Pariisissa kaduille odotetaan tiistaina kymmeniätuhansia mielenosoittajia. Eläkelakimuutokset on jo hyväksytty, mutta protestoijat panevat toivonsa uuteen lakiehdotukseen.

Pariisi

Ranskan kaduille odotetaan tiistaina uutta mielenosoitusten aaltoa. Arviot mielenosoittajien kokonaismäärästä on 400 000– 600 000. Pariisissa mielenosoittajia arvioidaan olevan korkeimpien arvioiden mukaan 70 000.

Mielenosoitusten ja lakkojen ennustetaan vaikuttavan esimerkiksi lentoliikenteeseen Orlyn kentältä. Junaliikenteessä SNCF:n arvion mukaan yhdeksän junaa kymmenestä kulkee normaalisti.

Sisäministeri Gérald Darmanin mukaan mielenosoituksissa on mukana myös ääriryhmiä. Ranskassa 11 000 poliisia on kaduilla tiistaina, joista 4 000 on Pariisissa.

Vaikka eläkelain muutokset on jo hyväksytty presidentti Emmanuel Macronin allekirjoittamina, protestiliike uskoo edelleen muutosten mahdollisuuteen.

Parlamentissa on torstaina tarkoitus käsitellä lakiehdotusta, joka voisi vesittää Macronin eläkelain keskeiset kohdat. Lain vastustajat ovat käärmeissään siitä, että laki vietiin läpi äänestyksettä. Ranskan perustuslain mukaan parlamentin ohittaminen on poikkeustapauksissa mahdollista.

”Uskomme edelleen, että muutos lakiin on mahdollinen, jos vain kansalaisten painostus on tarpeeksi suurta”, sanoo kansalaisjärjestö Attacin tiedottaja Lou Chesné.

Attac on ollut mukana mielenosoituksista alusta alkaen. Suurmielenosoitusten välissä Attac organisoi pataprotesteja, joissa kansalaiset tervehtivät valtaapitäviä kattiloita ja pannuja paukutellen.

Tiistaina Chesné osallistuu mielenosoituksiin Pariisissa yhdessä feministiliikkeen kanssa.

”Uusi laki osuu kaikkein heikoimpiin, ja moni heistä on nainen. Heidän työuransa on katkonainen, ja palkka miehiä pienempi.”

Macron on perustellut eläkeiän nostoa muun muassa Ranskan julkisen velan suurella määrällä.

Vastustajien mukaan toimet on suunnattu väärin, ja rikkaat saavat porskuttaa entiseen malliin.

Protesteissa onkin nähty hyökkäyksiä esimerkiksi luksusbrändi Louis Vuittonia vastaan.

Eurooppalaisittain Ranskassa jäädään eläkkeelle varhain. Ranskan nykyhallinto on luvannut korottaa porkkanaksi esimerkiksi minimipalkkoja.