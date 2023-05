Tulitauon pitäisi Reutersin mukaan alkaa lauantaina kello 22.

Israel ja Gazan kaistan aseistetut palestiinalaisjoukot ovat sopineet tulitauosta, jonka pitäisi alkaa lauantaina kello 22 Suomen aikaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Neuvotteluissa tulitauon välittäjänä toimi Egypti. Gazan puolella taisteleva äärijärjestö Islamilainen jihad vahvistaa tulitauon syntymisen.

Israelin pääministerin kanslia ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.

Väkivaltaisuudet Gazassa ovat olleet kiivaimpia moneen kuukauteen. Konflikti Israelin ja palestiinalaisten välillä on kiihtynyt entisestään sen jälkeen, kun pääministeri Benjamin Netanjahun johtama oikeistokoalitio tuli valtaan joulukuussa.

Israelin asevoimat on jatkanut iskujaan Gazaan samaan aikaan, kun Gazasta on ammuttu raketteja Israelin puolelle. Iskuissa on kuollut kymmeniä.