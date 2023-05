Poikkeuksellisten värväyskeinojen tarkoitus voi olla pyrkimys välttää laaja liikekannallepano.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut lain, jonka mukaan ulkomaalaiset saavat Venäjän kansalaisuuden, jos he sopivat vuoden sopimuksen sotimisesta Ukrainassa Venäjän riveissä. Kansalaisuuden saaminen koskee myös muita sotilaan lähisukulaisia, kertoo Kyiv Independent -lehti. Lehden mukaan tieto laista on peräisin Venäjän hallituksen verkkosivulta.

Aiemmin Venäjä on värvännyt sotilaita Ukrainaan vankiloista. Vangeille on luvattu armahdus, jos he suostuvat sotimaan Ukrainassa.

Värväyskeinoilla Putin saattaa yrittää välttää sen, että Venäjällä jouduttaisiin julistamaan laaja liikekannallepano. Liikekannallepanolla olisi todennäköisesti epäsuotuisia heijastusvaikutuksia Putinin ja hyökkäyssodan kannatukselle.