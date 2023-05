Thaimaan vaalivoittajapuolue haluaa johtotähtensä Pita Limjaroenratin johtamana uudistaa koulujärjestelmän – yhtenä mallinaan Suomi.

Jos Thaimaan vaalivoittajapuolue onnistuu toteuttamaan tavoitteensa, maan koulujärjestelmä uudistuu. Siinä tapauksessa mallia otetaan Suomesta, sanoo voittajapuolueen hyvin tunteva Kunthida Rungruengkiat HS:lle.

Pari viikkoa sitten pidetyt vaalit voitti uusi keskustavasemmistolainen Phak Kao Klai -puolue. Sillä on myös englanninkielinen virallinen nimi Move Forward, joka on suomeksi Liike eteenpäin.

Vaalitulos järisyttää Thaimaata, sillä sekä sotilastaustainen hallinto että vanhakantainen autoritaariseksi luonnehdittu järjestelmä syrjäytettiin.

”Thaimaassa on motto: ’suu ja vatsa’. Meille se ei tarkoita vain riisiä ja leipää pöydässä vaan myös demokratiaa”, Liike eteenpäin -puoluetta tunteva Kunthida Rungruengkiat kertoo puhelinhaastattelussa Bangkokista.

Jos puolueen johtamat hallitusneuvottelut onnistuvat, puheenjohtaja Pita Limjaroenratista tulee uusi pääministeri.

Kunthida tuntee pääministeriehdokas Pitan hyvin. Molemmat olivat kahdeksan vuotta sitten Phak Anakhot Mai -puolueen (Future Forward Party eli FFP) varapuheenjohtajia. Pitan vastuualue varapuheenjohtajana oli maatalous, kun taas Kunthidan vastuulla oli koulutus.

Liike eteenpäin -puolue on jatkanut samoja aatteita kuin FFP.

Vuonna 2017 thaimaalainen televisioryhmä kuvasi sarjaa suomalaisesta koulujärjestelmästä ja muista julkisista palveluista. Kunthida Rungruengkiat oli mukana tekemässä ohjelmaa.

Vaalituloksen selvittyä maailmalla mietittiin, kuka yllättävän voittajapuolueen johtohahmo oikein on.

Riisiöljyjalostajasuvusta tuleva Pita Limjaroenrat, 42, on syntynyt Uudessa-Seelannissa ja opiskellut Yhdysvalloissa. Sanavalmis, trendikäs mies puhuu englantia sujuvasti. Hän kampanjoi Youtubessa ja muualla sosiaalisessa mediassa paitsi thain myös englannin kielellä.

Ainakin yksi suomenkielinenkin sana löytyy Pitan sanavarastosta. Hän antoi kampanjansa aikana englanninkielisen haastattelun thaimaalaiselle opetuskanavalle. Siinä hän kertoi, millä tavoilla voi vaikuttaa.

Pitan mukaan yksi vaikuttamistapa on ”the way of life” eli elämänasenne. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsi ilmiön ”sisu of Finland” – siis suomalaisen sisun.

Kunthidasta ei ole yllättävää, että Pita tuntee suomalaisen sisun. Hänen mukaansa sana on Thaimaassa jopa melko tunnettu ja arvostettu, samoin kuin tanskalainen hygge.

Suomessa opiskellut Kunthida itse puhuu varsin sujuvaa suomea.

Ulkomailta katsottuna Pita, kuten puolueensakin, on tavallaan hiipinyt valtaan vanhan vallan selän takaa. Thaimaassa hän on nyt politiikan supertähti.

Pita on ollut politiikassa mukana nuoruudestaan asti. Siitä huolimatta hän astui valtakunnanpolitiikan huipulle varsin spontaanisti.

FFP:n puheenjohtaja Thanatorn Juangroongruangkit oli puolueen alkuaikoina esiintymässä ulkomaisten kirjeenvaihtajien järjestön tilaisuudessa Bangkokissa. Pita oli yleisössä.

Pita vaikuttui Thanatornin ajatuksista ja esittäytyi tälle puheen jälkeen.

”Myöhemmin Thanatorn otti Pitaan yhteyttä ja pyysi häntä mukaan puolueen toimintaan. Niin yksinkertaisesti se tapahtui”, Kunthida kertoo.

Pita oli yhtäkkiä Thaimaan poliittisella huipulla yhtenä FFP:n viiden hengen johtoryhmän jäsenistä.

Vaalivoittaja Pita Limjaroenrat lehdistötilaisuudessa 18. toukokuuta.

