Ranskalaiset ovat kadulla jälleen tiistaina. Eläkelain vastustamisen lisäksi kansalaiset raivoavat rikkaille. Köyhät jätetään kuolemaan, sanoo tunnettu ranskalaiskirjailija.

Pariisi

”Kyllästyttää, todella”, kiinteistövälittäjänä työskentelevä Astrid Sachs puuskahtaa.

On helteinen kesäkuun sunnuntai Pariisissa, Fondation Louis Vuittonin museon edustalla. Olemme kyselemässä ranskalaisilta mielipiteitä katujen protesteista. Uusin on luvassa tiistaina.

Sachsilta sympatiaa ei tipu. Hänen mielestään mielenosoituksissa unohtuu hiljainen enemmistö. Ne, jotka tekevät töitä ja maksavat veroja.

”Ja [Bernard] Arnault. Hän sentään tekee jotain. Olen ylpeä esimerkiksi siitä, että hän rahoittaa [palaneen] Notre Damen korjaustöitä.”

Astrid Sachs ulkoilutti koiraansa Jadea sunnuntaina Pariisissa.

Arnault’sta ja hänen omistamastaan LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) - luksusjätistä on tullut symboli rikkaudelle. Satumaiset rikkaudet tuntuvat erityisen epäreiluilta ranskalaisista nyt, kun elintaso on romahtanut hintojen nousun seurauksena.

Arnault’sta on tullut on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä noin 187 miljardin dollarin omaisuudella. LVMH on puolestaan Euroopan arvokkain yhtiö.

Vaikka Arnault’n yhtiö ei ole tekemisissä museon kanssa, niin hänen liiketoimintansa turvaavat rahoituksen säätiölle. Eikä museo peittele yhteyttä: seinää koristavat luksuslaukuista tutut Louis Vuittonin kirjaimet: LV.

Bernard Arnault osallistui vaimonsa Hélène Mercier-Arnault’n kanssa Fondation Louis Vuittonin avajaisiin lokakuussa 2014.

Tänä keväänä Arnault’n liiketoiminta ja säätiö ovat joutuneet uudenlaisen huomion kohteeksi. Huhtikuussa joukko eläkemielenosoittajia marssi sisään Louis Vuittonin pääkonttoriin savupommeineen.

Osana vapun suurmielenosoituksia joukko aktivisteja ruiskutti Fondation Louis Vuittonin lasiseiniin väriä ja heitti värjääviä panoksia. Protesti oli nimetty ytimekkäästi: ”Rikkaita vastaan”.

”Tässä sosiaalisessa tilanteessa, jossa ranskalaiset luopuvat yhdestä ateriasta päivittäin, suurten yritysten vauraus on moraalitonta”, ryhmä sanoo.

Museovieraat Claudine Angiboust ja Michèle Mousset ovat kyllästyneet mielenosoittajiin. Julkisilla liikennevälineillä liikkuminen on ollut jo pitkään hankalaa, kun virallisten mielenosoitusten lisäksi kaupunki on täynnä epävirallisia protesteja.

”Rikkaita tulee olemaan aina. Arnault sentään tukee kulttuuria ja jakaa omaisuuttaan tällä tavoin kaikille. Toki ymmärrän, etteivät kaikkein osattomimmat ole täällä museovieraiden joukossa”, Angiboust sanoo.

Michèle Mousset ja Claudine Angiboust ovat saapuneet museovierailulle sunnuntaina. Angiboustille vierailu Fondation Louis Vuittonille on jo neljäs.

Museon edustalla poseeraavat Laurent ja Valérie ovat ratkaisseet lakkojen hankaluudet omalla tavallaan: he ajavat aina omalla autollaan.

”Pariisissa tuntuu olevan enemmän ongelmia nyt”, he pohtivat.

Vaikka viha rikkaita vastaan on kytenyt Ranskassa jo pitkään, protesteissa on nyt uusia sävyjä.

Vanhempi tutkija Magali Della Sudda Ranskan kansallisesta tutkimuskeskuksesta vahvistaa havainnon protestien suuntautumisesta rikkaiden arvostelemiseen. Della Sudda on tutkinut erityisesti keltaliiviliikettä, joka vastusti presidentti Emmanuel Macronia ja hänen energiapolitiikkaansa vuonna 2018.

