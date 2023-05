Kolmokseksi jääneen Sinan Oğanin ehdot hänen tuelleen ovat huono uutinen oppositiojohtaja Kemal Kılıçdaroğlulle.

Maailmalla liki tuntemattomasta turkkilaispoliitikosta on tullut presidentinvaalien ratkaisijahahmo.

Kun istuva presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja oppositiojohtaja Kemal Kılıçdaroğlu jäivät kumpikin avauskierroksella sunnuntaina alle 50 prosentin äänisaaliin, kahden viikon päästä toisella kierroksella pääosaa näyttelee kansalliskonservatiivisen Sinan Oğanin äänestäjien päätös.

Panokset voisivat tuskin olla kovemmat, sillä Oğan voi äänestäjiensä kautta vaikuttaa siihen, jatkuuko Erdoğanin parinkymmenen vuoden valtakausi.

Oğan sai ensimmäisellä kierroksella 5,17 prosenttia äänistä. Kılıçdaroğlu sai 44,89 prosenttia ja Erdoğan 49,50.

Äänestysprosentti oli noin 87, joten nukkuneista äänestäjistä tuskin on houkuteltavissa uurnille enää suurempaa joukkoa kuin Oğania äänestäneistä.

Oğan ei ole vielä julistautunut kummankaan jatkoon selvinneen tueksi. Aiemmin hän on arvostellut kumpaakin, mutta hän on arvoiltaan selvästi lähempänä konservatiivista, valtaa itselleen keskittänyttä Erdoğania kuin sosiaalidemokraatti Kılıçdaroğlua, joka sanoo haluavansa palauttaa Turkkiin demokratian ja parlamentarismin – Erdoğan kun on tehnyt maasta selvästi presidenttijohtoisen.

Oğan oli kansallismielisen ja maahanmuuttajavastaisen ATA-liittouman presidenttiehdokas.

”Olemme jo tehneet selväksi, että emme tingi kamppailusta terrorismia vastaan ja pakolaisten palauttamisesta”, Oğan sanoi uutistoimisto Reutersille maanantaina.

Kamppailulla terrorismia vastaan Oğan viittaa vuosikymmeniä jatkuneeseen konfliktiin hallituksen ja Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) välillä. Turkki, EU ja Yhdysvallat määrittelevät PKK:n terroristijärjestöksi.

Kılıçdaroğlulla puolestaan on pääosin kurdien tuki, ja hän ajaa Erdoğania ja Oğania humaanimpaa pakolaispolitiikkaa.

Oğanin mukaan hän ei voi kannattaa Kılıçdaroğlua, jos tämä ei sulje pois mahdollisuutta myönnytyksistä kurdimieliselle HDP-puolueelle, jonka on saanut tuekseen presidentinvaaleissa.

Kaikesta päätellen Erdoğanin on siis Kılıçdaroğlua helpompi saada taakseen Oğanin äänestäjiä ensi viikon sunnuntaina. Vaikka Oğan syystä tai toisesta asettuisi yllättäen Kılıçdaroğlun tueksi, on vaikea kuvitella, että selvä enemmistö hänen kannattajistaan tekisi samoin.

