyt Bahmutin alueella ja saanut paikallisilla hyökkäysoperaatioilla venäläisjoukkoja perääntymään.

ISW:n mukaan perjantaina julkaistu paikannettu videomateriaali todisti venäläisten joukkojen pakenevan Ukrainan tykkitulta Berhivkan tekojärven eteläisellä rannalla, noin neljä kilometriä luoteeseen Bahmutin kaupungista.

Myös Britannian puolustusministeriö arvioi lauantaina, että ainakin osa venäläis­joukoista ovat vetäytynyt asemistaan Bahmutin eteläpuolelta. Sen mukaan vetäytymistä on tapahtunut neljän viime päivän aikana.

Britannian arvion mukaan vetäytyminen on johtanut siihen, että Ukraina on edennyt ainakin kilometrin verran.

Alueella, josta Venäjä on tiettävästi vetäytynyt, on Britannian mukaan jonkin verran merkitystä sodan kulun kannalta: siellä on tai on ollut Venäjän valtaama sillanpää Donets–Donbas-kanavan länsipuolella.

Brittiarvion mukaan vetäytynyt joukko koostuu 72. moottorikivääriprikaatin sotilaista. Kyseistä prikaatia on aiemmin syytetty kehnosta taistelutahdosta ja tehottomuudesta taisteluissa.

”72. moottorikivääriprikaatin sijoittaminen niin tärkeälle rintamalle kertoo siitä, että Venäjällä on vakava puute uskottavista sotilasyksiköistä”, ministeriö arvioi.

Venäläisillä sotaa seuraavilla sosiaalisen median kanavilla oli kerrottu jo aiemmin Ukrainan etenemisestä kyseisessä paikassa, ja perjantainen video todisti sen, ISW kertoo. Yksi venäläinen sotabloggaaja väitti Venäjän menettäneen asemiaan myös Hryhorivkan ja Dubovo-Vasylivkan välisellä alueella, noin kuusi kilometriä Bahmutista luoteeseen.

Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt tiedot Ukrainan etenemisestä ja väittänyt Venäjän torjuneen kaikki hyökkäykset esimerkiksi Berhivkan alueella.