”Mielenosoituksissa näkyy vahva epäreiluuden tunne, jota voimistavat ostovoiman heikentyminen ja eläkkeen riittävyyden ongelmat jo nykyisellään. Epäreiluuden tunnetta lisää se, että kiristystoimia ei kohdisteta yrityksiin tai korkeisiin tuloihin.”

Monelle Macronista on tullut rikkaiden presidentti. Yksi hänen arvostelluista päätöksistään on alentaa rikkaiden varallisuusverotusta ensimmäisen kautensa alussa vuonna 2018.

Louis Vuittonin lippulaivamyymälään Pariisin Champs-Élysées’llä jonotettiin sunnuntaina.

Jotta voisi ymmärtää Ranskan kahtiajakoa, on käännyttävä yhden nyky-Ranskan tunnetuimman kirjailijan puoleen. 30-vuotias Édouard Louis on kirjoittanut kotimaataan sokeeranneen kirjasarjan, jossa hän kuvaa köyhyyttä omakohtaisesti.

Tuorein teoksessaan Muutos: metodi hän kuvaa omaa luokkanousuaan. Millaisia tapoja, vaatteita, hampaita ja puheenpartta uskottava elämä vaatii ylemmissä luokissa?

Ranskalaiskirjailija Édouard Louis kertoo, ettei kustantaja aluksi uskonut köyhien todellisuutta, josta hän kirjoitti esikoiskirjassaan Ei enää Eddy.

Louis taisteli tiensä pohjoisranskalaisesta pikkupitäjästä pariisilaiseen huippuyliopistoon. Matkalla hän esimerkiksi vaihtoi nimensä. Nyt Louis on omien sanojensa mukaan osa hallitsevaa luokkaa, mutta silti koditon.

”En enää viihdy ympäristössä, jossa kasvoin, mutta en tunne oloani kotoisaksi nytkään. Tämä tunne auttaa ymmärtämään luokkien todellisuutta.”

Kiertäessään eri maissa Louis törmää lähes aina samanlaiseen asetelmaan. Media, kirjallisuuspiirit ja valtaapitävät kertovat tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, jossa luokkasota on historiaa.

Samalla kymmenet lukijat kertovat, että heidän kokemuksensa vastaavat täysin Louisin kirjoihinsa kirjaamia.

Olisiko tilanne kuitenkin Suomessa Ranskaa parempi? Täältä puuttuvat esimerkiksi ranskalaiset poliitikkojen eliittikoulut ja koulujärjestelmä mahdollistaa luokkanousun.

”En usko niin”, Louis tyrmää heti.

”Kun olen täällä hotellissa, joku siivoaa huoneeni. Täälläkin on ihmisiä, jotka käyttävät valtaa. Äärioikeiston nousu on yksi esimerkki siitä, ettei luokkajakoa tunnisteta. He hyötyvät siitä.”

”Haluan kuroa umpeen eletyn todellisuuden ja julkisen keskustelun eroa. Luokkien väkivalta on todellista.”

Kirjoissa Louis kuvaa lapsuutta ruoka-avun varassa. Louisilta ei heru sympatiaa nykyhallinnolle.

”Köyhille on nyky-Ranskassa tarjolla kaksi vaihtoehtoa. Joko kuolette tai sitten kuolette.”

”Minulle politiikka on hyvin intiimi, kehollinen kysymys. Pariisin hienoissa piireissä puhutaan politiikasta kuin valittaisiin sopivia vaatteita. Meille politiikka määräsi söimmekö tai lämmitimmekö kotiamme.”

Louis’n tehdasonnettomuudessa loukkaantunut isä ei päässyt kunnolliseen hoitoon ja terveys romahti.

”Päätökset vaikuttivat suoraan hänen kehoonsa.”

Kirjojensa lisäksi Louis osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tiistaina hän on jälleen mukana mielenosoituksissa. Tietysti, hän sanoo.

Eläkelaki on hänelle uusi ilmentymä luokkasodasta.

”Monet meistä sanoivat jo alusta asti, että presidentti Macron on vaarallinen. Meitä ei kuunneltu. On absurdia, että jotkut havahtuvat tähän vasta nyt.”