Ukrainassa otettiin viikonloppuna kiinni mies, joka oli paljastanut raha­epäselvyydet virolaiselle avustusjärjestölle.

Virolaisten Ukrainan-avustusinto on saanut kovan kolauksen, kun avustusrahojen epäillään päätyneen osin vääriin käsiin.

Virossa ja Ukrainassa käynnistettiin viime viikolla rikostutkinta virolaisten avustus­rahojen epäillystä väärinkäytöstä. Skandaali sai uuden käänteen viikonloppuna, kun Kaakkois-Ukrainassa Dnipropetrovskin alueella määrättiin kotiarestiin mies, joka oli paljastanut virolaisille epäilynsä rahojen väärinkäytöksistä.

Epäilyt koskevat virolaisen avustusjärjestön Slava Ukrainin keräämiä rahoja muun muassa ukrainalaissotilaiden talvivarusteiden hankkimiseksi.

Eesti Päevaleht paljasti huhtikuussa, että yli miljoona euroa Slava Ukrainin keräämistä rahoista oli siirretty Ukrainassa yhteistyöjärjestön, All for Victory, sijaan yritykselle IC Construction, jonka liikevaihto viime vuodelta perustui lähes pelkästään virolaisten avustusrahoihin. Puhdasta voittoa yritys kirjasi 250 000 euroa.

All for Victoryn johtajat ovat Lvivin kaupungin entisiä johtohenkilöitä, joilla on sukulaissuhteiden kautta yhteys voittoa netonneeseen IC Constructioniin.

Viikonloppuna Dnipropetrovskin poliisi löysi avustusrahan väärinkäytösepäilyistä kertoneen miehen auton takakontista tämän omaksi yllätykseksi kranaatinheittimen. Hän on sanonut virolaisille yhteistyökumppanilleen pelkäävänsä henkensä puolesta.

Virolainen Postimees vetosi maanantain pääkirjoituksessa viestintuojan turvallisuuden puolesta.

”Virosta katsoen tilanne näyttää hyvin huonolta. Jos kyseessä on yritys tukahduttaa Mtü Slava Ukrainin raha-asioiden tutkimus, vallankäyttäjien Ukrainassa ja kaikkien asianosaisten on ymmärrettävä, että se vain pahentaa tilannetta”, kirjoitti Postimees.