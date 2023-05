Paavi Franciscus on hahmotellut rauhansuunnitelmaa, jonka yksityiskohdista ei ole tietoa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi lauantaina paavi Franciscuksen Vatikaanissa. Zelenskyi torjui kohteliain sanankääntein paavin tarjouksen toimia välittäjänä sodassa.

”Kaikella kunnioituksella hänen pyhyyttään kohtaan, Ukraina ei tarvitse välittäjää. Putinin kanssa ei voi neuvotella”, Zelenskyi sanoi sanomalehti The New York Timesin mukaan.

Zelenskyin mukaan paavi puolestaan kieltäytyi ehdotuksesta Venäjän sotarikosten tuomitsemiseksi, mutta lahjoitti hänelle pronssisen oliivinoksan.

”Pyysin häntä tuomitsemaan Venäjän rikokset Ukrainassa. Uhri ja hyökkääjä eivät voi olla tasaveroisessa asemassa”, Zelenskyi sanoi. Hän myös pyysi paavia liittymään omaan rauhansuunnitelmaansa, joka edellyttää Venäjän vetävän joukkonsa Ukrainan alueelta.

Paavi kertoi rukoilevansa jatkuvasti Ukrainan ja sen heikoimpien puolesta. Molemmat olivat samaa mieltä humanitaarisen avun tärkeydestä Ukrainassa.

vatikaanivaltio on perinteisesti aina puolueeton sodissa. Paavi Franciscus on korostanut vuoropuhelun merkitystä myös Ukrainan sodassa, minkä Ukrainassa on tulkittu pesevän Venäjää puhtaaksi yksiselitteisestä vastuusta hyökkäyssodastaan.

Varsinkin sodan alkuvaiheessa paavilta löytyi ymmärrystä Venäjän kannoille. Toukokuussa 2022 paavi sanoi italialaisen sanomalehden Corriere della Seran haastattelussa, että ”Naton haukkuminen Venäjän ovella” on saattanut suututtaa Venäjän ja saanut sen hyökkäämään.

Vatikaanivaltio on avustanut muun muassa vankien vaihdossa ja sanoi työskentelevänsä sen eteen, että Venäjän lapset voisivat palata Ukrainaan.

Paavi on katolisen kristinuskon johtaja, kun taas sekä Ukraina että Venäjä ovat enemmistöltään ortodoksisia maita.

Zelenskyi on silti pyrkinyt voittamaan paavin selkeämmin puolelleen, sillä paavilla on paljon moraalista arvovaltaa. Paavi on kieltäytynyt Ukrainan kutsuista vierailla Kiovassa, ellei voisi samassa yhteydessä vierailla Moskovassa. Putin taas on kieltäytynyt tällaisesta vierailusta.

Paavi on työstänyt pitkään rauhansuunnitelmaansa, jonka yksityiskohtia hän ei ole avannut. Venäjä ja Ukraina ovat molemmat kertoneet, ettei niillä ole tietoa paavin suunnitelmasta.

Ukraina on huolissaan myös siitä, että Venäjän ortodoksinen kirkko yrittää vaikuttaa Vatikaanin kantoihin. Moskovan patriarkaatti on hyökkäyssodan kannattaja.

Zelenskyi tapasi Roomassa myös Italian pääministerin Giorgia Melonin, joka vannoi Zelenskyille vankkumatonta tukeaan eikä jättänyt epäselväksi, että syy sodasta on yksin Venäjän.

”Emme ole niin tekopyhiä että kutsuisimme rauhaksi mitään sellaista, johon liittyy miehitys”, Meloni sanoi lauantaina.

”Me olemme varmoja Ukrainan voitosta. Tukemme on 360 astetta niin pitkään kuin tarvitsee ja sen ylikin”, Meloni sanoi.

Italia ei ilmoittanut uusista avustuspaketeista, mutta Zelenskyin ja Melonin arvellaan keskustelleen uusista asetoimituksista ainakin ilmatorjunnan vahvistamiseksi.

”Puhuimme tänään yhteistyöstämme erityisesti turvallisuuden ja sotilasyhteistyön saralla. Tärkeitä päätöksiä on tehtävänä taivaamme suojelemiseksi”, Zelenskyi sanoi tiedotustilaisuudessa lauantaina.

Italiasta Zelenskyi jatkoi sunnuntaina Saksaan, joka ilmoitti lauantaina jopa 2,6 miljardin euron arvoisesta sotilasapupaketista.