Floridan kuvernöörin DeSantisin presidenttikampanjan avauksesta tuli farssi, joka vain vaikeuttaa Trumpin etumatkan kuromista.

Washington

Vihdoin tuli odotettu ilmoitus: Floridan kuvernööri Ron DeSantis lähtee haastamaan Donald Trumpia vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Kumpikin tavoittelee republikaanien ehdokkuutta. Todennäköistä on, että jompikumpi heistä sen voittaa.

DeSantis potkaisi kampanjansa käyntiin ennennäkemättömällä tavalla, mutta se meni katastrofaalisesti pieleen.

Yleensä presidenttikampanjat avataan yleisötilaisuudessa hurmoshenkisten kannattajien edessä. DeSantis kuitenkin päätyi julkistamaan ehdokkuutensa suorassa nettikeskustelussa Twitterin omistajan, miljardööri Elon Muskin kanssa.

Idea taisi olla Muskin eikä DeSantisin. Niin saattoi uumoilla jo etukäteen, ja tulkinta vahvistui siitä, että keskustelu koski melkein enemmän Twitteriä kuin DeSantisia.

Pelkästään se olisi tulkittu DeSantisin kannalta noloksi, mutta voi pojat, miten noloa sitä ennen ehti olla.

Lähetys keskustelusta alkoi katkeilla ennen kuin se alkoikaan, eikä DeSantisista ollut kuulunut pihaustakaan, kun lähetys keskeytettiin runsaan 20 minuutin jälkeen. Syy oli ilmeisesti ruuhka, vaikka runsaat 500 000 kuulijaa kalpeni takuulla vaihtoehtoiselle tv-kampanja-avaukselle.

Trump ja presidentti Joe Biden ottivat ilon irti sosiaalisessa mediassa. Biden naljaili verhotusti, Trump morkkasi avoimesti.

Lopulta keskustelu saatiin käyntiin melkein puoli tuntia myöhässä toisella tilillä, johon puolet alkuperäisistä kuulijoista ei joko löytänyt tai enää jaksanut.

DeSantis mainitsi kuittina Trumpin suuntaan, että ”hallinto ei ole viihdettä”, mutta ei tämäkään kovin ammattimaiselta vaikuttanut.

Oikeastaan on turha käydä pidemmin läpi, mitä DeSantis sanoi. Se kiinnosti sirkuksen jäljiltä niin harvaa.

Poikkeuksellisen kampanja-avauksen piti olla DeSantisille ponnahduslauta, mutta se kaivoi hänet entistä syvemmälle lähtökuoppiin.

Real Clear Politics -sivuston mukaan DeSantisin kannatushuippu oli muutenkin jo tammi–helmikuussa, ja sen jälkeen on kuljettu alamäkeä.

Miksi?

DeSantisin ehdokkuutta on pidetty selvänä viimeistään siitä asti, kun hän vuoden 2022 välivaaleissa siivitti puolueensa Floridassa selvään voittoon.

Hän on tehnyt Floridassa komeaa jälkeä.

Osavaltio on muuttunut lyhyessä ajassa purppuraisesta vaa’ankieli­osavaltiosta tukevan punaiseksi. Vielä Barack Obaman voitettua siellä vuonna 2012 monet demokraatit ovat kuvitelleet, että Florida kehittyisi vähitellen yhä sinisemmäksi.

Toisin kävi. DeSantis lupaa tehdä Yhdysvalloille sen, mitä hän on tehnyt Floridalle: muuttaa sen aiempaa punaisemmaksi.

On kuitenkin kysymysmerkki, riittääkö DeSantisin vetovoima Floridan ulkopuolella.

Hän on kompuroinut julkisissa esiintymisessään, ja lausunto Ukrainan sodasta ”rajariitana” sai monet lahjoittajat vähintäänkin epäluuloiseksi. Myöskään kuvernöörin taistelu viihdejätti Disneyä vastaan ei miellytä kaikkia.

Trumpin sanalliset hyökkäykset ovat jättäneet kuvernööriin jälkensä ja saaneet hänet näyttämään monien silmissä heikolta. Ehkä on odotettu liikoja?

Toisaalta puolueessa on syvää epäluuloa myös Trumpin voitonmahdollisuuksista.

Hänen ansioluettelonsa vuoden 2016 presidentinvaalien voiton jälkeen ei ole mairitteleva: Republikaanit menettivät edustajainhuoneen vuonna 2018 ja senaatin vuonna 2020, jolloin Trump hävisi presidentinvaalit. Viime syksyn välivaalitkin menivät puolueelta odotuksia huonommin, kun monet Trumpin tukemat ehdokkaat hävisivät.

DeSantis yrittää kääntää Trumpin surkean saldon voitokseen. Hän on alkanut puhua häviämisen kulttuurin lopettamisesta.

The New York Timesin mukaan DeSantis on vastikään alkanut suorasanaisesti taivutella lahjoittajia ja tukijoitaan uskomaan, ettei Trumpista yksinkertaisesti ole voittajaksi.

”Juuri nyt kisassa on vain kolme uskottavaa ehdokasta: Biden, Trump ja minä. Ja mielestäni vain Bidenilla ja minulla on mahdollista tulla valituksi presidentiksi”, hän sanoi puhelussa lahjoittajille.

Hän perusteli näkemystään vaa’ankieliosavaltioiden mielipidemittauksilla. Joissain niistä DeSantisin kannatus on rohkaisevalla tasolla, ja juuri niihin hän panostaa.

Tukiorganisaatio valmistelee sadan miljoonan dollarin jalkautumista, joka takaisi viisi käyntiä jokaisen mahdollisen DeSantisin äänestäjän ovella ensimmäisen esivaalin Iowassa ja neljä käyntiä sitä seuraavissa New Hampshiressa, Nevadassa ja Etelä-Carolinassa.

Kiinnostavaa on, miten DeSantis pyrkii erottautumaan Trumpista. Ei ehkä riitä, jos DeSantis on vain Trumpin oikeistopopulistisen linjan hieman silotellumpi versio.

Ja onko ”anti-woke” DeSantisin keihäänkärki myös valtakunnallisella areenalla? Jos on, toimiiko se?

Trump vaikuttaa lähtevän vaaleihin hyvin samanlaisella kattauksella kuin edellisiin. Vaalivilppivalheet eivät ole kadonneet mihinkään.

Toistaiseksi se näyttää toimivan: hänen kannatuslukemansa ovat parantuneet selvästi välivaalien jälkeen.

Toisaalta kansallisella kannatuksella ei ole merkitystä vaan nimenomaan osavaltiokohtaisilla esivaaleilla.

Ja esivaaleihin on vielä pitkä aika. Iowa käynnistää ne alkuvuodesta 2024.

Siihen mennessä DeSantisin pitäisi onnistua kääntämään kannatuksensa nousuun. Siinä onnistui ainakin John McCain vuonna 2008: hänen ehdokkuutensa ehdittiin jo melkein julistaa kuolleeksi, kunnes hän teki näyttävän comebackin.

Viime yön fiasko oli DeSantisilta suuri laskelmointivirhe. Olisi kuitenkin liian aikaista julistaa hänen peliään pelatuksi.

