Tutkijan mukaan aurinkovoimaloiden vastustukseen liittyy pelkoa oman identiteetin menettämisestä.

Yhdysvaltain Missourissa maanviljelijä Susan Burns katselee auringonlaskua serkkunsa peltojen yllä Fultonissa, kuten on tehnyt miltei joka päivä 75 vuoden ajan. Kohta serkun pelloilla kiiltelee kuitenkin jotain aivan muuta, koska pelto on vuokrattu aurinkovoimalaa varten.

Burns pitäisi huomattavasti enemmän auringonlaskuista kuin paneeleista, eikä halua uusiutuvan energian lähteiden kuvastuvan verkkokalvoilleen.

”Menetän näköalani. Menetän terveyteni ja menetän turvallisuuteni”, Burns luettelee.

Burns onkin päättänyt luottaa joukkovoimaan. Samanmielisiä kuulijoita on löytynyt muun muassa tutusta baptistikirkosta tien toiselta puolelta. Yhdessä ryhmä pyrkii estämään voimaloiden rakentamisen.

”Haluan elää ja pitää huolta maatilastani. Siksi minua häiritsee todella paljon serkkuni tekemiset tien toisella puolella, missä maanviljelysmaa muuttuu teollisuusalueeksi”, Burns perustelee.

Susan Burns ja hänen miehensä John Burns.

Burnsin näköalan tärvelevät paneelit eivät suinkaan ole ainoita, jotka Missouriin ovat tulossa. Koska Yhdysvallat tuottaa edelleen noin 60 prosenttia energiastaan fossiilisilla polttoaineilla, muutokselle on tilausta, ja presidentti Joe Bidenin hallinto on pannut kupongin vetämään. Laajoille peltoalueille niin Missouriin kuin muillekin maaseutualueille on nousemassa aurinkovoimaloita.

Massachusettsin teknillisen korkeakoulun (MIT) tutkijan Jungwoo Chunin mukaan olisi älyllistä epärehellisyyttä leimata aurinkovoimaloiden vastustus pelkäksi punaniskojen ”ei minun takapihalleni” -ajatteluksi.

”Maanviljelijöillä on tietty identiteetti. Se on kovaa työtä: multaa kynsien alla. Ja äkkiä maan vain annetaan olla seuraavat 20 vuotta aurinkopaneelien alla. Se murtaa identiteetin”, Chun sanoo.

Aurinkoenergiasta on käyty tulisia väittelyitä, jotka eivät aina ole jääneet pelkän sanallisen yhteenoton asteelle. Chunin mukaan eräs viljelijä, jonka talo on päätymässä paneelien ympäröimäksi, oli lähellä tirvaista naapuriaan nyrkillä.

Karjafarmari Mike Webb perustelee paneeleja vastaansanomattomalla tavalla: rahalla.

”Tuo maapala tuolla”, Webb sanoo ja osoittaa tien toiselle puolelle sormellaan.

Karjatilallinen Mike Webb.

”Hyvänä vuonna se tuottaa minulle ehkä 250–300 dollaria eekkeriltä. Sitten joku tulee paikalle ja sanoo: tässä sinulle tuhat dollaria eekkeriltä vuodessa aurinkopaneeleista ja kahden prosentin korotus vuosittain. Kyllä siitä kiinnostuu.”

Webb kiinnostui niin paljon, että pani nimensä papereihin. Siitäkin huolimatta, että läheiseen risteykseen pantu kyltti kehottaa vastustamaan aurinkopaneeleja.

”Kyllä minulla pitäisi olla oikeus tehdä tilallani mitä haluan”, Webb huokaa.

Eikä karjatilallista kiinnosta vain hänen oma tulevaisuutensa, vaan neljän lapsen selviytyminen sen jälkeen kun Webb on elonsa ehtoopuolella.

”Se on ilmaista rahaa. Pitivätpä he siitä tai eivät, he saavat siitä tuloja, ja lopulta vain se merkitsee.”

Uusia energialähteitä kehittävä Ranger Power -energiayhtiö uskoo, että ensimmäinen Callawayn piirikuntaan tulevista 250 megawatin aurinkovoimaloista voisi aloittaa jo ensi kesänä. Yhteensä piirikuntaan on suunnitteilla kolme voimalaa. Yhtiö muistuttaa myös, että sen investoinnit auttavat osaltaan piirikunnan farmareita säilyttämään tilansa, jotka muuten olisivat menossa myyntiin.