Sekä Pita että Thanatorn ovat hyvin varakkaista suvuista. Jotkut arvostelijat ovat pohtineet, tuntevatko niin varakkaat niin sanotun tavallisen kansan elämää ja tarpeita.

Kunthidasta epäilyt ovat turhia: molemmat ovat kiertäneet Thaimaata paljon. Oleillessaan eri puolilla maata Pita on Kunthidan mukaan tutustunut paljon ihmisten elämään.

”Hän näkee Thaimaan parempana maana kuin se nyt on.”

FFP oli erityisesti nuorten suosiossa. Neljän vuoden takaiset vaalit voitti aiemmin valtaa pitäneen sotilasjuntan komentajan ja sittemmin pääministeriksi nousseen Prayut Chan-o-cha’n johtama Palang Pracharath.

Kova kilpailija FFP hajotettiin vaalien jälkeen. Samoilta juurilta alkoi nousta uusi puolue.

Nyt Liike eteenpäin löi itsensä läpi koko kansan keskuudessa. Kunthidan mukaan ylivoimaisen vaalivoiton sanoma on selvä.

”Ihmiset unelmoivat samaa unelmaa kuin me. Se unelma on muutos”, hän sanoo.

Hän siteeraa Scorpionsia: ”Wind of Change”.

”Muutoksen tuuli on tulossa. Se puhaltaa jo varsin kovaa.”

Koulujärjestelmä on Kunthidan mukaan varmasti yksi olennaisimmista asioista, joihin Liike eteenpäin aikoo tarttua.

Tässä kohtaa mukaan tulee Suomi.

Kunthida tuntee Suomen koulujärjestelmän hyvin, koska on valmistunut Jyväskylän yliopistosta. Hän suoritti siellä kansainvälisten suhteiden maisteriohjelman viime vuosikymmenellä. Lisäksi hän oli jo aiemmin Pomarkussa vaihto-oppilaana vuonna 2000.

Puolueen koulutusohjelma on pääpiirteissään yksinkertainen: koko koulutus uudistetaan.

”Thaimaassa ei kopioida Suomen koulujärjestelmää, mutta joitain asioita siitä käytetään mallina”, Kunthida sanoo.

”Suunnitelmissa on kaksi puolta. Ensinnäkin korjataan koulutuksen ongelmat. Toiseksi varmistetaan, että koulutus on reilua.”

Kunthida toteaa, että Suomen mallia ei voi käyttää kaikkien epäkohtien korjaamisessa, sillä Suomessa ei ole samanlaisia ongelmia.

Suomesta Thaimaan hallinto haluaa ottaa vaikutteita myös oppilaiden ja opettajien vuorovaikutukseen. Kunthidan mukaan thaimaalainen opetusjärjestelmä on liian autoritaarinen: opettajat määräävät ja oppilaat tekevät.

Kunthidan mukaan oppilaiden paineet ovat myös liian kovat.

”On pakko saada parhaat mahdolliset arvosanat. Se on ainoa keino menestyä”, hän sanoo.

Hänen mukaansa se on ongelma myös mielenterveyden kannalta. Moni ei kestä paineita.

Noin 70 miljoonan asukkaan Thaimaassa koulujärjestelmä on kaksijakoinen. Maassa on oppivelvollisuus ja julkinen kattava kouluverkosto. Julkisten koulujen opetus on syrjäisemmillä alueilla usein paljon heikkolaatuisempaa kuin kaupunkien kalliissa yksityiskouluissa.

”Koulutus Thaimaassa ei ole tasapuolista. Erot ovat todella suuret”, Kunthida sanoo.

Hänen mukaansa suunniteltu uudistus kattaisi koko järjestelmän, ei vain opetusta.

”Ruokailut, wc-tilat, jopa koulukuljetukset.”

Vaikka edeltäjä FFP oli raivannut tietä, monille thaimaalaisille Liike eteenpäin -puolueen ohjelmassa on yhä erikoisia ajatuksia. Puolue on esimerkiksi vaatinut täyttä läpinäkyvyyttä sekä itseltään että hallituskumppaneiltaan.

Puolueen ehdokkailta kiellettiin Thaimaassa yleinen äänten ostaminen. Puolue on pitänyt ääntä myös tasavertaisuudesta ja demokratiasta.

”Kun aloitimme [FFP-puolueessa], meidät leimattiin radikaaleiksi”, Kunthida sanoo.

”Emme me olleet radikaaleja. Ajatuksemme ovat täysin normaaleja demokraattisissa maissa.”