Turkki on luvannut Can Dündarin kiinniottoon johtamasta avusta yli 23 000 euron palkkion.

61-vuotias Can Dündar on kotimaassaan etsintäkuulutettu ”terroristina” ja tuomittu Turkissa vankilaan yhteensä yli 27 vuodeksi.

Lukemattomien ihmisten elämä voi mullistua, jos valta Turkissa vaihtuu sunnuntain vaaleissa ja presidentti Recep Tayyip Erdoğan häviää. Yksi heistä epäilemättä on tunnettu turkkilaistoimittaja Can Dündar.

61-vuotias Dündar on kotimaassaan etsintäkuulutettu ”terroristina” ja tuomittu Turkissa vankilaan yhteensä yli 27 vuodeksi. Hänen kotinsa Istanbulissa ja kesäasuntonsa Etelä-Turkissa on takavarikoitu.

Seitsemän viime vuotta Dündar on elänyt maanpaossa Berliinissä Saksassa, josta käsin hän jatkaa työtään toimittajana. Saksan poliisi vartioi, ettei Dündaria siepata tai häntä vastaan hyökätä – Dündarista on Turkissa luvattu palkkio, ja hän on saanut useita tappouhkauksia.

Nämä vaalit ovat siis tärkeät.

”Olen ollut uneton päiväkausia. Seuraamme herkeämättä, mitä Turkissa tapahtuu”, Dündar kertoi STT:lle puhelimitse Berliinistä perjantaina, kun h-hetkeen oli enää 48 tuntia.

Dündar oli kuitenkin toiveikas. Tuoreimmat kannatusmittaukset povasivat voittoa oppositioliittouman presidenttiehdokkaalle Kemal Kılıçdaroğlulle, mahdollisesti jo vaalien ensimmäisellä kierroksella.

”Muutos Turkissa toimisi esimerkkinä koko maailmalle”, hän uskoi.

”Jos itsevaltiaasta (Erdoğanista) päästään eroon vaaleilla, näyttäisi se esimerkkiä muillekin, kuten Puolalle, Valko-Venäjälle ja Unkarille. Usko siihen, että yksinvaltiaatkin voivat hävitä, leviäisi ja herättäisi toivoa kaikissa”, hän sanoi.

Jos valta Turkissa vaihtuu, Dündarin suunnitelma on selvä.

”Palaan Turkkiin heti seuraavana päivänä. Olen seitsemän vuotta odottanut juuri sitä päivää”, Dündar vastasi.

Samalla Dündaria kalvaa huoli siitä, mitä vaali-iltana voi tapahtua.

”Enemmän kuin vaalitulosta, pelkään sitä, että (Donald) Trumpin tavoin Erdoğan usuttaa kannattajansa kaduille tai aiheuttaa kaaosta kuten Jair Bolsonaro Brasiliassa”, hän sanoi.

”Tiedän kuitenkin, ettei Turkki ole Valko-Venäjä. Turkilla on kokemusta demokratiasta, ja muutoksen halu on todella suuri.”

Erdoğan julisti perjantaisessa kampanjapuheessaan Istanbulissa, että tarvittaessa hänen kannattajansa ”puolustavat henkeen ja vereen Turkin vapautta ja tulevaisuutta”, jos sitä vastaan hyökätään.

Erdoğan viittasi puheessaan myös vallankaappausyritykseen Turkissa vuonna 2016, jolloin noin 250 ihmistä kuoli Erdoğanin käskettyä kannattajansa kaduille puolustamaan vaaleilla valittua hallintoa.

Dündar sai vankilatuomionsa kolme vuotta sitten vuonna 2015 julkaistusta uutisesta Turkin tiedustelupalvelun toimista Syyrian sisällissodassa.

Kolme vuotta sitten myös hänen vaimonsa Dilek Dündarin onnistui paeta miehensä luokse. Vaimon passi Turkissa oli evätty, vaikka hänellä ei ollut meneillään oikeudenkäyntiä tai muuta estettä matkustamiselle.

Vaikka Dündar on asunut vuosia Saksassa, häntä ei ole jätetty rauhaan. Joulukuussa Turkin sisäministeriö lisäsi Dündarin etsintäkuulutettujen terroristien ”harmaalle listalle”. Hänen kiinniottoonsa johtavasta avusta on luvattu yli puolen miljoonan liiran eli yli 23 000 euron palkkio.

Listalla on muiden muassa kurdien PKK-järjestön taistelijoita sekä Yhdysvalloissa asuvan Fethullah Gülen -saarnaajaimaamin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluvia henkilöitä, joita Turkki syyttää vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä Turkissa.

Dündar on luokiteltu Gülen-liikkeeseen kuuluvaksi ”terroristiksi”.

”On parempi joutua tälle kuin niiden toimittajien listalle, jotka pääsevät Erdoğanin yksityiskoneeseen”, Dündar kommentoi tuolloin Twitterissä.