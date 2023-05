Kreml on ISW:n mukaan todennäköisesti valmistautunut lokaamaan Prigožinin maineen mutta tuskin ryhtyy siihen niin kauan kuin Wagnerista on hyötyä.

Palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožinin väitetty tarjous vaihtokaupasta Ukrainan kanssa on tuskin yritys toimia presidentti Vladimir Putinia vastaan, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) päivittäisessä katsauksessaan.

ISW arvioi, että asia liittyy ennemmin Prigožinin vihanpitoon Venäjän sodanjohdon eli puolustusministeriön suuntaan ja olisi itse asiassa yritys päästä takaisin Putinin suosioon.

Sanomalehti The Washington Post uutisoi maanantaina Yhdysvaltain puolustus­ministeriön tiedustelu­vuodon perusteella, että Prigožin ehdotti paljastavansa Ukrainan tiedustelulle venäläisjoukkojen asemia, jos Ukraina vetäisi sotilaansa pois Bahmutista. Ukraina kieltäytyi tarjouksesta.

ISW arvioi, että jos Prigožinin ehdotus on totta ja se olisi mennyt läpi, se olisi saanut hänet näyttämään hyvältä Putinin silmissä, koska Wagner-joukot olisivat saaneet Bahmutin hallintaansa mutta Venäjän asevoimien joukot olisivat kokeneet tappioita.

Kreml on ISW:n mukaan todennäköisesti tiennyt tai vähintään epäillyt Prigožinia yhteydenpidosta kulisseissa Ukrainan kanssa ja on siksi tuskin hätkähtänyt The Washington Postin uutisesta.

ISW arvioi myös, että Kreml on todennäköisesti valmistautunut lokaamaan Prigožinin maineen mutta tuskin ryhtyy siihen niin kauan kuin Wagner-joukot ovat avainasemissa rintamalla.